Supruga Splićanina koji se nije želio nagoditi sa srpskim tužiteljstvom: Damir je iz ugledne obitelji, on je samo išao izvući malog Ronalda!

Dok se čeka da na Višem sudu u Beogradu potvrde sporazume koje su petorica Splićana sklopila s tužiteljstvom te su u zamjenu za priznanje krivnje dobili minimalne kazne, Damir Tovarović (38), inženjer brodarstva i poznati MMA borac, još uvijek ima rok do kraja tjedna za odluku.



Od njegove supruge Mie Tovarović, pravnice iz splitskog odvjetničkog ureda, koja ga redovito posjećuje u Okružnom zatvoru u Beogradu, saznajemo kako je odluka isključivo na Damiru te ni ona ni njegov odvjetnik Đorđe Kalanj nisu sigurni u ishod.



- Ni kao supruga ni kao pravnica ne mogu mu govoriti što da napravi. Damir je odrastao čovjek iz ugledne obitelji te je sebi izgradio status u sportskom svijetu. Osim toga, i otac je našeg djeteta. On smatra kako u svojoj odluci mora voditi računa o svim tim činjenicama, a pristanak na sporazum stavlja ga u kategoriju osoba s policijskim dosjeom. On se ne osjeća krivim te protiv njega nema nikakvih dokaza. Sam kaže: “Nisam ništa napravio, osim što sam izvukao malog Ronalda!”.

Međutim, istina je kako sporazum znači osudu, ali i brzi povratak kući. S druge strane, ako ide na suđenje, bez obzira što nema dokaza, kraj postupka je neizvjestan, a u tom slučaju će provesti u istražnom zatvoru najmanje još godinu dana. Znači, vratio bi se kući najkasnije od svih, možda s oslobađajućom presudom, ali i s najdužim boravkom u istražnoj ćeliji iza sebe – kaže nam Mia, koja je i prošli tjedan bila kod supruga u tzv. Centralnom zatvoru u Beogradu.



Korektni čuvari



Kako joj je Damir kazao, u samom zatvoru nema nikakvih problema. Nije doživio nikakve prijetnje ili neugodnosti, niti na nacionalnoj osnovi niti iz nekih drugih razloga. Prema njemu su korektni i zatvorski čuvari i ostali pritvorenici. Mia Tovarović nam je rekla kako su i prema njoj i prema ostalim članovima obitelji pritvorenih Splićana bili susretljivi u svim institucijama u Beogradu.



Na temeljnoj snimci nadzornih kamera sa stadiona Partizana, koju Više javno tužiteljstvo u Beogradu koristi kao glavni dokaz sudioništva u neredu polovicom prosinca, jasno se vidi kako Damir Tovarović odlazi sa stadiona preko tribina. U jednom trenutku povlači iz gužve Ivana Ronalda Miškovića (19) koji odlazi s njim.

Na istoj snimci Jakova Podruga (24) i Hrvoja Bakovića (32) se uopće ne vidi. Jasno su vidljivi Ante Firić (27) i Stjepan Mihovilović (31), goli do pasa, prekriveni krvlju i ozljedama po tijelu i glavi. Upravo posljednja dvojica jedini imaju policijski dosje u Hrvatskoj te oni jedini i profitiraju sporazumom s tužiteljstvom.



Pola godine, na koliko su se nagodili, minimum je koji vjerojatno ne bi dobili da su išli na suđenje upravo zbog kaznenih postupaka koji su se vodili ili se vode nad njima u Hrvatskoj. Na istu kaznu se nagodio i Hrvoje Baković, kojemu srpsko tužiteljstvo nije honoriralo činjenicu da je pred samu Novu godinu u ćeliji beogradskog zatvora od poludjelog dvostrukog ubojice Marka Nikolića spasio svoje cimere.

Kada je Nikolić razbio ogledalo u WC-u i izbo jednog od cimera krhotinom stakla te krenuo na drugu dvojicu, Hrvoje Baković zgrabio je klupu i pritisnuo ga njome o zid. Urlajući je zvao zatvorske čuvare koji su upali u ćeliji i ugledali krvavi prizor, a Marko Nikolić je u tom trenutku sebi prerezao vratne žile. Liječnici ga nisu uspjeli spasiti unatoč operaciji koja je trajala četiri sata, ali su spasili cimera iz ćelije kojeg je izbo nožem. Hrvoje Baković i četvrti pritvorenik iz ćelije su nakon događaja išli na tretman psihijatru i primali terapiju sredstvima za smirenje.



Odlazak u Mitrovicu



Za mjesec dana nižu kaznu nagodio se Jakov Podrug, koji nije ni bio na stadionu, ali ne želi u istražnom zatvoru čekati okončanje postupka i oslobađajuću presudu. Najmlađi Splićanin, Ivan Mišković nagodio se na kaznu od četiri mjeseca. Svoj petorici je određen i izgon od pet godina iz Srbije. Možda najgori element nagodbe je što će ih na odsluženje poslati u Kazneno-popravni zavod Sremska Mitrovica koji je renoviran prije dvije godine, ali je i dalje poznat kao jedan od najgorih.

Sklopljene sporazume ne žele komentirati s Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu dok o njima ne odluči sudac za prethodni postupak Višeg suda sljedeći tjedan:



- U slučajevima kada se pristupi pregovaranju i zaključenju sporazuma, sve dok ga sud ne potvrdi, ovo se odnosi uopćeno na sve takve slučajeve, ne mogu se iznositi detalji koji se tiču visine dogovorene kazne ili neke od eventualno dogovorenih mjera opreza. Kada budem mogla službeno potvrditi informaciju da li je došlo do sporazuma, bit ćete obaviješteni – kazala nam je Tatjana Sekulić, glasnogovornica tužiteljstva.