Tijelo poznatog hotelijera koji je poginuo u lovu dovezeno u Hrvatsku, smrt i dalje obavijena velom tajne: 'Ustrijeljen je nakon što su ubili jednog lava i krenuli na drugog...'

Točno mjesec dana nakon što je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, tijekom lova na lavove u Južnoafričkoj Republici ubijen 75-godišnji hotelijer s otoka Paga Pero Jelinić, njegovo tijelo jučer je, u četvrtak, dovezeno u Hrvatsku.



Prema zadnjim informacijama njegovih bliskih prijatelja, pokojni Jelinić bit će sahranjen u ponedjeljak na Pagu.



– To je, nažalost, sve što znamo iako je od njegove smrti prošlo mjesec dana. Nikakve informacije o tome kako je poginuo, je li usmrćen slučajno i tko je ispalio taj metak, do dana današnjeg nemamo – kazao nam je jučer Slavko Pernar, Jelinićev dugogodišnji bliski prijatelj koji je skupa s njim obilazio lovišta.



Kruna karijere



Zadnje službene informacije koje je južnoafričkim medijima o ovom slučaju dala glasnogovornica tamošnje policije Charlize van der Linden potvrđuju kako su ubijeni Jelinić i još dvojica Hrvata bili u lovu na lavove uzgojene u zatočeništvu na farmi Leeubosch Lodge kod Setlagolea, u pokrajini Sjeverozapad, koja graniči s Bocvanom.



FOTO: Pogledajte kako izgleda trofejna soba Pere Jelinića iz Paga



Tragedija u lovu na lavove: Hrvat ubijen u Africi



Nakon što su ubili jednog lava, lovci su pratili drugog, i nesretni Jelinić tada je ustrijeljen. S teškim ozljedama hitno je helikopterom prebačen u bolnicu u Vryburgu, ali liječnici mu nisu mogli spasiti život.



Uz to tko je ispalio metak, policija istražuje i je li oružje korišteno u lovu bilo legalno. O rezultatima istrage još se ništa ne zna, a iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova samo su poručili kako pružaju svu potrebnu i moguću konzularnu pomoć članovima obitelji stradalog hrvatskog državljanina i ostalima kojima je pomoć bila potrebna.



Pokojni Jelenić, strastveni lovac čija je trofejna soba bila puna kapitalica iz cijelog svijeta, na Pagu je više od 30 godina vodio hotel "Biser". Zadnjih sezona hotel je dao u najam kako bi se u mirovini posvetio svojoj najvećoj strasti, lovu, a kruna njegove lovačke karijere trebao je biti lov na lavove u Africi.



Margina industrije



U kakvom je točno aranžmanu otputovao u Južnoafričku Republiku, još uvijek nitko službeno ne želi potvrditi jer u toj zemlji postoji više od tisuću privatnih lovišta i konkurencija je izrazito velika, a samim time i ponuda koja se nudi turističkim lovcima.



Najomraženija Splićanka koja ubija lavove iz gušta postala poznata i u svijetu



Međutim, vlasnici domaćih agencija koje se bave organizacijom lovnog turizma u Africi kažu nam kako se Hrvati koji idu na ovakva putovanja najčešće odlučuju na klasični safari, i to ne u JAR-u, nego u Namibiji, dok se lov na lavove, pogotovo uzgojene, rijetko traži i organizira. Takvi aranžmani drže se marginom lovačke industrije, pogotovo zato što su zadnjih godina meta stalnih kritika raznih međunarodnih i afričkih lovačkih udruženja.



A pokojni Jelinić poginuo je loveći upravo takvog, za lov uzgojenog lava na jednoj privatnoj farmi, što ga je, prema procjenama onih koji se ovakvim biznisom bave, koštalo oko 25 tisuća dolara. Za lov na pravog lava u divljini treba platiti dvostruko više, najmanje oko 50 tisuća eura.