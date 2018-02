Užasna smrt na slovenskoj autocesti: Hrvat se cisternom zabio u kolonu kamiona pa izgorio u kabini, vatrogasci se s požarom borili satima

Na dionici primorske autoceste Gavrk-Fernetiči u Sloveniji u utorak oko 7:30 ujutro dogodila se teška prometna nesreća koju je, prema podacima Primorskih novica, skrivio 38-godišnji vozač kamiona-cisterne iz Hrvatske, a koji je u nesreći i poginuo.



Kako je izvijestila Policijska uprava Koper, do sudara je došlo oko 200 metara prije naplatnih kućica, a ubrzo potom izbio je i požar koji je progutao tri teretnjaka. Autocesta je zbog očevida bila zatvorena gotovo 12 sati, prenosi Jutarnji list.



Preliminarne informacije nakon policijskog očevida govore da je vjerojatni uzrok strašnog sudara prebrza vožnja poginulog Hrvata koji navodno nije primijetio da ispred njega kolona vozila stoji. Nije se uspio zaustaviti na vrijeme te se zabio u šleper koji je prevozio piljevinu. Taj je kamion udario u prazan šleper ispred sebe koji je zatim udario i u četvrti kamion.



Od siline udarca došlo je do puknuća cisterne, koja je bila puna dizela, a odmah je izbio i požar. Vozači iz tri unesrećena kamiona su iskočili iz svojih kabina i spasili se, no 38-godišnji Hrvat to nije uspio te je izgorio.



Na mjesto događaja izašlo je 30-ak vatrogasaca koji su se s plamenom borili nekoliko sat, prenosi Jutarnji list.