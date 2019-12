'Našu aplikaciju koriste i najveće rent-a-car kompanije!': Splićanka Andrea 'rasturila' je pričom o svom uspješnom projektu, evo kako je došlo do ideje koja je sve oduševila

Svi su prošli opsežan program provjera i ocjenjivanja od iskusnih poduzetnika i predstavnika investicijskih fondova, borili su se za vrijedne novčane nagrade i odlazak na globalnu pozornicu svjetski poznatog natjecanja Get in the Ring. Andrea Grisogono bila je jedina žena u ringu, prvo je pobijedila u borbi jedan na jedan, a u završnici u kojoj je nastupilo troje najboljih osvojila je drugo mjesto i 70 tisuća kuna za startup Reel.

Natjecanje Get in the Ring Split 2019. organizirali su Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu i njegov Studentski poduzetnički inkubator, u suradnji s Gradom Splitom koji je osigurao nagradni fond od 250 tisuća kuna.

Finalisti su na engleskom jeziku predstavljali svoje proizvode, odgovarali na pitanja publike i stručnog žirija u kojem su bili Tamas Bekasi (EIT Health RIS Region), Karina Lapina (Startup Wise Guys) i Krešimir Budiša (Grad Split).

Loša komunikacija

– Odlučili smo se na ovo natjecanje jer vjerujemo u naš proizvod i želimo ga dalje razvijati – govori nam je Andrea Grisogono kad je izišla iz ringa, a nekoliko dana poslije razgovarali smo o tome što je to Reel, proizvod koji su članovi žirija ocijenili perspektivnim, ne samo na rent-a-car tržištu za koje je prvotno osmišljen kako bi se povećala sigurnost i smanjile eventualne štete prilikom rentanja.

Priču o Reelu pokrenuo je Rino Pavlov, direktor agencije “NOVA Rent a car”, koji preko različitih udruženja zajedno s kolegama iz struke nastoji standardizirati i olakšati procese najma vozila. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) član je Upravnog odbora Koordinacije rent-a-car agencija, a u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) predsjednik Udruženja rent-a-car agencija za Dalmaciju.

– Prva stvar koja mi je godinama trn u oku je proces pregleda vozila prije i poslije najma (check in – check out), koji se usprkos razvoju tehnologija i dalje radi u papirnatom obliku, gdje naravno nije moguće u potpunosti točno označiti stanje vozila prikazano preko vektorske grafike vozila, ma kako god ona detaljna bila, što izaziva neželjene posljedice. Postavilo se pitanje kako što bolje i preciznije kontrolirati eventualne štete na vozilima i uspostaviti što transparentniji odnos s klijentom-korisnikom.

Vodio sam se idejom kako zadovoljiti klijenta i svojim procedurama povećati povjerenje te sam zaključio kako je potrebno digitaliziranje dokumentacije – kaže nam Rino Pavlov.

Pojašnjava kako su se, kao posljedica loše dokumentacije i procedura, javljali problemi izračuna cijene šteta, troškova i kalkulacije šteta i na kraju bi imali nezadovoljne klijente, a s druge strane ovakve procedure rezultiraju povećanim troškovima kroz neprijavljene štete, umanjenu vrijednost voznog parka i općenito velike troškove za vlasnike flota.

– Došao sam na ideju da kreiram proizvod koji bi u potpunosti pokušao ukloniti te boljke, smanjiti prigovore klijenata i nepredviđene troškove te poboljšati korisničku podršku. Najveći izazov je bio pronaći iskusnog i pouzdanog partnera, koji je radio na kompleksnim projektima i koji može svojim znanjem i iskustvom moje ideje pretvoriti u stvarnost. Tako je u suradnji s tvrtkom Newton, na čelu s Andreom Grisogono, product managerom koja ima iskustva u radu s razvojnim timovima na velikim međunarodnim projektima, rođeno inovativno i revolucionarno rješenje REEL – Vehicle Condition Manager – ističe Pavlov.

Andrein tim izradio je Reel mobilnu aplikaciju s upravljačkom platformom u cloudu. Prezentirajući kako funkcionira, Andrea kaže da je Reel dostupan za download u trgovinama za iOS i Android smartphone korisnike, a u mjesec dana, otkad je ugledala svjetlo dana, testira je i koristi više od 80 tvrtki diljem svijeta, koje upravljaju impresivnim flotama vozila. Broj korisnika svakodnevno raste.

– Ovo je jedinstveni proizvod na tržištu koji na vrlo efikasan način, uz pomoć umjetne inteligencije, dokumentira stanje vozila. Ponosni smo što je proizvod takve kvalitete potekao upravo iz Hrvatske – govori Rino Pavlov.

Naši sugovornici kažu i kako su kod razvoja Reela vodili računa o svim tvrtkama koje imaju flote, od prijevozničkih tvrtki, leasing i osiguravajućih kuća do tvrtki koje upravljaju voznim parkovima za svoje djelatnike, pa stoga aplikacija ima razne mogućnosti, koje se lako prilagode potrebama korisnika.

Visoka rezolucija

Reel aplikacija omogućava da djelatnik tvrtke, u ovom slučaju za najam vozila, uz prisustvo klijenta digitalno dokumentira eksterijer i interijer vozila putem slika i videa visoke rezolucije. Time u jednoj minuti izrađuju transparentnu sliku o stanju vozila prije nego što se stranka odveze s parkinga.

– Iskustvo je pokazalo da je teško i netransparentno procijeniti štetu s jednog lista papira, a i vrlo često tvrtkama za najam je teško i utvrditi sve detalje oko nove štete. Najveći trošak za bilo koju tvrtku je nezadovoljan klijent, a najveći prijepori se stvaraju upravo iz eventualnih šteta, koje se, kao što je svima jasno, mogu dogoditi sa i bez znanja vozača, dakle ne nužno na cesti u prometu, a da i dalje budu odgovorni za njih. Ovako imamo situaciju kada možemo reći da slika vrijedi 1000 riječi, a možete zamisliti što donosi jednominutni video koji uz slike nudi naša aplikacija – informiraju nas Andrea i Rino.

Sigurna procedura

Naglašavaju i kako su na ovaj način s transparentnom digitalnom dokumentacijom stranke sigurne da ih se neće teretiti za trošak za koji nisu odgovorne, koji se mogao dogoditi dok je vozilo bilo u njihovu posjedu, a s druge strane tvrtka ima pojednostavljenu i sigurnu proceduru te sa sigurnošću može potvrditi da je, primjerice, i njihov kolega u drugom uredu svoj posao napravio u potpunosti.

Nakon pregleda, stranka digitalno potpisuje izvještaj, a kopija sa svim detaljima prosljeđuje se na adresu elektroničke pošte. Na povratku se vozilo ponovno pregledava, ali tada već imaju detaljnu digitalnu dokumentaciju za usporedbu.

Aplikacija ima mogućnost pregleda kilometara i goriva, stanja interijera vozila i opreme, guma i slično. Isto tako u realnom vremenu s vremenskim i geografskim potpisom kada zaprime vozilo imaju uvid u sve podatke bitne za administraciju šteta i za osiguranje, koji su spremljeni, dostupni i sigurni kroz korisničko sučelje u cloudu.