Majka Davida Komšića, mladića koji je brutalno ubio trudnu djevojku: Moj sin nije monstrum, on nije planirao ovo ubojstvo. Mi smo iz konzervativne obitelji...

U petak je na Županijskom sudu nastavljeno suđenje Davidu Komšiću (20) za ubojstvo Kristine Krupljan. Tereti ga se za teško ubojstvo 18-godišnje Kristine koju je nezaposleni konobar izbo i porezao 88 puta. Djevojku, koja je bila i trudna, prema navodima optužnice 22. veljače 2017. godine napao je nožem u automobilu ubovši je 73 puta, te zadavši joj 15 reznih rana po tijelu i glavi. Komšić je jučer, podsjetimo, rekao da se ne osjeća krivim.



Suđenje prati i majka ubijene Kristine Vesna Krupljan i najbliža rodbina ubijene.



"Je li ikad bio kakav postupak pred sudom? - pitala je sutkinja Mazalin Oliveru Komšić.



- Je, neki postupak ima kad je imao zabranu. Ja sumnjam da je David ozlijedio Kristinu, Jer, sve se desilo pred našim kafićem. Ona je njemu udarila šamar jer mu je prišla naša konobarica. S Davidom sam razgovarala o takvim slučajevima. Kristina me često tražila samo novac. O tim stvarima nije htjela pričati. Rekla je da će to njih dvoje riješiti, da njih dvoje imaju vezu i odnos. Nije htjela na tu temu razgovarati. Nikad - rekla je drhtavim glasom Olivera Komšić, prenosi Jutarnji list.



- Moj sin nije monstrum. David nije planirao ovo ubojstvo. Iskreno mi je žao zbog ovog što se dogodilo i nikad neću moći prežaliti Kristinu. I kad liježem i kad ustajem prva misao mi je Kristinina majka kojoj sam pokušala prići na sve moguće načine. Mislila sam da sam uspjela - rekla je u petak kroz suze Olivera Komšić, majka optuženog 20-godišnjeg Davida.



Svoj iskaz Olivera Komšić počela je o tome kako se obitelj preselila iz Kiseljaka prije osam-devet godina.



Bio je kao i svaki običan dječak, volio je društvo, izlaziti. Kad je završio osnovnu školu, izrazio je želju da radi s ocem u kafiću. David nije volio učiti, Iva je završila arhitekturu, ali mi smo to prihvatili s manjim trzavicama. David je radio u kafiću s ocem, bavio se sportom, kao dječak odredio se. Imao je povredu oka 2008. godine i liječenje je bilo baš traumatično. Kad smo živjeli u Kiseljaku bili smo u bolnicama po Bosni, pa smo došli u Zagreb. Od ozljede do operacije koja je izvedena u 10 dana jaku smo štetu napravili ali drugačije se nije moglo. Sve vezano s tim smo priložili sudu. Razumijete me - rekla je Olivera Komšić predsjednici vijeća Sanji Mazalin.



- Ne - odgovorila joj je sutkinja. Na to je Olivera Komšić ponovila da je imao ozljedu oka. Nastavila je o odnosu Davida s Kristinom i da je smatrala da je i previše vremena provodio s Kristinom i da je nastojala razdvojiti tu vezu.



- Rentala je stari auto i došla do Baške Vode sama gdje ljetujemo. Bio je to stari auto. Pitala sam ju "Kristina što kaže tvoja mama na ovo?". Ali, ona je rekla da ide s Davidom. Ne znam što više reći i kako. Ima situacija za ispričati....



"Je li Kristina do kraja dolazila kod Vas?- pitala ju je sutkinja.



"Do kraja? - odgovorila je Olivera Komšić.



Njihova svaka svađa trajala je dva dana, i kad ga je prijavljivala policiji to je trajalo dva dana. Moj David je obožavao Kristinu i pokazivao je to. Kupovao joj je poklone, vodio ju je na neka mjesta na kojima ja nikad nisam bila. Kako bi bili skupa četiri godine da ju je tukao i maltretirao. Ali, da je bilo turbulentno jest. To je samo moje mišljenje - govorila je Olivera Komšić i nastavila:



- Kad god ja i muž ne bi bili kod kuće bila bi došla policija da je Kristina prijavila Davida. Jednom prilikom je bilo društvo i David joj nije dozvolio da uđe. Kristina je zvala policiju. Ozlijedila se, napravila je sve što je trebala napraviti. Mislim da je to djetinje postupanje. Tako je bilo svaki put, uvijek je bio neki razlog. To me sprečavalo da priđem Vesni. Nikad nisu htjeli neki kontakt. Svaku našu pogrešnu riječ upućenu su prijavljivali policiji - rekla je drhtavim glasom majka optuženom Davida Komšića.



