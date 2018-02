'Šta je, trudnoća je razlog da nekog ubiješ!?' Otac ubijene Kristine izgubio živce, majka: 'Ta žena nam se smijala u facu dok je bila na policiji!'

"Ja ne želim svjedočiti", izjavila je Iva Komšić, 25-godišnja sestra optuženog Davida Komšić na pitanje predsjednice vijeća Sanje Mazalin u nastavku suđenja Davidu Komšiću (20) optuženom za ubojstvo Kristine Krupljan (18), 22. veljače prošle godine u Uici Svetog Josipa Radnika 16 u Zagrebu.



Komšića se tereti za teško ubojstvo 18-godišnje Kristine koju je nezaposleni konobar izbo i porezao 88 puta. Djevojku, koja je bila i trudna, napao nožem u njezinu automobilu na Ferenščici u Ulici Sv. Josipa Radnika 16., ubovši je 73 puta, te zadavši joj 15 reznih rana po tijelu i glavi, piše Jutarnji list.



13.05 - Svjedokinja Antonija Perić, teta Davida Komšića završila je svoje svjedočenje u 13 sati. Suđenje Davidu Komšiću nastavit će se idućeg petka 23. veljače od 10 sati ispitivanjem vještaka.

12.25 - Nakon pauze, suđenje Davidu Komšiću nastavljeno je svjedočenjem Antonije Perić, njegove tete i sestre Davidova oca: - Mi smo doselili 2006. godine, a moj brat je s obitelji doselio nešto kasnije, kad je David išao u 8. razred. Mi smo jako dobri, ali bili smo i jako dobri s Kristinom. Često nam je dolazila u kuću, čak je trebala biti kuma mojoj kćeri Tei u svibnju prošle godine.



Za svaki blagdan je bila kod nas u kući, a ako nije, bila kod nas bila je kod Komšićevih jer je s Davidom bila u vezi od 8. razreda. Prvo je to bila simpatija, a onda je prešlo u ozbijniju vezu. Ona je bila jako dobra, znala mi se povjeriti. Ona je bila dobra i s mojom kćeri Leonardom. Jedino me povrijedila kad je jednom zvala policiju jer je nisu pozvali na neku feštu. To sam joj jedino malo zamjerila. Inače, voljela sam je kao svoje dijete, jako mi je to sve teško - kroz suze je pričala njegova teta Antonija.

Spominjala je i kako je i David bio dobro dijete, da je bio dobar nogometaš dok mu se nije dogodila ozljeda oka, brišući suze pričala je Antonija Perić: - Sve je bilo dobro dok ona nije njega varala s drugim dečkima. Tu je sve krenulo nizbrdo. Kad je on izišao s društvom, ona je njega zivkala....Mijenjao je brojeve. Ja sam joj rekla: "Kristina, sine, ako ne možete skupa, onda se raziđite!"



To smo mi njima svi govorili, i brat i šogorica. To je bila jako velika ljubav. Nitko nije mislio da će se to dogoditi iz ove ljubavi. Ona je meni rekla u 11. mjesecu prošle godine da je trudna. Ali, dogodio se spontani pobačaj. Jednom je čak rekla da je trudna, ali je kasnije rekla da je to izmislila radi Davida za neke novce...



Ne znam što je moglo pridonijeti da se to dogodi. Znam da je David uzimao neke lijekove i da ga je brat vodio doktorima u Bosnu. Je li to moglo utjecati da se to dogodi u njegovoj glavi..., plačući je pričala Antonija Perić.



12:00 - Kad je Ljubica Marjanović, teta Davida Komšića rekla kako je znala za Krisitnine trudnoće, ali ne i za ovu zadnju ali da bi i da je čula to ne bi vjerovala reagirao je otac Kristine Krupljan: "Što je ako je netko trudan razlog da ga ubiješ. Ne mogu ovo više slušati".

Upozorila ga je predsjednica vijeća se suzdrži."Ispričavam se", rekao je otac ubijene Kristine koji prati raspravu u publici.

Reagirala je i Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine; "Što nije rekla da nam se smijala u facu kad je izišla iz policije"; rekla je Vesna Krupljan i to ponovila na izlasku iz sudnice pred novinarima.

Određena je kratka stanka.

11:30 - Potom je u sudnicu ušla teta Davida Komšića, Ljubica Marjanović, sestra njegove majke, koja je odbila zakonsku blagodat i odlučila je svjedočiti.



"Mi smo jako bliski, živimo u istoj kući. Kristinu poznajem otkad je David doselio. Njih dvoje su bili u vezi i znam za cijelu tu vezu. Kad sestra i šogor nisu bili u Zagrebu ja sam morala to rješavati. Sjećam se da je u 8. mjesecu došla pred kuću i David joj se nije htio javiti. Trubila je, zvala ga je, probudila je cijelo susjedstvo. Zvala je policiju", rekla je svjedokinja.



