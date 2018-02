Članovi Labuda u nevjerici: Lukša je za jedrenje živio, a u finnu je umro. Pokušali smo ga spasiti, no nismo uspjeli...

Za jedrenje i finn je živio, u finnu je umro! - komentirali su potiho i nevjericom članovi splitskog jedriličarskog kluba Labud pojasniti i sami sebi i drugima, nevjerojatnu vijest o smrti Lukše Cicarellija (70), koja ih je sve šokirala u utorak popodne.



Poznati jedriličar, osvajač brojnih medalja na regatnom polju a najviše u klasi finn, posebno u veteranima, oko 15 sati je smrtno stradao ispred pontona, pri ulasku u splitsku luku nakon odrađenog treninga na moru.



A što je pravi uzrok smrti utvrdit će se policijskim očevidom, no po Uvali baluni, brzo se između kišnih kapi proširila vijest kako ga je udarila "lantina" u glavu, no brzo se dodavalo kako je možda ovom 70-godišnjaku pozlilo...



A što se događalo neposredno prije ovog tragičnog događaja, doznali smo na licu mjesta, od jedriličara koji su prvi priskočili u pomoć svom Lukši.



- Nakon sat i pol jedrenja po jugu od nekih 20 čvorova, a bilo je i dosta valova, zajedno smo uplovili nazad u luku. Mene je pratio trener Marko de Micheli Vitturi, dok je Lukša jedrio sam. Negdje pred benzinskom pumpom, reful je prevrnuo brod i Lukšu, no brzo se on ispravio, dok smo mi produžili prema Labudovom pontonu i hangaru – priča nam vidno uznemiren 18-godišnjni Dominik Perković (na slici ispod), koji jedri u "laseru".



Momci, Marko u gumenjaku i Dominik u laseru, doplovili su do pontona i započeli sa izvlačenjem jedrilice, kada su vidjeli da se na samom ulazu u lučicu, u blizini prvog "Navinog" mula Lukšin "finn" nekontrolirano vrti. Momci su uskočili gumenjak brzo dojurivši do jedrilice, gdje je Lukša sjedio pognute i to okrvavljene glave.

- Pokušali smo ga izvući na gumenjak, no nismo uspjeli, pa sam ja ušao u "finn" mu pomoći, držao sam jezik da se ne uguši, a Marko je išao po Velju (op.a., drugi trener Velimir Velimirović) zovući prvu pomoć - pojasnio nam je detalje ove potresne pričeDominik.



- Izvadili smo ga sva trojica iz gumenjaka na ponton, počeli ga oživljavati, davao sam mu usta na usta, priskočili su nam i drugi ljudi, a brzo je stigla i prva pomoć. Doktori su preuzeli Lukšu...



No, za Labudovu legendu, nažalost, nije bilo spasa.



- Pripremao se za svjetsko veterana u "finnu" u svibnju u Španjolskoj. Jedrenje i boravak na moru našem Lukši bio je ispušni ventil. Svaki dan je bio tu s nama, u klubu na kavi i ćakuli, zatim bi odradio trening. Živio je za jedrenje i eto umro jedreći – nizali su nepovezane riječi pune tuge, članovi Labuda, pokušavajući izrečenim opisati svoga Lukšu.



A nitko od prijatelja Zlatan Filip Zoričić s kojim je redovito išao na regate krstaša kao i s Brankom Širolom, pa Bogdan Dumanić s kojim je 1963. osvojio naslov prvaka države u klasi kadet, pa predsjednik kluba Žarko de Grisogono, tajnik Mario Stipinović, te Željko Kuzmanić nisu mogli izustiti – naš Lukša je mrtav.