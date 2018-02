Tragična smrt vozača hitne pomoći: ubio ga vlastiti otac hicem iz vatrenog oružja

Višegodišnji narušeni obiteljski odnosi između oca i sina u Bjelovaru kulminirali su u ponedjeljak ubojstvom sina, neslužbeno se doznaje iz bjelovarske policije.



Ubojstvo se, prema još uvijek neslužbenim informacijama, dogodilo oko 17 sati u obiteljskoj kući u Bjelovaru, kada je tijekom svađe otac sina ubio iz vatrenog oružja te policiji priznao ubojstvo.



Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Bjelovar.live, ubijeni je radio kao vozač kola Hitne pomoći županijskog Zavoda za hitnu medicinu.



Ravnatelj spomenutog Zavoda izjavio je za Bjelovar.live kako ga je neugodno iznenadila vijest o smrti jednog od zaposlenika.



Prema informacijama portala Bjelovar.live, sin se u popodnevnim satima dovezao pred očevu kuću, u kojoj je živjelo njegovo dijete zajedno s njegovom bivšom suprugom. Iako je imao zabranu pristupa, sin je ušao u očevu kuću, a u jednom trenutku došlo je do sukoba u kojem je sin smrtno stradao.



Kako piše isti portal, krvavi sukob oca i sina zabilježen je i prije tri mjeseca, na parkiralištu ispred nogometnog stadiona NK Bjelovara. Otac je tada osiguravao utakmicu, a kada se pojavio sin između njih je izbila svađa, nakon koje je uslijedio i fizički obračun. Otac je tada na sina nasrnuo nožem 'skakavcem', no sin se othrvao napadu i potom brutalno pretukao oca.



Otac je tom prilikom prevezen u bolnicu, gdje je doživio srčani udar. Prema izjavama svjedoka, njegovo lice bilo je izudarano do neprepoznatljivosti.



Očevid je u tijeku, a očekuje se izvješće državnog odvjetništva.