"David je moje najmlađe dijete, a imam još tri starije kćeri. S našim preseljenjem iz Kiseljaka u Zagreb, prije osam devet godina, David je krenuo u 8. razred i tu je upoznao Kristinu i tu je krenula njihova veza koja je trajala. Bila je to u početku simpatija, ljubav dječja. Onda je to bilo nešto ozbiljnije. Kristina je dolazila k nama u kuću. Bila je kao član naše obitelji. Dolazila je za Božić, Uskrs, Novu godinu. Sjećam se da je negdje oko Uskrsa 2014. godine došla i rekla da je napravila abortus i teretila Davida da joj podmiri troškove. Ja sam njemu od dnevnice odbijala taj trošak. Onda se dogodila i ta druga trudnoća. Onda je Kristina rekla da je to bila samo priča za Davida i tu se poljuljalo moje povjerenje u Kristinu... Ljubomora među njima je bila obostrana. Kad bi on izišao s prijateljima ona bi dolazila u lokal i pravila ljubomorne scene, ali i kad bi ona izašla s prijateljicama... Moram reći i to da sam ja Davida odgajala onako kako sam najbolje znala i ponovit ću to da on nije monstrum kako ga se prikazuje", rekla je među ostalim majka Davida Komšića, Olivera Komšić.



Gušeći se od plača i jedva razumljivo govoreći svjedočila je o večeri kad je David ubio Kristinu.



- Ja sam bila kod kuće i sjećam se kako mi dolazi nećakinja na vrata i govori da je Davidu loše i da mu treba čaša vode. Ništa mi nije bilo jasno. Potrčala sam po stepenicama izvan kuće. Naišla sam na Davida koji je samo stajao i povraćao. Ništa mi nije bilo jasno. Bila sam sva izvan sebe. David je samo ponavljao "Kristina, Kristina! Zovite hitnu!". Zvala sam i supruga koji je već bio na putu kući i kad je došao stavio je Davida u auto i odveo ga u policijsku postaju. Moj suprug je poslao moju sestru ispred Kristinine zgrade da vidi što se dogodilo... Ja sam pravu istinu saznala tek od svoga supruga između tri i četiri sata ujutro kad mi jer rekao: "David je ubio Kristinu!". Počeli su u našu kuću dolaziti ljudi, policija, policija u civilu...



Ponavljam ne znam kako bi objasnila taj njegov čin. Prošla je godina dana i prepuštam Vama da mi sud objasni što se dogodilo - rekla je Olivera Komšić.



Njezin sin David sve vrijeme je pognute glave i pogleda uperenog u pod slušao njezin iskaz. Olivera Komšić prilikom svjedočenja u tužiteljstvu je rekla da se David nije liječio od bilo kakve psihičke bolesti ili da je imao takvih problema, a danas je rekla da je uzimao neke tablete i da mu ih je ona davala, pa je to objasnila ovako.



"Mi nismo to htjeli iznositi da se ne bi krivo shvatilo Davida, da ne bi naštetilo ili dovelo u sramotu mene ili nekoga mog. Ja tada nisam ništa rekla zamjenici tužitelja, ali kad su mi odvjetnici rekli da sve kažem odlučila sam to reći. Zapravo hoću reći da je David imao psihičkih tegoba i od njih se liječio", rekla je Olivera Komšić. "Opišite nam te psihičke probleme?" - pitala ju je predsjednica vijeća, piše Jutarnji list.



"Imao je strahove, priviđenja u sumrak. Umjesto da vidi jednu sliku, vidio je dvije. To mu je stvaralo nervozu, utjecalo na njegovu koncentraciju, gubio je interes, ne znam kako bi vam to opisala. Odlutao bi u priči"; rekla je Olivera Komšić. "Gdje se liječio? - pitala ju je sutkinja. "Vodio ga je muž u Bosnu, obzirom da je muž odande. Liječio se u Kiseljaku, Kreševu, Bugojnu. Išli smo privatno kod doktora. Ne znam kako se zovu. Nikad ja nisam išla nego muž. Tako smo se raspodijelili, uvijek je netko morao ostati tu zbog djece i posla", odgovorila je Olivera Komšić na pitanje predsjednice vijeća. "Kako to da niste otišli u Zagrebu, nisu to neki simptomi zbog kojih niste mogli otići kod prvog liječnika u Zagrebu?" - pitala ju je sutkinja. "Pa eto nismo. Nismo htjeli da se zna da ide k psihijatru.



Mi smo iz konzervativne obitelji. Nisu ni kćeri znale. Znala je od muža sestra - svjedočila je Olivera Komšić.