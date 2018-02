Mile Mesar stalni je gost splitskih sudnica: godinama ponavlja kaznena djela, ali još uvijek je bez prave kazne

Milivoj Utrobičić (45) zvani Mile Mesar i njegov 21-godišnji sin Stjepan Utrobičić uhićeni su s 21 kilogram i 780 grama marihuane namijenjene daljnjoj prodaji te im je određen istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.



Sve je počelo kada su otac i sin u prošlu srijedu oko podne zaustavljeni na cesti u Baškoj Vodi u vozilu golf šestica kojim je upravljao Mile Mesar, dok je sin sjedio na mjestu suvozača. Kada u golfu nije nađeno ništa, temeljem naloga suda pretresli su kuću Mile Mesara u Slimenu, gdje su, osim marihuane spakirane u trideset paketa, još pronađeni i pištolj češka zbrojovka 85B call 9 mm i šest metaka.



Doznajemo da je Milin sin Stjepan rekao u svom iskazu da je marihuana njegova i da njegov otac nema veze s ovim kaznenim djelom, ali su oba prijavljena za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama pa će se tijekom daljnjeg postupka dokazivati "šta je čije".



Milivoj Utrobičić stalni je gost splitskih sudnica i trenutno je puno postupaka koji se protiv njega vode, a u nekima je Mile "dogurao" i do nepravomoćne presude.



Trgovao ljudima



Dva suđenja protiv njega zbog kaznenog djela trgovanja ljudima su u tijeku, a u jednom od ta dva slučaja je Utrobičić i nepravomoćno osuđen na godinu i po dana zatvora, ali je žalbeni postupak u tijeku i Županijski sud još nije donio pravomoćnu presudu.



No, najstariji slučaj trgovanja ljudima u kojem je podignuta optužnica protiv Mile Mesara sredinom 2014. još nije dobio sudski epilog jer uopće i nije zakazano suđenje. Najnoviji od tri slučaja (rob iz Travnika) dobio je nepravomoćni epilog, a najstariji nije ni započeo na Općinskom sudu. Dovoljno argumenata da nova predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko vidi u čemu je tu problem.



Milivoju Utrobičiću se na Općinskom sudu u Splitu sudi i za osam kilograma marihuane zajedno s još dvojicom ljudi. Nepravomoćno je Mile Mesar osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora za to djelo, ali je taj postupak u fazi žalbe i tužitelja i osuđenoga.



U toj nepravomoćnoj presudi stoji da Milivoj Utrobičić ide u zatvor na godinu i četiri mjeseca, s time da se drugi dio kazne od godinu i četiri mjeseca neće izvršiti ako u roku od pet godina on ne počini novo istovrsno kazneno djelo.



Sada bi zbog ovog novog uhićenja Mile Mesar mogao biti itekako u problemu jer prije nego mu je ova presuda postala pravomoćna, uhićen je s 21,8 kilograma marihuane, što mu znatno otežava položaj.



Prijetio inspektorima



Općinski sud u Splitu osudio je Milu Mesara na tri godine zatvora zbog krivotvorenja znakova za obilježavanje robe, mjera i utega te prijetnju dvjema veterinarskim inspektoricama, ali je Županijski sud u Vukovaru ukinuo tu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje koje još nije zakazano.



Kad se pogleda zašto je Milivoj Utrobičić uopće osuđen pravomoćno, dolazimo do "ohrabrujućeg podatka" da je u Sinju osuđen na Općinskom sudu s 14 meseci zatvora - uvjetno na četiri godine zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi, i to zbog širenja i prenošenja zaraznih bolesti, što je bilo vezano s činjenicom da se zbog njegova mesa zaraženog trihinelom otrovalo osmero ljudi.