Sutra počinje sezonsko sniženje: iz HGK otkrivaju kolike popuste građani mogu očekivati i kada će cijene biti najniže; 'Trgovci se bore da kupci ne odu trošiti u inozemstvo'

- Sutra počinju zimska sezonska sniženja, a kroz 60 dana njihova trajanja cijena proizvoda past će tri puta – najavila je Tomislava Ravlić, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK), piše Novac.hr.

Prvi krug sniženja, kako je pojasnila, počinje 27. prosinca te će trajati do polovice siječnja do kada će popusti iznositi između 20 i 30 posto. Nakon toga, tvrdi Ravlić, očekuju se popusti do 50 posto, a pred sam kraj veljače cijene će padati i do 70 posto.

Kako su analize pokazale, trgovci su posljednjih godina cijene svojih proizvoda snižavali između 20 i 50 posto, odnosno u skladu s europskim trendovima, a tijekom zimskog se sniženja najviše prodaje odjeća i obuća, te namještaj, tehnika i sezonski proizvodi poput zimske opreme i dekoracija.

- Trgovci se bore da domaći kupci ne idu trošiti u inozemstvo. Stoga moraju osluškivati promjene na tržištu kako bi uspješno odgovorili na želje i potrebe potrošača i prilagodili svoju ponudu – ističu u HGK i dodaju kako je “trgovac dužan jasno, vidljivo i čitko istaknuti uvjete prodaje i oblik plaćanja” te kako “ne smije prosječnog potrošača dovoditi u zabludu”.

- Dakle, sve mora biti transparentno, a u to je uključen i raspon sniženja – poručuju.

Tijekom sezonskog sniženja, kako doznajemo, dodatno raste i online prodaja koja u globalnim, ali i našim okvirima već niz godina raste. Tijekom 2017., naime, preko 60 posto europskih građana kupovalo je putem interneta, dok je u Lijepoj našoj ta brojka nešto manja i iznosi 35 posto.