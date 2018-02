Hladne zimske sate tijekom jedne od dosadnih večeri sredinom siječnja 2013. godine Srđan Drakula (34), internacionalni varalica rođen u Gospiću s prebivalištem u Beogradu i boravištima od Zagreba do Rijeke, odlučio je zagrijati za kompjutorom, točnije na Planetu Romeo. Ulogirao se na taj internetski portal za upoznavanje pod nadimkom Yu Boy.

U moru ponuda za komunikaciju, Yu Boy odabrao je Notorious_Zg, iza kojeg se krio markantni Goran M.Razgovor njih dvojice ubrzo je dobio drugu dimenziju koja je Goranu M. ulila osim emocija, pretjerano povjerenje jer od samog početka Drakula alias Yu Boy s njim nije bio iskren. Naime, predstavio mu se kao Aleksandar Aco Đurković, a nakon druženja uživo, čak ga je i pokrao, piše Jutarnji list.

Iz kutijice s nakitom uzeo mu je uspomene sentimentalne vrijednosti - zlatnu narukvicu od tri vrste zlata, zlatni lančić s privjeskom u obliku križa, pleteni zlatni lančić te dva sata marki Raimond Weil i Tissot. Šteta? Oko 12.000 kuna, no za pokradenog mladića šteta je znatno veća jer uspomene, kao ni izigrano gostoprimstvo, nemaju cijenu.

“A rekao je da se zove Aco”

- Rekao mi je da se zove Aco, da je iz Srbije i da je na privremenom radu u Hrvatskoj. Tvrdio mi je da je u Zagrebu unajmio stan s kolegom i da rade na dvije lokacije, u Zagrebu i Rijeci. Zamolio me 14. veljače 2013. da ga primim k sebi na nekoliko dana jer je njegovu kolegi u posjet došla žena. Nisam imao razloga sumnjati da je lopov. Nakon dva dana, rekao mi je da ide na svadbu u Beograd i da će se vratiti. No nije.



Nekoliko dana kasnije, vidio sam da mi fale satovi iz ladice regala, a onda sam vidio da nema ni zlata. Preko interneta sam ga zamolio da mi vrati moje stvari te rekao da u stanu postoje brojni dokazi, pa i njegova jakna, da je bio kod mene. Znam da je glupo, ali tvrdio je da je po zanimanju pravnik i da radi za britansku tvrtku. Nije mi se činio kao osoba kojoj manjka novca jer je bio pun nakita, prstenja, ogrlica. Smatrao sam to pretjeranim kićenjem. Pretvarao se da je ležerna osoba, a ne kleptoman - objašnjavao je s vidnom nelagodom policiji Goran M. svoje loše iskustvo s Drakulom.

Iako je Drakulu u bezbroj poruka molio samo da mu vrati uspomene, on ga je zavlačio i pritom preklinjao da ga ne prijavi policiji, a u jednoj od poruka poslanih 20. veljače 2013. posrnuli Yu Boy se “posuo pepelom” i priznao Goranu M.: “Nisam taj nakit i satove uzeo od tebe da bih to prodao, nego da nosim to na sebi. Nazvat ću te i donijet ću ti nazad. Oprosti ako možeš, ako ne jbg. Ti si divan, a ja imam problem sa sobom. Kad vidim nešto na nekom, prosto to poželim da nosim. Stvarno, jače je od mene. Vidio si koliko volim đinđure. A ubio bih se, jer sam to tebi napravio koji si mi se dopao za nešto ozbiljno. Nisam te pitao ništa jer sam idiot. To je neki vid kleptomanije”.

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog krađe zlatnine i satova između 14. i 16. veljače 2013., Drakuli traje suđenje na kojem je glasno odbacio optužbe, rekavši: Nisam kriv! Hoće li iznijeti obranu do kraja suđenja ili će se braniti šutnjom, pokazat će vrijeme, a policajcima je, pak, u policijskoj postaji u svibnju 2015. u povodu te prijave priznao da je tijekom boravka u Zagrebu početkom 2013. surfao internetskim portalima poput gay.planet.romeo, na kojima je upoznao desetak muškaraca s kojima se viđao i kod kojih je znao prespavati.

