Tragedija u Varaždinu: 'on je krvario u autu, a Nuša se, gola i okrvavljena, šćućurila...'

U ponedjeljak na varaždinskom Županijskom sudu kreće postupak protiv Nuše Bunić (21), optužene da je u noći 15. lipnja 2017. nožem usmrtila Nikolu Tureka (30)

Ovo ubojstvo podijelilo je i opet će podijeliti Varaždin. Koprena vremena tek ga je prekrila, ali u ponedjeljak kreće sudski postupak koji će otvoriti još svježe rane, povećati neizvjesnost. Bit će to tek uvod u dugačak i mučan postupak koji će voditi sutkinja varaždinskog Županijskog suda Ljiljana Kolenko i kojem je teško nazreti kraj. Događaj koji se zbio 15. lipnja prošle godine na livadi pokraj Drave, na predjelu Varaždincima poznatom kao Pri Beli Kipi, dostojan je trilera. Ubojstvo u samoobrani, zločin iz strasti, ili s predumišljajem..., piše Jutarnji list.

Optužena je 21-godišnja Nuša Bunić, usvojena kći bivšeg zapovjednika varaždinskih specijalaca. Žrtva je Nikola Turek, 30-godišnji poduzetnik, omiljeni predsjednik bajkerskog kluba “Baroker”, mladić rado viđen u društvu djevojaka. On i Nuša bili su u vezi, prekinuli su, on je imao novu djevojku, ona novog mladića. A onda se dogodio taj kobni susret u noći između 3.00 i 3.20 sata.

Prema optužnici, Nuša je Nikolu pored njegova Seata Cordobe VŽ 118-MA ubola nožem čija je oštrica bila dugačka 9,5 centimetara i prerezala mu lijevu karotidnu arteriju. Nikolu su zatekli u krvi, sirena bolničkih kola parala je noć kako bi ga što prije dovezli u bolnicu. Svi napori liječnika da mu spase život bili su uzaludni. Od obilnog krvarenja Nikola Turek doživio je i moždani udar. Preminuo je 17. lipnja u varaždinskoj Općoj bolnici. Svjesni da se život njihova sina nepovratno ugasio, roditelji su odlučili da će njegovi organi spasiti nečije živote.

Nušu Bunić na pripremno ročište dovest će kroz dvorište zatvora do sudnice. O tome što se dogodilo ne postoji njezina verzija priče. Na posljednjem, drugom ispitivanju 26. listopada prošle godine ponovila je isto što i 16. lipnja i rekla: “Iskoristit ću svoje pravo i neću ništa govoriti!”

Nedjeljni Jutarnji došao je do iskaza ključnih svjedoka ovog ubojstva koji će tek biti ispitani na suđenju: roditelja optužene, njezinih prijateljica i mladića s kojima je bila u vezi te oca žrtve i njegovih prijatelja.

“Mogu reći da je naša veza trajala oko godinu dana i da se radilo o jednoj od mojih najburnijih veza, zbog nje same, ali i njezinih roditelja. Ona je bila sklona lažima, varanju, a više puta mi je prijetio i njezin otac, ne znam iz kojeg razloga... Jednom je čak intervenirala policija po mojem pozivu, a jedne zgode je on ušao u moj stan i radio premetačinu tražeći drogu... Prekinuli smo nakon godinu dana i nakon prekida vidjeli smo se četiri-pet puta na kavi. Interesiralo me njezino zdravlje. U ožujku prošle godine javio mi se njezin tadašnji dečko preko Messengera porukom: ‘Ti si tipus koji mi je siloval, onesvijestil i ozlijedil curu?’ ‘Koju curu?’ odgovorio sam pitanjem. ‘Nušu’, odgovorio je.” Ispričao je to pred tužiteljima Davor J., bivši mladić Nuše Bunić. Potom je ispričao kako je, uzrujan porukama, otišao na policiju i prijavio je za lažno silovanje.

“Sjećam se da sam na policiji bio u subotu, a u ponedjeljak sam se našao sa Simonom (djevojkom koja se s Nušom intenzivno družila, nap. a.) na kavi u cafe baru Selfie. Simona mi je ispričala da joj je jednom prilikom Nuša, kad je Simona prespavala kod nje, rekla da bi se njih dvije mogle udružiti, mene namamiti na Dravu, gdje bi me svezale i gdje bi me Nuša ‘spikala jer je do pištolja teže doći’. Bile su pijane, a Simona mi je rekla da je to za nju bila glupost”, ispričao je tužiteljima Davor J., koji je nakraju ipak odlučio da neće tužiti Nušu Bunić. Ali, tu njezinu priču o planiranju zločina ispričao je tužiteljima i čak podijelio s javnošću, motiviran, kako je rekao, time da se “spere ljaga s Nikole Tureka”.