Potom je ispričala kako je jedne prilike Kristina srela Davida s društvom i jednom djevojkom i tada je zvala policiju jer je David sjedio s tim društvom. Tada je Kristina samu sebe izgrebala po licu i rekla da joj je to David napravio. Bili smo cijeli dan u policiji i morali smo čekati socijalnu radnicu da dođe iz Dugog Sela gdje stanuje. I sutra su opet iz kuće izašli David i Kristina. Oni se tako posvađaju pa pomire", ispričala je Davidova teta.



Potom ju je sutkinja pitala o danu Kristininog ubojstva.



"Navečer sam čula sestru kroz kuću kako plaće i viče: "Davide! Davide!", Mislila sam da se njemu nešto dogodilo....



David je vikao: "Zovite Hitnu pomoć! Kristina! Kristina! Sestra je pala, a ja sam je krenuo dignuti. Ivo mi je rekao da krenem prema Kristininoj zgradi da vidim što se dogodilo. Došla sam u park i nazvala sam Leu (Davidovu sestričnu) i zamolila sam i nju da dođe. Došla sam u park i nisam nikog vidjela. Mislila sam da su se posvađali i da se Kristina maknula. Nisam mogla vjerovati da se desilo to što se desilo. Ponovo sam nazvala nju i rekla mi je: "Pogledaj gdje je auto! Tražite auto!"



Prišla sam autu sa suvozačeve strane i vidjela sam Kristinu krvavu. Pošla sam vikati i vidjela sam dva dečka i tražila sam ih broj hitne. Zvali smo hitnu i policiju... Prišla je liječnica i ustanovila smrt... Mi smo otišli kući jer nisam znala kako će reagirati Kristinina mama kad dođe", ispričala je Ljubica Marjanović, teta optuženog Davida Komšića o noći ubojstva.



11:20 - Na pitanje zastupnika oštećene obitelji Krupljan, odvjetnika Krešimir Škarice je li joj se Kristina požalila da ju je David udario odgovorila je: "Je, jednom", odgovorila je Leonarda Perić.



Na pitanje u kojem je položaju u autu bila Kristina kad je otvorila vrata od auta rekla je da se ne sjeća, da je bila u šoku i da se ne želi toga ni prisjećati, rekla je svjedokinja.



"Je li vam slučajno rekla tko bi bio otac djeteta kad je bila trudna?, pitao je svjedokinju odvjetnik Veljko Miljević, branitelj Davida Komšića.



"Nije", odgovorila je svjedokinja.



Potom joj je odvjetnik Miljević predočio njezin iskaz iz tužiteljstva u kojem je rekla kako Kristina Krupljan njoj i prijateljicama rekla kako im je Kristina rekla da ne zna tko je otac djeteta.



"Meni je u sjećanju da nam nije rekla ništa, ali ako sam ovako rekla ranije, moguće da je bilo tako. Ne želim se sjećati tih detalja jer mi je to stresno"; odgovorila je svjedokinja.



"Znate li nešto o viđanju Kristine s nekim drugim muškarcima, dečkima?, pitao je odvjetnik Miljević.



"Dajte kolega. Ovakvo pitanje?, povišenim tonom uzvratila je tužiteljica.



"Što je sporno. Uostalom, ja Vam nisam upadao u riječ", odgovorio joj je odvjetnik Miljević.



Leonarda Perić potom je odgovorila da kad je govorila o drugim muškarcima da je pritom mislila na arhitekta Zdravka. Svjedokinja je završila iskaz u 11.15 sati.



11:00 - Potom je u sudnicu ušla svjedokinja 23-godišnja Leonarda Perić, druga sestrična Davida Komšića. Na pitanje što zna o vezi Davida Komšića i Kristine Krupljan odgovorila je:



"Bili su u vezi četiri pet-godina. Bila je to dobra veza. Malo su se svađali, pa mirili. Kristina mi je bila prijateljica. Znam za neke prijave zbog auta", odgovarala je svjedokinja na pitanje predsjednice vijeća.



O tome što je bilo 22. veljače prošle godine rekla je:



"Ja sam bila kod dečka. Nazvala me moja mama Antonija Perić i rekla da idem Kristinine zgrade da se nešto dešava. Bila sam kod dečka i otišla sam sama. Tamo su bile već moja mama i teta. Otvorila sam vrata i vidjela Kristinu u tom stanju i samo sam otišla. Mislim da je auto bio upaljen. Čim je došla hitna pomoć ja sam otišla", rekla je svjedokinja.



Jeste li znali što o Kristininoj trudnoći? pitala je svjedokinju predsjednica vijeća.



"Znala sam da je trudna. Kristina mi je to rekla na kavi dva tjedna prije ubojstva. Kristina mi je na kavi rekla da to još nije nikom rekla pa ni Davidu", odgovarala je svjedokinja na pitanje predsjednice vijeća. Rekla je da to nije rekla nikome ni od svoje obitelji pa ni Davidu. Sutkinja joj je predočila da je u tužiteljstvu svjedočila da je ona to rekla svojoj sestri Mii, koja je to mogla prenijeti Davidovim sestrama. Rekla je u prijašnjem iskazu i da su je zvale Davidove sestre kojima je potvrdila da je Kristina trudna, ali sada tvrdi da se toga više ne sjeća.



