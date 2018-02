Kaštelanin i partneri koji su u Njemačkoj prostituirali djevojke ipak se vraćaju u splitski pritvor?

Istražni sudac Županijskog suda u Splitu ponovno će odlučivati o prijedlogu splitskog ŽDO-a za određivanje istražnog zatvora 37-godišnjaku iz Kaštela te 35-godišnjaku i 42-godišnjakinji iz Zagreba koji su prije nekoliko dana privedeni zbog sumnje u trgovanje ljudima na štetu tri djevojke, dvije 24-godišnjakinje i jedne 21-godišnjakinje.



Prema navodima rješenja o provođenju istrage, oni su djevojke upućivali na pružanje ilegalnih usluga u hotelima i apartmanima na području Njemačke.



Kaštelanin i dvoje Zagrepčana osumnjičeni za organizaciju prostitucije u Njemačkoj: djevojkama uzimali pola zarade, dvije su trudne



Iako je ŽDO tražilo istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, istražni sudac je to odbio i pustio ih na slobodu. No, Sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu prihvatilo je žalbu ŽDO-a te vratilo predmet na ponovno odlučivanje.

U žalbi je, među ostalim, pisalo i da su žrtve emocionalno nestabilne i da se nalaze u teškim životnim uvjetima te da postoji opasnost da će okrivljeni utjecati na njih. Navodilo se i da Kaštelanin već ima pravomoćnu optužnicu zbog kaznenog djela prostitucije, da je Zagrepčanin osuđivan zbog krivotvorenja isprave te da je 42-godišnjakinja navela da zarađuje baveći se prostitucijom u Njemačkoj. Sve to ukazuje, smatrao je ŽDO, da postoji opasnost da će ponoviti djelo.

Sudsko vijeće ocijenilo je kako je sudac istrage počinio bitnu povredu kaznenog postupka jer je u svom rješenju naveo da, iako postoji osnovana sumnja da su okrivljeni počinili djelo za koje ih se tereti, ne postoji bojazan da će oni utjecati na svjedoke žrtve jer bi one, ako budu dale drukčiji iskaz, počinile kazneno djelo lažnog prijavljivanja. Naveli su da je takav njegov zaključak neživotan i nelogičan pogotovo ako se zna koje je djelo predmet postupka. Što se tiče toga da nema opasnosti od ponavljanja djela, obrazložio je da oni nisu osuđivani do sada zbog istog ili sličnog kaznenog djela.



Okrivljenoj trojci prijeti kazna od tri do 15 godina zatvora.