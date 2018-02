Počelo suđenje majci za ubojstvo 3-godišnjeg sina; Odvjetnik: Istina će biti nešto drukčija nego što je pisano u medijima, činjenice će biti iznenađujuće

Na Županijskom sudu u Puli u ponedjeljak je započelo suđenje iza zatvorenih vrata Chiari Rojnić, majci koja je uz pomoć 14-godišnje štićenice pulskog Doma za odgoj djece i mladeži u svibnju prošle godine u Puli ubila trogodišnjeg sina.



Ovaj jeziv zločin kakav se ne pamti u Puli, dogodio se 23. svibnja prošle godine kada su majka i maloljetna štićenica odgojnog doma najprije ugušile trogodišnjeg dječaka, prenijele su ga u uvalu Mandrač kraj Pule, a zatim je majka, u namjeri da oteža policijsko postupanje, pola sata poslije ponoći došla u policijsku postaju i lažno prijavila nestanak djeteta.



Na kraju je Chiara priznala zločin, policiju je ujutro odvela do uvale gdje je dan ranije u more bacila mrtvo tijelo svog sinčića, kojega je prije toga ugušila, uz pomoć 14-godišnjakinje. Sa slobode se u istom slučaju brani 29-godišnji muškarac, osumnjičen za neprijavljivanje kaznenog djela.



Ubojstvo trogodišnjaka u Puli pokrenulo je pitanje odgovornosti institucija odnosno pulskog Centra za socijalnu skrb i Doma za djecu i mladež, gdje je neko vrijeme boravila osumnjičena maloljetnica.



"Vjerujete mi, istina će biti nešto drukčija nego što je cijelo ovo vrijeme pisano u medijima. Činjenice će biti iznenađujuće. Postupak je tajan, novinari su dobili podatke pa je interesantno utvrditi od koga i gdje", izjavio je prije početka suđenja Davor Štorga, odvjetnik Chiare Rojnić.



Suđenje će se odvijati iza zatvorenih vrata, a u idućih petnaestak dana trebala bi biti razotkrivena pozadina ovog strašnog i nezapamćenog zločina.



Prema pisanju nekih medija, Chiara Rojnić bi mogla dobiti i 40 godina zatvora što je maksimalna kazna za teško ubojstvo dok se protiv maloljetnice postupak vodi prema Zakonu o maloljetnicima odnosno protiv nje može biti izrečena mjera smještaja u neku od odgojnih ustanova gdje može biti zadržana do 18 godine.