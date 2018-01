Damir Tovarović (38), poznati MMA borac iz Splita, u petak je ipak sklopio sporazum s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zbog sudjelovanja u tučnjavi na stadionu JNA u Beogradu, nakon što su to prije njega učinila petorica Splićana, a on je to u prvom navratu odbio.



Tovarović je sada priznao krivnju i čeka ga kazna od pet mjeseci zatvora i zabrana ulaska u Srbiju na tri godine, ali taj sporazum će biti konačan i obvezujući tek kada ga za tjedan dana potvrdi sudac za prethodni postupak. On može sporazum prihvatiti, ali i ne mora.



Zatvorsku kaznu će Tovarović služiti u Sremskoj Mitrovici, a nakon odslužene dvije trećine kazne mogao bi izići na slobodu i otputovati za Split, naravno uz primjereno vladanje u zatvoru u kojem se smještaju i osuđeni stranci. Zatvor u Sremskoj Mitrovici, gdje će šestorica Splićana služiti kaznu, po hrvatskim je novinama "opjevan" kao mjesto s groznim uvjetima života, nasilju i drogi, ali je prava istina da je zatvor temeljito renoviran, uvjeti primjereni i da tamo već dugo nisu zabilježeni nikakvi incidenti.



– O čemu vi pišete, pa najgori zatvor u Srbiji je Zabela kod Požarevca, a ovaj je sasvim normalan zatvor, ako bilo koji zatvor može biti normalan – govore nam beogradski kolege.



Petorica Splićana uhićenih u Beogradu zbog nereda na derbiju Partizana i Crvene zvezde pristala su na nagodbu s beogradskim tužilaštvom i kazne u trajanju od četiri do šest mjeseci: Ivan Mišković dobio je četiri mjeseca, Jakov Podrug pet, a Hrvoje Baković, Ante Firić i Stjepan Mihovilović šest mjeseci zatvora, ali će se i oni morati pojaviti pred sucem za prethodni postupak kao i Tovarović i tada će se znati konačan ishod ove priče.



Damir Tovarović nije prihvatio nagodbu prije nekoliko dana jer do sada nije osuđivan, a na temeljnoj snimci nadzornih kamera sa stadiona Partizana, koju Više javno tužilaštvo u Beogradu koristi kao glavni dokaz sudioništva u neredu sredinom prosinca prošle godine, jasno se vidi kako Damir Tovarović odlazi sa stadiona preko tribina. U jednom trenutku povlači iz gužve Ivana Ronalda Miškovića (19) koji odlazi s njim. No da nije priznao krivnju, Tovarovića bi čekao istražni postupak koji bi mogao potrajati i godinu dana, a sve dane bi morao provesti u ćeliji.



Njegov odvjetnik Đorđe Kalanj objasnio nam je zašto se Tovarović ipak nagodio.



– Imao je tri dana da razmisli o svemu nakon što su njegovi sugrađani priznali krivnju i nagodili se, a on u prvi tren odbio nagodbu s Tužiteljstvom. Tovarović se sada u petak nagodio zbog neizvjesnosti konačnog ishoda postupka protiv njega te jednostavno nije htio da se kocka s obzirom da je postupak i dosta dug, te je priznao krivnju. Mogu reći da je dobar momak, a osim njega branio sam i još dvojicu momaka iz Splita i to mi nije bilo teško, te mislim da sam učinio sve što sam mogao kao odvjetnik, kao i moja kolegica Maja Trkulja iz drugog odvjetničkog ureda.



I ja sam Dalmatinac i dobro razumijem taj naš mentalitet. A učinio sam to i zbog budućih odnosa između Hrvatske i Srbije – rekao nam je uvijek susretljivi Kalanj.