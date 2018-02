Zločin koji je potresao Hrvatsku: svjedokinja razljutila sutkinju i majku žrtve, sestra ubojice neće svjedočiti

U srijedu je na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno suđenje Davidu Komšiću (20) za ubojstvo Kristine Krupljan, javlja Jutarnji. Tereti ga se za teško ubojstvo 18-godišnje Kristine koju je nezaposleni konobar izbo i porezao 88 puta.



Djevojku, koja je bila i trudna, prema navodima optužnice 22. veljače 2017. godine napao je nožem u njezinu automobilu na Ferenščici u Ulici Sv. Josipa Radnika 16., ubovši je 73 puta, te zadavši joj 15 reznih rana po tijelu i glavi.

12:15 - U 12.10 sati nastavljeno je suđenje Davidu Komšiću i u sudnicu je ušla njegova sestra Matea. Nakon što je predsjednica vijeća Sanja Mazalin od nje uzela osobne podatke i predočila joj da je pozvana kao svjedok, rekla joj je da ona obzirom na srodstvo ima privilegij hoće li svjedočiti ili ne.

- Ne želim svjedočiti - odgovorila je Marina Komšić koja se u sudnici zadržala nekoliko minuta.

Suđenje se nastavlja sutra u 10 sati ispitivanjem svjedoka u Velikoj dvorani Županijskog suda.

11:15 - Matea Komšić, sestra Davida Komšića koja je pozvana za svjedočenje u podne pojavit će se u sudnici, ali će koristiti zakonsku blagodat i neće svjedočiti, javlja Jutarnji list. Podsjećamo da se Matea Komšić, sestra Davida Komšića, družila i s ubijenom Kristinom Krupljan, a nakon njezina ubojstva ispitana je i u policiji i državnom odvjetništvu.



Defektologinja koja je završila svjedočenje u 10.20 sati prilično je iznervirala sutkinju Sanju Mazalin jer u izvješću koje je dostavila sudu nije napisala ni da je razgovarala s roditeljima niti kad je Komšić kao maloljetnik uhvaćen sa jointom, niti niz drugih podataka o obiteljskim prilikama.



"Jeste li prilkupljali podatke o tome", pitala je predsjednica vijeća.



"Da, dobili smo rješenje prekršajnog suda, a nakon toga sam zvala na razgovor i njega i njegove roditelje"; odgovorila je defektologinja iz Centra za socijalnu skrb Pešćenica.



"Pa kako bi opisali Davida Komšića, kako ste ga procijenili?", pitala je dalje.



"Kao emocionalno nezrelu osobu jer je bio patološki ovisan o osobama koje su mu bliske, o roditeljima, prijateljima, djevojci... Smatrali smo da bit nije samo sankcija nego treba voditi računa i o rehabilitaciji", rekla je među ostalim defektologinja sa Pešćenice.



Ali, zašto sve to nije napisala nije mogla objasniti sutkinji. Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine nakon što je ona izišla iz sudnice kratko je prokomentirala: "Pa tko je ovu zaposlio."



10:30 - Kristina Krupljan je odustala od progona Davida Komšića zbog prijetnje jer je ona izjavila da očekuje njegovo dijete i da će se vjenčati kad ona postane punoljetna, nastavila je defektologinja iz Centra za socijalnu skrb na pitanje o izvješću za postupak zbog prijetnje. Međutim, to nije bilo navedeno u izvješću Centra za socijalnu skrb.



Jeste li osim za prijetnju radili još kakvo izvješće za Davida Komšića. Je li bio kakav promet u pitanju, pitao je odvjetnik Veljko Miljević.



"Je, bilo je u svibnju 2017. To je bila samo dopuna izvješća kojeg sam sačinila za ovaj postupak. Radilo se o postupku za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, odgovorila je defektologinja Centra za socijalnu skrb.



"Kome ste dostavili izvješće za potrebe ovog postupka?", pitao je odvjetnik Miljević.



"Županijskom državnom odvjetništvo. Tražili su samo mišljenje o obiteljskim prilikama, a ne o mjeri koja se treba izreći kao mlađem punoljetniku u postupku. . Smatrala sam da će me vezano za to pozvati sud ili viša stručna savjetnica suda. Ja to mogu sad izreći", odgovorila je defektologinja.



"Jeste li prilikom izrade tih izvješća razgovarali s Davidom Komšićem i kada zadnji puta", pitala je defektologinju zamjenica županijske državne odvjetnice.



"Da razgovarala sam s njim svaki puta kad je bilo potrebno i on se odazivao pozivu. Zadnji put sam s njim razgovarala u lipnju 2016. godine", odgovorila je na pitanje defektologinja i napomenula da je s Davidom Komšićem razgovarala i u dva navrata 2015. godine.



Nakon što je David Komšić završio u istražnom zatvoru dogovor je bio da će s Davidom Komšićem u istražnom zatvoru razgovarati viša stručna savjetnica zagrebačkog Županijskog suda. Taj dogovor bio je u studenom 2017. godine na inicijativu stručne savjetnice.



"Zašto niste razgovarali s okrivljenikom prije sastavljanja izvješća u ožujku 2017. godine?", pitala je predsjednica vijeća defektologinju.