- Sjećam se da sam neodređenog dana prespavao kod NN muškarca, a kad sam se probudio u dnevnoj sobi, vidio sam kutijicu s nakitom iz koje sam ukrao narukvice, lančić s privjeskom, sat ili dva. I otišao sam iz stana. Nakit sam neko vrijeme nosio i onda ga poklonio jednom od ljubavnika u Zagrebu, koje sam imao u ono vrijeme. Njihove brojeve telefona? Ne, nemam ih. Niti ikakve podatke o njima znam jer osobe koje se predstavljaju nadimcima ili lažnim imenima u virtualnom svijetu, ne otkrivaju nikakve prave podatke - samouvjereno je objašnjavao tad privedeni Drakula.

Tko može poznavati Drakulu

Nedugo nakon što je Goran M. shvatio da je pokraden, u virtualnom svijetu osvanula je i stranica s Drakulinom fotografijom ispod koje je, umjesto imena, pisalo “OPREZ LOPOV”. A ubrzo je Goran otkrio da nije jedina Drakulina žrtva.

Trenutno mjesto boravka Srđana Drakule koji je proteklo desetljeće živio bonvivanski obilazeći okupljališta jet-seta, remetinečki je pritvor, gdje je premješten iz pulskog zatvora 1. siječnja ove godine, nakon što je ondje odgulio devet mjeseci zatvora zbog krađe.

Tko je Drakula? Među odskočnim daskama u njegovim počecima “probijanja” na estradnu scenu bio je video-spot pod nazivom “Ljubav s naslovne strane”, koji je lansirao sa srpskom novinarkom Divnom. Oni koji misle da Drakulu poznaju, smatraju ga prevarantom koji vodi dvostruki život i pritom koristi lažna imena. Svoju ogorčenost pokazivali su i javnim prozivkama.

“Primi poziv na sud i vrati pare! Uglavnom po Zagrebu živi u stanovima pa pobjegne a da ne plati. Iz stana ukrade sve što stigne i onda to prodaje. Glumi uspješnog novinara i tvrdi da je dio beogradske elite...” navodi se u brojnim komentarima ispod videouradaka i članaka u kojima se spominjao Drakula. A u jednom intervjuu prije osam godina, gdje su ga intervjuirali kao voditelja emisije Skandal Plus na TV Pinku, na pitanje o neostvarenim snovima Drakula je odgovorio da mu je želja vratiti čast novinarskoj profesiji.

“Volim kad me ogovaraju”

“Mene ljudi obožavaju. Odmah žele da se druže. Dešava se da su neki od njih OK, ali uglavnom moram biti drzak i odbiti ih iz života onako brzinski. Onda često čujem razne priče o sebi, što mi je potpuno hit. Obožavam kad me ogovaraju”, objasnio je u intervjuu Drakula svoju tadašnju popularnost.

Sam Drakula, pak, sebe opisuje kao visokoobrazovanu osobu, turističkog menadžera sa završenim masterom studija turizma te novinarom s ugovorima o djelu u Estoniji, Finskoj, Latviji, Rusiji.

Zadnja njegova radna aktivnost na slobodi bila je na Krfu, grčkom otoku, gdje je za 600-tinjak eura mjesečno radio u hotelu Resort Pink Palace. Upravo na tom grčkom otoku stavljene su mu lisice na ruke na temelju europskog uhidbenog naloga pulskog i sisačkog suda. Hrvatskoj je izručen 26. travnja prošle godine, nakon čega ga je sustiglo niz presuda.

Policiji je svojedobno objasnio da je “stjecajem okolnosti rođen u Gospiću, a da od rođenja živi u Beogradu osim od 1983. do 1993., koje je proveo u Rijeci s roditeljima”.

