Imamo ugovor: Nadan Vidošević dao Curaviću čak 200.000 kuna za neostvareni zaron na Južnom polu; Oglasio se i Kike: Nemam prebijene lipe, odbijam optužnicu i nisam ništa ukrao

Nakon što smo objavili da je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, nakon višegodišnje istrage, prije nekoliko mjeseci optužilo poznatog ronioca Kristijana Kiku Curavića za krivotvorenje računa kako bi pravdao trošak neostvarenog ‘zarona na Južnom polu’, javljaju se i druge državne institucije koje su mu dale novac za projekt koji nikad nije ostvario. Postavilo se i pitanje 'gdje su pare?'.



Podsjetimo, 2008. godine Curavić je najavio globalni projekt odlaska na Antarktiku, ili kako je on to nazvao zarona na Južnom polu, a za koji mu je trebalo, prema bilješci DORH-a, čak osam milijuna eura. Stoga se Kike dao u prikupljanje novca od županija, tvrtki, gradova... Mediji su danima pisali o njegovu planu osvajanja Antarktike u koji su, govorio je Curavić novinarima, bili uključeni i George Clooney, Leonardo DiCaprio, Branko Lustig, strane TV mreže... No, zaron se nije dogodio.



Saznali smo da je jedna od najizdašnjih isplata stigla, kako nam kaže naš izvor, od Hrvatske gospodarske komore (HGK). Kako bismo provjerili informacije našeg izvora, poslali smo upit HGK. Nisu komentirali naš upit, niti su odgovorili je li vratio novac, ali su potvrdili informacije našeg izvora. Naime, proslijedili su nam originalni ugovor (pogledajte faksimilu našoj galeriji gore) koji je Nadan Vidošević potpisao s Curavićem. U ugovoru jasno stoji da će Curaviću biti isplaćeno čak 200.000 kuna.



- Hrvatska gospodarska komora, zastupana po predsjedniku Nadanu Vidoševiću (u daljnjem tekstu sponzor), i Curavić d.o.o. iz Krapnja, zastupan po predsjedniku uprave Kristijanu Curaviću (u daljnjem tekstu primatelj sponzorstva), zaključili su sljedeći ugovor o sponzorstvu. Ugovorne strane suglasne su da je predmet ovog ugovora sponzorstvo u cilju potpore projektu Južni pol i promocije ronjenja u Hrvatskoj. Sponzor se obvezuje isplatiti primatelju sponzorstva ukupnu naknadu u iznosu od 200.000 kuna,

i to iznos od 120.000 odmah po potpisivanju ovog ugovora, a ostatak od 80.000 kuna u roku od mjesec dana od prve uplate -stoji, među ostalim, u ugovoru.



U članku 4. se navodi da se primatelj sponzorstva obvezuje da će po potrebama, dostavljati dokaze o ispunjavanju obaveza.

A koje su to Curavićeve obveze? U članku 2. spomenutog ugovora navodi se da će Curavić promovirati sponzorove logotipove “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”. Ako primatelj ne postupi prema ugovoru, cjelokupan iznos treba se vratiti sponzoru.

Dakle, Curavić se može braniti da nije otišao na Južni pol (na račun čega je dobio 200.000 kuna), ali da je ispunio ugovorne obveze jer je stavio logo HGK.



Podsjetimo, Primorsko-goranska županija tražila je povrat novca, a Curavić je tvrdio da nije zaronio jer nije skupio potreban novac, ali da je 50 tisuća kuna, koliko mu je dala ta županija, potrošio na promotivne materijale, CD-ove i slično. I Županija je odustala od povrata jer su se zadovoljili računom, a odvjetništvo je odbacilo prijavu. Međutim, nekome u odvjetništvu i policiji bili su sumnjivi računi koje je Kike priložio.



- Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, nakon provedenog istraživanja, 30. listopada 2017. podiglo optužnicu pred Općinskim sudom u Rijeci protiv hrvatskog državljanina (1984.) zbog kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavak 2. Kaznenog zakona. Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je u razdoblju od prosinca 2010. do ožujka 2011., kao odgovorna osoba pravne osobe sa šibenskog područja, izradio lažan račun na novčani iznos od 47.970,00 kuna, sve kako bi

pravdao financijska sredstva dobivena od Turističke zajednice grada Crikvenice za projekt “Južni pol” - navode u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci.



Uvidom u dokumente DORH-a do kojih smo došli, Županija je preko crikveničke Turističke zajednice proslijedila Curaviću taj novac. Naravno, kao ni u prvom tekstu objavljenom jučer, ne tvrdimo da je Curavić pronevjerio dodijeljen novac, to je na DORH-u i sudovima da utvrde, ali pošto je dobivao novac od institucija, kao i županija, na medijima je da istraže gdje je otišao javni novac.



Curavić navodi da su to stare i neopravdane optužbe, pritom misleći na Hrvoja Pendu iz Primorsko-goranske županije koji je, kaže, bio svjedok da je Županija roniocu uplatila 50.000 kuna. Pende je sve prijavio odvjetništvu koje je prvobitno odbacilo prijave, da bi u konačnici dodatnim izvidima ustanovili da je Curavić, tvrdi DORH, krivotvorio račune.

I naftna kompanija Ina nam je potvrdila da je sponzorirala projekt odlaska na Južni pol, ali nisu htjeli otkriti detalje. Ni Curavić nije odgovorio koliko mu je uplatila naftna kompanija.

Curavić: Sve sam izgubio, bankrotirao sam

Iako je prvotno odbijao odgovarati na pitanja ‘Slobodne’, nakon što je izašao naš prvi tekst o njegovu neostvarenom projektu, Kike se predomislio.



Jeste li krivotvorili račune?

- Ja se toga ne sjećam.



Pa valjda biste se sjetili da ste krivotvorili račune?

- Za mene je tada radilo 5 - 6 ljudi, oni su se brinuli za moje knjige, ja

sigurno nisam radio s računima.



Dakle, kriv je netko od vaših zaposlenika?

- Ne kažem to, zapravo ne znam, ali kažem da ja nisam kriv.



Rekli ste mi da je proces protiv vas završen u vašu korist, a evo

isplivala je nova optužnica ?

- Prvi glas o optužnici protiv mene pročitao sam u ‘Slobodnoj Dalmaciji’,

dakle nisam znao za nju. Ne zamjeram ja vama ništa, radili ste svoj posao,

ali zamjeram onima koji sada u institucijama vade ovako star predmet i

bave se ovim stvarima.



Znate li da vam se može izreći i kazna zatvora za krivotvorenje isprava,

naravno, ako vam dokažu kazneno djelo?

- Ja nisam kriv, sve sam izgubio, na sebi nemam nikakvih pokretnina ni

nekretnina. Tada sam bio mlad i neiskusan i kažem vam da je tu bilo puno

ljudi uključeno, nema šanse da bih ja nešto krivotvorio.



Znači, i pred privatnim ste bankrotom?

- Da, ja nisam neki tajkun, nemam ništa, neka me bilo tko provjeri i

vidjet će da zaista nemam prebijene lipe. Ja sam se dao u ekologiju, more,

to je moj život. Znam da će uvijek u Hrvatskoj biti onih jalnih i onih

koji će mi podmetati, ali moj obraz je čist.



Što je s ovih 200 tisuća kuna od HGK?

- Da, dobio sam taj novac, potrošen je na čišćenje Jadrana.



Kako, pa u ugovoru piše da ste ga dobili za projekt Južnog pola, a ne za

čišćenje Jadrana?

- Čistili smo more Jadransko, i to baš u Splitu, ja i gospodin Nadan

Vidošević. Nema tu ništa sumnjivo.



Hoćete li vratiti taj novac?

- Ne mogu ga vratiti jer ga nemam, a i nisam ništa protuzakonito napravio.