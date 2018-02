Tridesetšestogodišnjak iz Splita osuđen je nepravomoćno na splitskom Općinskom sudu na godinu dana bezuvjetnog zatvora zbog obiteljskog nasilja nad nevjenčanom suprugom te zbog nasilničkog ponašanja, odnosno napada na prolaznika koji joj je pokušao pomoći.



Teretilo ga se da je, želeći poniziti i zastrašiti svoju bivšu izvanbračnu suprugu s kojom ima zajedničko dijete, optuživao nju da ga zavlači i daje mu lažne nade dok su se vozili u njegovu automobilu prema Trogiru u rujnu prošle godine. Ljutito joj je prigovarao što se preko jedne chat stranice dopisuje s jednom muškom osobom, zbog čega je ona izašla iz njegova vozila i autobusom se vratila u Kaštel Kambelovac.



Dok se vozila autobusom, on ju je zvao na mobitel tražeći od nje da mu se vrati te joj slao uvredljive poruke govoreći joj da je kurvetina i slično. Potom su se oko 20.30 našli na autobusnoj stanici u Kaštel Kambelovcu kako bi joj predao zajedničko dijete i tad ju je opet počeo verbalno napadati i optuživati da mu daje lažne nade.



Uništio mobitele



Kad mu je rekla da se ne želi svađati ispred djeteta i da to sve više nema smisla, naredio joj da sjedne u auto govoreći da joj neće dati dijete dok to ne riješe. Žena je potom ipak sjela u automobil, gdje ju je nastavio vrijeđati i vikati da je on ljubomoran i da ga ona pravi budalom, a onda ju je udario šakom u glavu. Nesretna je žena izašla iz auta i uzela mobitel "iPhone 6" da nazove policiju, a on je izašao za njom, istrgnuo joj mobitel iz ruke i bacio ga nekoliko puta na pod razbivši ga potpun i oštetivši je time za oko tri tisuće kuna. Opet ju je udario šakom u glavu i to dok je držala u naručju njihova trogodišnjeg sina.



Ne znajući što više da radi i kako da se zaštiti, žena je vidjela prolaznika koji je u tom trenutku taman skupljao plastičnu ambalažu iz kontejnera i koji je vidio sve što se događa. Zamolila ga je da nazove policiju, a kad je on krenuo to napraviti, 36-godišnjak se zatrčao prema njemu i s leđa ga snažno udario šakom u glavu.

Ovaj je od siline udarca pao na tlo, a dok je ošamućen od udarca bespomoćno ležao, nasilni ga je muškarac udario u rame i nogom u bedro. Uzeo je njegov mobitel "alcatel" i snažno ga bacio o pod i zatim ga još izgazio nogom uništivši ga u potpunosti. Dok je divljao nad bespomoćnim prolaznikom, žena je s djetetom uspjela pobjeći i pozvati policiju.



Ljubomorni je Splićanin na sudu priznao napad na svoju bivšu partnericu, ali je negirao da je tukao prolaznika. Kao otegotnu okolnost sud mu je uzo što je već dva puta prekršajno kažnjavan zbog nasilja u obitelji i to dok je imao zabranu prilaska svojoj žrtvi. Dva je mjeseca proveo u istražnom zatvoru, a i trenutno mu je na snazi mjera zabrane približavanja na manje od sto metara bivšoj partnerici te bilo kakav kontakt s njom.