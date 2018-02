Bludni splitski profesor koji je učenici uvukao ruku u hlače ipak se neće vratiti u školu? Planirao je natrag na nastavu, opet predavati djevojci koja ga je prijavila

Optužnica protiv 62-godišnjeg profesora srednje škole koji se tereti za bludne radnje nad 16-godišnjom učenicom je pravomoćna te se neće moći vratiti na svoje radno mjesto do daljnjega.



Optužni akt Općinskog državnog odvjetništva u Splitu koje tvrdi da je profesor počinio bludne radnje zlouporabom svog autoriteta u potpunosti je prihvaćen te slučaj ide na suđenje. Prijeti mu do tri godine zatvora u slučaju osuđujuće presude.



S Općinskog suda u Splitu saznajemo kako je optužni akt nakon potvrđivanja proslijeđen strankama u postupku.



Nakon što sud dobije potvrde kako su svi zaprimili odluku i potvrđenu optužnicu, predmet će se raspodijeliti sucu za mladež koji će voditi glavnu raspravu. Isto tako su nam potvrdili kako odluka o pravomoćnoj optužnici automatski ide u evidenciju te optuženi profesor više ne može dobiti potvrdu kako se protiv njega ne vodi kazneni postupak.



Upravo je navedena potvrda bila razlog zbog kojeg mu je bio omogućen povratak na nastavu godinu dana nakon prijave neprimjerenog ponašanja.



Kazneni postupak



Naime, bez obzira na kaznenu prijavu za bludne radnje nad maloljetnicom, te provedenu istragu i podignutu optužnicu dokle god ona nije bila potvrđena i pravomoćna, profesor je mogao izvaditi potvrdu kako se protiv njega ne vodi kazneni postupak.



S tom potvrdom je namjeravao, nakon iskorištenog bolovanja i godišnjeg odmora, doći ponovno na nastavu sredinom veljače. Kako nam je pojasnio ravnatelj škole, zakonski nisu imali mogućnost zabraniti mu povratak na nastavu.



Još goru dimenziju slučaju dala je činjenica kako se radi o jedinom profesoru koji predaje taj predmet te je susret njega i učenice koja ga je prijavila bio neminovan.



Nakon potvrđivanja optužnice kontaktirali smo ponovno ravnatelja škole.



– Službeno ne znam ništa, ali ću zatražiti dodatne informacije te ću eventualno poduzeti potrebne korake sukladno saznanjima – kazao nam je.



O eventualnim koracima koje će poduzeti nije želio govoriti unaprijed, ali ravnatelj svake škole u ovakvim situacijama ima mogućnost izricanja suspenzije profesoru te on tada ne može raditi. I dalje ostaje zaposlenik škole i prima dvije trećine plaće dok se slučaj ne okonča.



Majka maloljetnice nadala se ovakvom ishodu upravo radi zaštite svoje kćeri.



– Drago mi je da je optužnica potvrđena samo iz razloga da se profesor ne vrati u školu i da se ne rade pritisci na moje dijete. I dalje ne želimo ništa drugo nego da se utvrdi istina, a nakon toga će nadležni procijeniti treba li taj profesor raditi s djecom ili ne – kazala je.



Javljanje policiji



Nakon prijave neprimjerenog ponašanja početkom veljače prošle godine, podignuta je kaznena prijava i profesor je dobio mjeru opreza zabrane rada, zabrane uznemiravanja i približavanja učenici i obvezu javljanja policiji jednom tjedno.



Otišao je na bolovanje i umjesto njega je radio kolega na zamjeni. S protokom vremena su ukidane jedna po jedna mjera opreza uz opravdanje kako ih se on uredno pridržavao te se nakon deset mjeseci mogao nesmetano vratiti u školu i u blizinu iste učenice.



Još dva mjeseca nije radio te je nakon toga izrazio želju za povratkom na posao.



Tereti ga se da je učenici drugog razreda srednje škole otkopčao patent na nogavici i uvukao ruku do pola bedra dodirujući joj golu kožu. Prestao je tek kada je povikala na njega i udarila ga po ruci.