10:45 - "Što je bilo s Davidovom odjećom?", pitala je sutkinja svjedokinju.



"Tu je odjeću bacio u kontejner preko puta zgrade moj dečko Antonio. To mi je rekao moj dečko?", rekla je svjedokinja.



"Kako je došlo do toga da se David presvuče?", pitala je tužiteljica svjedokinju.



"Više se ne sjećam je li on to sam tražio ili sam mu ja dala Antonijevu odjeću", odgovorila je svjedokinja.



Nakon toga joj je tužiteljica predočila dio iskaza na tužiteljstvu gdje je svjedokinja rekla da je David tražio od Antonia majicu i trenirku da se presvuče. "Onda je to tako kako sam rekla", rekla je svjedokinja.



Jeste li što znali o Kristininim trudnoćama s Davidom, pitao je svjedokinju odvjetnik Veljko Miljević. "Da, prije dvije tri godine u 10. ili 11. mjesecu 2016 ali je imala spontani pobačaj. To nije bilo jedini put, ona je to stalno govorila ali je lagala", odgovorila je svjedokinja.



Na pitanje odvjetnika Miljevića odgovorila je da nikad nije čula da bi David prijetio Kristini.



"Jeste li znali da je bila trudna u vrijeme ubojstva?" pitala je svjedokinju predsjednica vijeća.



"Ne, a ne znam je li to znala moja sestra. To ćete morati pitati nju"; odgovorila je svjedokinja.



"Što se derao?, pitala je sutkinja.



"To, derao se, plakao, nije ništa govorio. Tražio je samo da se zove tatu. Nije mogao ništa drugo govoriti od šoka i panike koliko se sjećam. Nije tražio da se zove hitna. Pitala sam ga što se dogodilo, ali mi ništa nije odgovorio jer nije bio u stanju", rekla je svjedokinja.



Kad joj je sutkinja predočila da je u iskazu u tužiteljstvu rekla da je David cijelo vrijeme govorio "Zovite hitnu! Zovite policiju!, pa je svjedokinja rekla da je bilo tako. Rekla je da se sada ne sjeća da je ranije u tužiteljstvu rekla da je David u autu govorio "Nisam htio, nisam htio!", ali da dozvoljava da je bilo tako.



Što se dogodilo sestrična Davida Komšića doznala je kad se njegov otac vratio iz policije.



Sestrična Davida Komšića na kraju svog iskaza dodala je da su se ona i njezin dečko družili s Davidom, nabrojala je nekoliko njegovih prijatelja. S njima je izlazila i Kristina, ali ne uvijek, a njih dvije su i same znale popiti kavu. Rekla je da joj se David nije povjeravao. Ništa ju nije imao za pitati ni David Komšić. Sestrična Davida Komšića završila je svoj iskaz u 10.45



10:40 - Nakon Ive Komšić, u četvrtak je u sudnicu ušla Iva Perić, 21-godišnja sestrična Davida Komšića. Njoj je Sanja Mazalin rekla da ona kao sestrična nema pravo na blagodat da ne svjedoči. Počela je svoj iskaz o poznanstvu sa Kristinom Krupljan.



"Znamo se još od osnovne škole, ona se više družila s mojom sestrom. Bili su u vezi, normalnoj, kao i svaka veza, malo se svađaju pa pomire. Bili su u vezi 3-4 godine, još od osnovne škole. David je radio u kafiću kod oca", rekla je Mia Perić, sestrična Davida Komšić.



Nastavila je da je bilo sukoba kao i u svakoj vezi, da je ona njega prijavljivala, ali da za fizičke sukobe nije znala.



"Navečer sam bila kod dečka, David me nazvao i rekao da dođem po njega, drhtao mu je glas. Moj dečko Antonio je otišao po njega. David je bio sav izvan sebe, plakao je, povraćao. Antonio je dovezao Davida kod Antonia u stan. Odmah je ušao u stan.



"Vikao je: "Vozi me kući! Vozi me kući! Povraćao je u autu. Govorio je da nazovem njegova tatu i ja sam ga nazvala. Ja sam vozila Davida kući", svjedočila je Mia Perić.



"Jeste li vidjeli što na odjeći?", pitala je sutkinja svjedokinju.



Ne, bila mu je krvava odjeća, ja sam mislila da se potukao. On se u WC-u presvukao u trenirku od mog dečka, ja to nisam ni vidjela"; rekla je svjedokinja.



"Kad ste došli do Davidove kuće što se onda dogodilo?, pitala je sutkinja svjedokinju.



"David je povraćao, ja sam otišla po njegovu mamu, David je nazvao tatu...Ništa nije mogao govoriti, bio je u šoku, u panici", rekla je svjedokinja čija je majka sestra oca Ive Komšića, Davidova oca.