Simona, 21-godišnja prijateljica Nuše Bunić, ni danas ne vjeruje u to što se dogodilo. Pred njom je Nuša Bunić šest mjeseci prije stvarnog zločina ispričala fiktivni scenarij tog čina. U lipnju to je postao i stvarni scenarij koji je stajao života Nikolu Tureka, kojega Simona nije ni upoznala.

“U prosincu 2016. ja sam spavala kod nje, pile smo višnjevac, ja sam bila bijesna na bivšeg dečka koji me ostavio zajedno s djetetom te sam rekla da bi ga trebalo odvesti na Dravu i tamo ‘zritati’. Nuša mi je istu večer pričala da je nju Davor za vrijeme veze napao i silovao i da je ona zbog toga na njega jako ljuta... Rekla je da bi ona njega odvela na Dravu, zavezala ga u kućicu, tamo bi ga ‘spikala’, mučila, iživljavala se, rekla bi poslije da ju je pokušao silovati, s obzirom da je ona inače puno lagala...”. Kad je Simona od Davora doznala da je za smrt Nikole Tureka osumnjičena Nuša Bunić, poslala mu je na Facebook tri poruke. U njima je napisala: “Točno je napravila onak kak smo se mi spominale”; drugu “Još sam u šoku i nemrem vjerovati. I treću: “Pa no... ali isto smo se još spominale kak je lakše s nožem nekog napasti nego doći do pištolja...”.

Svoj iskaz tužiteljstvu dao je i Nušin prija­telj Denis, koji je Nušu upoznao sedam mjeseci prije događaja na Dravi. Često su se družili, a detaljno je opisao i događaj kojem je svjedočio desetak dana prije tragedije kada su on, njegov maloljetni prijatelj iz Kutine, Nuša i Nikola proveli večer zajedno na parkiralištu kod groblja, gdje su u Nikolinu autu pili pivo i slušali glazbu...

“Smatram da Nuša Bunić ništa nije učini­la bez razloga. Iz druženja s njom uvidio sam da ona ima prilično visoki prag tolerancije”, ispričao je tužiteljima. Te večeri koja je prethodila zločinu on je prepoznao da je Nuša pod utjecajem alkohola jer je, kako je rekao, bila opuštenija i veselija.

“‘Tata, Nikola me napao, sva sam krvava, imao je nož, dođi po mene!’ Pitao sam je gdje je, ona mi je odgovorila da je kod pasa na Dravi, a kako sam ja znao gdje je to mjesto, obukao sam se, spremio i krenuo prema Dravi po nju... Izišao sam iz vozila i ostavio ga upaljenog i s upaljenim svjetlima i odmah sam prepoznao Zdravka Milera jer je on bio u mojoj jedinici, specijalnoj jedinici Roda u kojoj sam ja bio zapovjednik... Zdravko mi je rekao da unutra sjedi čovjek sav u krvi. Primijetio sam da je teško disao. Odmah sam prepoznao da se radi o Nikoli Tureku jer je bio u vezi s mojom kćerkom. Pitao sam ga je li zvao hitnu, a on je rekao da je i da stižu, pa sam ja, uplašen i zabrinut prethodnim pozivom svoje kćeri, sjeo u svoje vozilo i krenuo prema njoj tako da sam zaobišao vozilo Nikole Tureka... Ugledao sam je kroz prozor portirnice kako stoji prekriženih ruku, kojima je prekrivala gole grudi, imala je samo gaćice i bila je zgrčena. Imala je mokru kosu, krvi na sebi, a na podu sam vidio tragove krvavih stopala... Tresla se, bila je u šoku i jecajući mi govorila: ‘Tata, ja sam se branila... Primijetio sam i da se Nuša otuširala, a to sam zaključio po tome jer je imala mokru kosu”, ispričao je u svom iskazu Danko Bunić, otac Nuše Bunić. Danko Bunić pred istražiteljima je imao potrebu reći i to da se njegovu kćer u medijima unaprijed sotonizira i proglašava krivom za ubojstvo. Marina Bunić, majka optužene, rekla je kako ona Nušinu vezu s Nikolom Turekom nije odobravala jer je on od nje bio stariji 11 godina, a razlog za brigu bila joj je i činjenica da je mladić s kojim je bila u vezi poslije Nikole bio 14 godina stariji od nje.

Svoj je iskaz dao i Zdravko Turek, otac Nikole Tureka. Triput su mu tijekom ispitivanja potekle suze.

