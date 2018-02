Nova svjedočanstva pacijentica o zloglasnom liječniku iz Zagreba: Rekao mi je 'prvo mi se naguzite, a onda lezite onako kako vi žene najviše volite...'

“Prvo mi se naguzite, a onda lezite onako kako vi žene najviše volite, na leđa s jako raširenim nogama”, “Imate tešku autoimunu bolest; to vam je Božja kazna jer niste svima dali”, “Naslonite guzicu na vrata, podignite ruku i recite “Pozdrav Poglavniku!”, “Razgovarat ću radije s vašim mužem, vi ženske ste neuračunljive. Sviđa li se vama biti njezin rob?”...



Dio je to svjedočenja pacijenata o ponašanju ortopeda iz zagrebačke Kliničke bolnice Dubrava, o kojem je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva pokrenulo istragu nakon što je jedna pacijentica odlučila izaći iz anonimnosti i pred televizijskim kamerama prepričati što joj je sve - pred medicinskom sestrom - izgovorio liječnik kojem je došla po pomoć, piše Jutarnji.



Nakon njezina svjedočenja sve je više pacijenata progovorilo o svojim iskustvima, no već i površna pretraga pokazala je da njegovo ponašanje nije nikakva novosti: na specijaliziranim stranicama pacijenti kontinuirano od 2011. godine pišu što su sve doživjeli u njegovoj ordinaciji.



Sudeći prema komentarima, najčešće je vrijeđao žene, koje je tretirao kao seksualni objekt predodređen za uvrede, a muškarci su mu dolazili na tapetu ako, po njegovom sudu, nisu bili dovoljno muževni, dominantni ili inteligentni. Izuzetak nisu bila ni djeca.



- Imala sam 13(!!!) godina kad sam bila na pregledu. Koje gadarije je rekao meni, tada djevojčici, danas 38-godišnjoj ženi. Noćne more sam imala od tog bolesnika kao dijete - napisala je jedna pacijentica, iz čega se može zaključiti da je takvo ponašanje za liječnika bilo uobičajeno i prije 25 godina.



Druga piše kako je vrijeđao njezinog muža, “mekušca”, jer ju je gurao u kolicim. Muškarcu u dobi od 68 godina objasnio je da okoštavanje ramena, od kojeg je pacijent patio, ide od mozga te da on “očigledno mozga nema kad mu se ramena okoštavaju”. Njegova je kći, kako je napisala na stranici najdoktor.com, u dva navrata o svemu obavijestila vodstvo bolnice, ali nikakav odgovor nije dobila.



Slučaj je uzburkao zdravstvene vlasti i pokrenuta je procedura, nakon koje ortoped, teoretski, može ostati i bez licence. Koliko će trajati cijeli postupak i kad će se znati epilog - ne zna se.