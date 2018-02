Sinovčić bivšem igraču Hajduka mora vratiti čak 300 tisuća kuna s kamatama!

Najnovijom presudom Općinskog suda u Zadru Reno Sinovčić mora vratiti 300 tisuća kuna bivšem nogometašu Zadra i Hajduka, a sada treneru biogradskog Primorca Draganu Blatnjaku, koji mu je novac pozajmio u vrijeme dok je profesionalno igrao nogomet u Moskvi.



Pod prijetnjom ovrhe, Sinovčić uz 300 tisuća kuna u roku od 15 dana od presude donesene 31. siječnja mora vratiti i zateznu kamatu od lipnja 2011. godine, te podmiriti sudske troškove od 28 tisuća kuna.



Parnični postupak pokrenula je Blatnjakova supruga Ana nakon što im Sinovčić nije vratio 300 tisuća kuna koje mu je ona po nalogu supruga iz Moskve uplatila s obiteljskog računa 12. travnja 2010. godine.



Sinovčić je novac od Blatnjaka zatražio e-mailom obećavši da će ga vratiti u roku od 15 dana. Novac, međutim, nikada nije vratio, a na sudu se usprotivio tužbi navodeći kako nije bila riječ o pozajmici, nego o podmirenju duga za stan i automobil BMW X5 koje je Blatnjaku darovao dok je bio nogometaš NK Zadar, a on "vanjski stručni suradnik".



Blatnjak je, međutim, na sudu opovrgnuo Sinovčićeve tvrdnje, posvjedočivši kako nikakvog poslovnog dogovora između njih nije bilo, te da je on imao sklopljen ugovor samo s NK Zadar, a ne i sa Sinovčićem. Stan koji mu je Sinovčić darovao naknadno su vratili, a automobil BMW X5, koji od njega nije tražio, kasnije je prodao.



Stan mu je, kako je naveo, vratio u trenutku kad je Sinovčić od njega zatražio da mu ubuduće isplaćuje pedeset posto od njegove zarade kao profesionalnog nogometaša, na što on nije pristao. To je potvrdila i njegova supruga, navodeći kako je u dokumentu koji mu je ponudio Sinovčić uračunao i 300 tisuća kuna, smatrajući ih svojima.



Istaknuvši kako je nesumnjivo da je sporni iznos primio, i to kao pozajmicu, kako je i navedeno u potvrdi o izvršenoj transakciji, sudac Općinskog suda u Zadru Tomislav Bago presudio je da Sinovčić treba vratiti pozajmljeni novac Ani Blatnjak, koju je zastupao odvjetnik Milan Petričić.



Tvrdnju da se radilo o dijelu poslovnog odnosa s Draganom Blatnjakom nije uvažio jer je Sinovčić propustio to istaknuti u pripremnom postupku i u odgovoru na tužbu.



– Zajmoprimac je dužan vratiti zajam nakon isteka primjerenog roka, koji ne može biti kraći od dva mjeseca računajući od zajmodavčeva zahtjeva – naveo je sudac Bago u dijelu obrazloženja presude.