- Krajem 2013. dobio sam poslovnu ponudu u Estoniji, u Tallinnu sam vodio hostel. Godinu poslije tamo sam se i civilno oženio Estonkom. Postali smo roditelji dvoje blizanaca koje nam je rodila surogat majka. A krajem te 2014., za vrijeme poslovnog boravka u Beču, policajci su me uhitili na temelju međunarodne potrage pa sam odveden u bečki zatvor, odakle su me izručili Estoniji, a potom i u Zagreb. Na slobodu sam pušten u svibnju 2015. nakon što je okončan sudski postupak zbog prijevare i krivotvorenja isprava, a za što sam uvjetno kažnjen - prisjetio se Drakula međunarodnog pritvorskog iskustva.

Na upit policajca gdje točno boravi u Zagrebu, odgovorio im je kod bake Olge, tvrdeći da je kod nje posljednji put bio 2013. No, terenska provjera otkrila je drugu stranu - dotična Olga policajcima je rekla da kod nje Srđan nikada nije stanovao.

Inače, prije nasamarenog Gorana M. s početka priče, Drakulinu ružnu stranu upoznao je i Josip H. iz Podravine dok je bio u Vodicama, a čiju je karticu ukrao i “peglao” u kolovozu 2012. godine. Drakula se tada Josipu predstavio kao Srđan Popivoda.

Tablete za smirenje

- U kolovozu 2012. obratio mi se mladić za najam apartmana, ali je bio bukiran pa je otišao. Nekoliko dana kasnije sreo sam ga u gradu pa smo popili piće. Rekao mi je da mora u Zagreb i pitao me može li kod mene u Đurđevcu prespavati da ne plaća hotel. Cilj mu je bio pogledati nekretnine u mom kraju. Učinio mi se dobar i neiskvaren pa je kod mene odsjeo nekoliko puta - opisao je upoznavanje Josip H. s kojim je Drakula održavao kontakt te ga jednom prilikom upitao može li s njime prema Vodicama, jer mora u Split.

Povezao ga je, a kako je Josip sutradan imao prometnu nesreću, Srđan mu je priskočio u pomoć u Vodicama.

- Zbog ozljeda sam pio tablete za smirenje koje su me uspavale sve do sutradan u podne. A Srđan mi je iz torbice uzeo MasterCard, otišao u trgovinu Gloriamaris u Vodicama, kupio na 10 rata za 7100 kuna za svoju majku narukvicu s crvenim koraljima i žutim 18-karatnim zlatom te se vratio kući i neprimjetno mi vratio karticu. Da mi fali novac shvatio sam nekoliko dana poslije, plaćajući internet-bankarstvom - objasnio je još Josip H. Te optužbe za prijevaru i krivotvorenje isprava, Drakula je negirao.

Glavobolju “tešku” 52.000 kuna Drakula je, prema optužnici splitskog tužiteljstva, zadao i u prosincu 2012. vlasniku jedne zlatarske radnje na splitskoj rivi, kad mu se predstavio kao Srđan Popović, poznanik bivše zaposlenice njegove zlatarne.

Drakula je zlatara uvjerio da je, zapravo, menadžer jedne marketinške tvrtke i da oko Nove godine snima promotivni spot za Hrvatsku turističku zajednicu te da bi mu za to trebao nakit specifičan za dalmatinsko podneblje.

Uvjerio ga je pritom da će ga zauzvrat, ako mu posudi nakit, reklamirati u tom spotu. Naivni vlasnik mu je povjerovao pa je Drakuli, odnosno Popoviću, dao tri filigranske naušnice, dva broša te tri privjeska, dva križa, te po jedan koraljni privjesak i koraljnu ogrlicu. Od posuđenog nakita, zlataru je vratio samo ogrlicu, a da se ne preziva Popović nego Drakula, zlatar je doznao u policijskoj postaji kad ga je prijavio.