"Smatrali smo da imamo dovoljno podataka o njegovoj osobnosti i da roditelji odgovarajuće brinu o njegovu odgoju i odrastanju i da se u slučaju potrebe mogu obratiti Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež"; odgovorila je defektologinja..



"Mi te podatke nemamo, još nisam vidjela ovako šturo izvješće. Nema čak ni podatka je li David Komšić bio u tretmanu Centra za socijalnu skrb", napomenula je predsjednica vijeća.



10:10 - Potom je svjedočila defektologinja iz Centra za socijalnu skrb Pešćenica koja je izradila izvješće o socioekonomski prilikama u obitelji Davida Komšića u lipnju 2017. godine. Međutim, on im je bio već poznat od ranije zbog postupka pred Općinskim sudom.



Prvi kontakt s optuženikom je bio u svibnju 2015. godine kad mu je bila izrečena mjera zabrane pristupa Kristini Krupljan, a potom je bilo još nekoliko izvješća.



Međutim, sutkinja je rekla da je izvješće rađeno u ožujku 2017. godine. Međutim, defektologinja rekla da je rađeno i izvješće 2. kolovoza 2015. godine, nakon kojeg je u veljači 2016. godine izrečena zaštitna mjera Davidu Komšiću zbog prijetnji Kristini Krupljan.



Nakon toga je sastavljano izvješće nakon što je David Komšić završio u pritvoru zbog ubojstva Kristine Krupljan. To izvješće napravljeno je na temelju razgovora sa roditeljima Davida Komšića i podataka koji su o njemu bili poznati od ranije, pojasnika je defektologinja iz Centra za socijalnu skrb Pešćenica.



10:00 - Nakon što je pročitan iskaz Zdravka Krznarića i preslušana jedna SMS poruka, nastavljeno je ispitivanje svjedokinja iz Centra za socijalnu skrb, podružnice Pešćenica.



Svjedoči predstojnica Centra koja nije radila izvještaj već su to radili stručni djelatnici centra, a predstojnica ga je samo potpisala.



"Je li vas netko od djelatnika Centra izvještavao o sadržaju i jeste li bili upoznati s time prije potpisivanja?", pitao je predstojnicu Centra branitelj Davida Komšića, odvjetnik Veljko Milijević.



"Da, upoznale su me moje djelatnice", odgovorila je ravnateljica Centra.



"Jeste li i prije radili kakvo izvješće o obiteljskim prilikama Davida Komšića i za koga?", pitao je odvjetnik Miljević.



"Radili smo i izvješće 2016. godine, ja tada nisam bila ravnateljica Centra. Radili smo to na zahtjev Općinskog kaznenog suda", odgovorila mu je predstojnica Centra za socijalnu skrb i rekla da je to izvješće sačinila ista djelatnica koja je radila i izvješće nakon ubojstva Kristine Krupljan.



Tužiteljica nije imala pitanja. Odvjetnik Krešimir Škarica, zastupnik oštećene obitelji Krupljan pitao je predstojnicu Centra je li izvješće imalo uobičajeni sadržaj i proceduru.



"Da, to je uobičajeni sadržaj i postupak, a sadržaj ovisi o nalogu tijela koje je od nas zatražilo izvješće, a radilo se o prikupljanju podataka o socioekonomskim prilikama", odgovorila je predstojnica Centra, koja je inače diplomirana socijalna radnica, koja je završila Pravni fakultet - interfakultetski studij sa socijalni rad.



Predstojnica Centra završila je svjedočenje u 10 sati.



9:15 - Na raspravu u sudnicu u zagrebačkom Županijskom sudu došli su i roditelji Davida Komšića, Ivo i Olivera, njihov kum, Vesna Krupljan, majka ubijene i rodbina Kristine Krupljan, a raspravu pred vijećem kojem predsjeda sutkinja Sanja Mazalin prate i novinari Pravnog fakulteta.



Zdravko Krznarić, arhitekt s kojim je navodno Kristina bila trudna, dostavio je potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad u kojoj je navedeno da će očekivano trajanje bolovanja trajati 10 dana, ali nije navedeno o kakvoj se bolesti radi.



Odvjetnik Veljko Miljević, branitelj Davida Komšića koji je predložio i ispitivanje svjedoka Zdravka Krznarića odustao je od toga da se Krznarića neposredno ispita i zbog zaštite žrtve. Također je zatražio da se za vrijeme čitanja njegova iskaza javnost isključi iz sudnice za što ima i suglasnost optuženika, a sve radi zaštite žrtve. Odvjetnik Miljević naglasio je kako David Komšić ne poznaje Zdravka Krznarića, arhitekta za kojeg je mu je Kristina Krupljan rekla da je s njim trudna i da planira s njim živjeti.



Sutkinja je odlučila da će isključiti javnost za vrijeme čitanja svjedoka Zdravka Krznarića.



Svjedočit će djelatnice Centra za socijalnu skrb. Za podne je kao svjedok pozvana Matea Komšić, sestra optuženog Davida Komšića.

Sutkinja zaprijetila novinarima da ne snimaju

Na primjedbu u sudnici da netko od novinara koristi mobitel za snimanje, sutkinja Sanja Mazalin upozorila je novinare da je zabranjeno snimanje u sudnici i da će ih, ukoliko netko bude koristio mobitele, udaljiti iz sudnice.