“O Nikoli mogu reći samo to da su mu se posložile stvari u životu. Imao je 30 godina, imao je svoju firmu, motocikl, osobno vozilo, vodio je moto klub ‘Baroker’. Nije mu nikada bilo problem dati krv kad je nekome zatrebalo. Bio je unatrag godinu dana u vezi s jednom djevojkom, Martinom. Nušu Bunić upoznao sam u proljeće 2015. godine i predstavila nam se kao Nikolina djevojka. Njezina oca Danka poznajem još iz mladenačkih dana i govorio je u više navrata kako voli Nikolu i kako mu je lijepo u njegovu društvu. To ističem jer je kritičnog dana jednostavno prošao pored njega kad ga je vidio kraj auta, žureći na Dravu nositi svojoj kćerki odjeću, koja se već tada otuširala. Da je Nikoli tada pružio pomoć, možda bi ishod bio drukčiji... Ja sam čuo da je onaj portir, umjesto da je zvao policiju ili hitnu pomoć, zvao oca Nuše Bunić kojeg je poznavao od ranije jer je bio njegov djelatnik u policiji. Da je obavijestio policiju ili hitnu pomoć, možda bi se Nikolin život spasio. Pričalo se kasnije i da je Danko Bunić svojoj kćeri na Dravu, a po pozivu ‘tog ludog portira’, nosio suhu odjeću i da se ona istuširala. Nakon ovog događaja nisam bio ni u kakvom kontaktu s Dankom Bunićem, štoviše nije me nazvao niti izrazio sućut”, ispričao je Zdravko Turek. Još ga muči to što su svi ti ljudi u lancu, od Nušina oca do portira, mogli pomoći Nikoli. Zdravko Turek rekao nam je da nema snage suočiti se s Nušom Bunić i njezinim roditeljima u sudnici.

Nikolini prijatelji bajkeri opisali su ga kao dobricu, poduzetnog mladog čovjeka koji nije bio sklon agresiji, nikad ga nisu vidjeli s nožem. Ukratko, znali su i da su on i Nuša Bunić bili u vezi, da je ona neko vrijeme bila skladna. Nekima nakon prekida s Nušom Nikola nije o tome ništa govorio, nekima je rekao da “nije bila normalna”. Samo nekoliko sati prije nego što je dobio smrtonosni ubod nožem Nikola Turek sa svojim je bajkerima spremao drva za ogrjev koja su im bila donirana. “Koliko mogu procijeniti, primio je barem 15 poruka i jedan telefonski poziv. Čuo sam da nekome govori na mobitel: ‘Molim te lijepo, ostavi me na miru, zaboravi moj broj...’ Nakon toga više nije bio onako raspoložen. Digao se od stola i rekao da ide kući...”, ispričao je bajker koji je Nikolu Tureka upoznao šest mjeseci prije njegove smrti. Mnogi koji su poznavali Nikolu Tureka ne mogu shvatiti zašto se te noći pristao naći s bivšom djevojkom Nušom.

Ona mu je u 23.40 sati poslala SMS poruku: “Dojdi u 00.00 ispred žigera”. Nikola je, prema optužnici, već pet minuta poslije ponoći bio na dogovorenom mjestu. Prema optužnici o kojoj će se u ponedjeljak početi raspravljati u varaždinskom Županijskom sudu, Nuša Bunić navukla je Nikolu Tureka na susret i ponijela nož, koji inače, prema riječima svojih roditelja, nikad nije nosila, baš zato da bi ubila svog bivšeg dečka. Nakon toga je skinula odjeću, otišla do obliž­njeg zaštitara i rekla mu samo da je bila napadnuta. Odmah je zatražila da se opere. Teško ozlijeđenog Nikolu Tureka, kojem je nožem prerezala lijevu karotidnu arteriju i koji je obilno krvario, nije spominjala. Nije tražila da se zove hitna pomoć, već je samo tražila da zaštitar obližnje tvrtke zove njezina oca, što je on, budući da ga je poznavao jer su zajedno radili u policiji, i učinio.

Prema tragovima krvi, Nuša Bunić ubola je nožem Nikolu Tureka izvan auta. Forenzičari su ustanovili da je u trenutku kad ga je ubola nožem Nuša Bunić bila odjevena, a nakon što je zadala ubod nožem, koji je odbacila, skinula je i svu odjeću osim gaćica i otrčala 450 metara do zaštitarske kućice, otuširala se i presvukla u odjeću koju joj je od kuće donio otac. Tek nakon toga odvedena je na liječnički pregled pa u policiju. U optužnici nema ni traga o tome da bi je Nikola Turek silovao. Zadnje što je uspio reći ostalo je zabilježeno u službi 112 koja je tog 15. lipnja u 3.21 primila njegov poziv. “Moje ime je Nikola Turek, vozim se iz Drave prema hitnoj, cura me pičila u vratnu venu”.