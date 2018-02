Podvodili cure bogatim Talijanima: organizirali međunarodnu prostituciju na jahti koja je plovila od Rijeke do Splita

Jedan od vodećih balkanskih svodnika, poznati trener borilačkih vještina Slobodan Dubajić Dabi (63), u petak se pojavio na Općinskom sudu gdje mu je nastavljeno suđenje zbog organiziranja elitne prostitucije na zadarskom području.



U Zadru mu se sudi za djelo od prije devet godina kada je zajedno s 52-godišnjakom uhićen zbog sumnje da je prostituciju organizirao na šesnaest metara dugoj motornoj jahti u Biogradu.



Tamo je doveo djevojke za Talijane koji su za druženje izbrojili čak 4000 eura. U prostituciju su bile uključene dvije državljanke Republike Srbije M. F., (37) iK.Š., (26), državljanka BiH A.M., (30), te državljanka RH J.L., (36), međutim, njihovi će iskazi na sudu ostati tajna jer je sa suđenja isključena javnost zbog zaštite njihova obiteljskog života. Kod Dabija je nakon uhićenja navodno pronađena i "crna knjiga" u koju je upisivao podatke o uslugama, klijentima i cijenama.



- Djevojke su svjedočile, no ne mogu ništa konkretnije reći zbog tajnosti postupka - kazao je Andrej Korljan, odvjetnik Slobodana Dubajića, koji je na prethodnom ročištu pak opovrgnuo krivnju.

Recepcija

- Nisam kriv - rekao je nakon čitanja optužnice kojom, zbog apsolutne zastare, više nije obuhvaćen njegov kompanjon iz Zadra.



On je posredovao između Dubajića i talijanskih državljana koji su tražili djevojke za zabavu. Osim na zadarskom području, zajedno su se teretili da su međunarodnu prostituciju organizirali i na području Zagreba, Rijeke, Pule, Opatije i Splita.



Iako je u zatvoru u Zadru bio od 9. srpnja do 18. rujna 2007. godine, Dubajić se nakon izlaska na slobodu nije prestao baviti svodništvom, zbog čega je dvije godine poslije uhićen u policijskoj akciji "Dinamiko" pod sumnjom da je po zagrebačkim hotelima tijekom 2008. i 2009. bogatoj klijenteli podvodio četiri hrvatske državljanke, dvije državljanke BiH, te srbijansku državljanku.



Dabi je posao najčešće obavljao preko recepcionara koji je gostima hotela nudio mogućnost korištenja prostitutki u Zagrebu. Za svoju je ulogu recepcionar dobivao 50 eura, dok su prostitutke plaćane oko 100 eura po satu. Osim među hotelskim gostima, Dubajić je pronalazio klijente i na temelju svojih poznanstava, prijateljskih i poslovnih veza te preporuka osoba kojima su djevojke prije pružale seksualne usluge.

Studentica

Među Dabijevim klijentima bilo je i poznatih sportaša i biznismena kojima za cijelu noć s prostitutkom ni tada nije bilo problem platiti do 600 eura. Još jednom je uhićen 2016. godine pod sumnjom da je prostituciju organizirao u novozagrebačkom Središću. Seksualne usluge nudile su tri djevojke iz Srbije, za imućniju klijentelu. Cijene su dosezale i do četiri tisuće eura, a jedna od uhićenih eskort dama zaradom od prostitucije financirala je studiranje.



Praćenjem Dubajićevih računa utvrđeno je da je od prostitucije samo u jednoj godini zaradio više od milijun kuna.

Dubajić je "devedesetih" držao jednu od najelitnijih javnih kuća u Beogradu gdje su mu stalni klijenti bili ljudi iz tadašnjeg državnog vrha. Prije toga bio je trener kung fua u osnovnoj školi u Novom Zagrebu, te je radio kao redar u više zagrebačkih klubova.



Pred Okružnim sudom u Beogradu 2003. kažnjen je s pet mjeseci zatvora nakon što mu se u stanu od kokaina ili heroina predozirao i umro turbofolk pjevač Rođo Raičević. Na Općinskom sudu u Beogradu osuđen je na godinu dana i dva mjeseca zatvora i zbog posredovanja u prostituciji. No, nijednu kaznu nije odležao jer je pobjegao u Hrvatsku.