10:45 - U nastavku suđenja tužiteljica Natalija Slavica čita iskaze prijateljica Kristine Krapljan.

Prvo je pročitan iskaz njezine prijateljice A. F. koja je rekla da je veza Kristine i Davida bila burna i da 'zajedno nisu mogli funkcionirati, ali i da nisu mogli jedno bez drugoga', prenosi Jutarnji list.

David Komšić je bio nasilan prema Kristini, tukao ju je, slomio joj je nos....Bio je ljubomoran i posesivan. David je inače vozio Mercedes iako je imao zabranu nakon prometne nesreće i Kristina je to rekla njegovim roditeljima. Zajedno smo u klubu H2O upoznali Zdravka Krznarića. Oni su prvo bili samo prijatelji, ali kasnije počeli ljubavnu vezu. On je arhitekt. Kad mu je Kristina rekla da je trudna i da on nije otac djeteta i da želi prekinuti vezu, on ju je molio da ostane s njim i da će priznati dijete.

Potom je tužiteljica pročitala iskaze njihovih dviju prijateljica Josipe Banišić i Jelene Đakić. Obje su rekle kako je njihova veza bila turbulentna i da je David bio nasilan prema njoj, zabranjivao joj druženje sa drugim muškarcima...

Josipa Banušić je u svim iskazu u tužiteljstvu rekla da je vidjela Davidove poruke Kristini “Bit ćeš moja ili ničija”, “Droljo” i druge. Josipa Banušić je rekla da je Kristina upoznala Zdravka Krznarića i da im je on bio tajanstven, te da su ga ona i Kristina istraživale, pa su tako doznale da je arhitekt, da ima firmu, jahtu...

I Jelena Đakić svjedočila je u tužiteljstvu o vezi Davida i Kristine.

- Do ovoga je došlo iz Davidove posesivnosti koju bi mogla opisati kao “Bit ćeš moja ili ničija!...Mislim da nikad nećemo dobiti odgovor na to zašto je Kristina unatoč Davidovu nasilju ostajala s njim u vezi...”, piše u iskazu Jelene Đakić kojeg je pročitala tužiteljica Natalija Slavica.

Nastavljeno je čitanje iskaza svjedoka.

Podignita optužnica za stravičan zločin: 'Izvukao sam kuhinjski nož iz torbice i zabio joj ga u vrat. Čuo sam njezin vrisak...'



Davidu Komšiću, mladiću koji je svoju djevojku ubio s više od 70 uboda nožem, smanjena kazna za smrt muškarca kojeg je pregazio očevim mercedesom

10:25 - David Komšić (20) u četvrtak je na zagrebačkom Županijskom sudu kazao da se ne osjeća krivim za okrutno ubojstvo Kristine Krupljan (19) koju je u veljači prošle godine usmrtio s osamdesetak uboda i rezova nožem.



I dok tužiteljstvo smatra da je Komšić djevojku ubio iz bezobzirne osvete na posebno okrutan način, njegov odvjetnik Veljko Miljević tvrdi da je Komšić bio neubrojiv i u stanju "dugotrajne patnje".



U optužnici podignutoj u lipnju, a potvrđenoj u listopadu, stoji da je Komšić 22. veljače oko 21,30 sati u Zagrebu, na izuzetno brutalan način usmrtio bivšu djevojku nakon što su se vratili iz večernjeg izlaska, a znajući da je ona u novoj ljubavnoj vezi s drugim i da je trudna te da želi prekinuti emotivnu vezu s njim.



Najprije ju je "ponukan ljubomorom i željom za odmazdom te u nakani da ju usmrti" lijevom rukom pritisnuo na vozačko sjedalo kako se ne bi mogla osloboditi i micati, a potom joj "nožem zadao sedamdesetak ubodnih i ubodno-reznih rana te petnaestak reznih rana po tijelu i glavi".



Osim ovog zločina Komšić je i ranije bio optužen da zbog izazivanja prometne nesreće na Sveticama u travnju prošle godine kada je autom udario u pješaka koji je prelazio cestu, iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo za pješake.

U prosincu je zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo podignulo još jednu optužnicu protiv Komšića i to zbog sumnjne da je Kristini Krpljan, zajedno sa svojim prijateljima, u studenome 2016. presreo put automobilom, vikao na nju, vrijeđao je i oštetio joj automobil.