Tragična smrt dječaka potresla cijelo mjesto: prvašić je s prijateljima hodao prema školi, kad ga je udario vlak djeca su u suzama otrčala prvom susjedu

Madžarevo nadomak Novog Marofa od ranog jutra je nijemo. Žitelji mjesta su pod šokom nakon što je oko 8.30 kod pružnog prijelaza pod jurećim vlakom život izgubio osmogodišnji dječak L.F., piše Jutarnji.



Školarca je pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima udario vlak od čijeg naleta je odmah na mjestu ostao mrtav. Kako doznajemo, osmogodišnjak, inače prvašić tamošnje osnovne škole, je u kobno vrijeme hodao prema školi zajedno s još nekolicinom svojih vršnjaka, školskih kolega.



No kad ga je udario vlak, ostala djeca su otrčala u suzama prvom susjedu pa se tako odmah na noge digla policija te Hitna pomoć.



Nažalost, za dječaka nije bilo spasa jer su ozljede, koje je zadobio, bile stravične.



Tragična smrt na tračnicama: u naletu vlaka poginulo 8-godišnje dijete



- Djeca koja su bila s njim su pod šokom. Ne možemo vjerovati da se dogodila tragedija. Svakodnevno ponavljamo djeci da oprezno prelaze prugu, da vlak nije spor, da strojovođa ne može učiniti čuda ako netko naglo pod vlak izleti.



Ne znam što je prethodilo ovoj nevolji. Neki kažu da je zaostao za grupom dok su prelazili šine, a pojavila se priča i da su slušali muziku na mobitelu pa da zato nisu čuli nadolazeći vlak. Ne mogu ni pojmiti kako je teško njegovim roditeljima - rekla je za Jutarnji list jedna od susjeda.



Druga, pak, potvrđuje da se dječak s prijateljima kretao prema školi i da je bio jedno divno dijete.



- Njegova se dobrota, kako se ono kaže, mogla mazati na kruh. Nema dana kada nas starije u prolazu nije pitao: 'Teta kak ste? Jel vam kaj treba?' U glasu mu se osjetilo da nije pitao iz čiste kurtoazije već je to bio dobar kućni odgoj - govori nam, pak, kroz suze druga mještanka čiji je unuk sa stradalim dječakom išao u školu.



Iz PU varaždinske tek poručuju da je u tijeku policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije.