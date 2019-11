Kako su braća Pivac nadigrala srpskog poduzetnika - koštalo ih je 430 milijuna kuna; Za omiljenu domaću tvornicu slatkiša Vrgorčani imaju velike planove

Iako su prve neslužbene informacije govorile kako će “Kraš-Esop” ponuditi početnu cijenu i uvjete za prodaju svojih dionica “Kraša” d.d. svim zainteresiranim investitorima, skupština te tvrtke je u subotu prijepodne odlučila ovlastiti upravu da kupoprodajni ugovor sklopi s Mesnom industrijom “Braća Pivac” d.o.o.

Tako su odmah poslije skupštine “Kraš-Esop” i MI “Braća Pivac” sklopili ugovor o prodaji i prijenosu 276.441 redovne dionice, koje predstavljaju 18,4 posto temeljnog kapitala “Kraša”.

“Kraš-Esop” je dionice prodao po cijeni od 861,20 kuna po dionici, odnosno po ukupnoj cijeni od 238.070.989 kuna za sve dionice, što odgovara ponderiranom prosjeku svih cijena ostvarenih na burzi u zadnja tri mjeseca.

Veliki planovi

Osim ugovora o prodaji i prijenosu dionica, sklopljen je i sporazum o socijalnom partnerstvu između Mesne industrije “Braća Pivac”, “Kraš-Esopa” i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (Sindikat PPDIV).

Na taj su način definirane dodatne obveze Mesne industrije “Braća Pivac”, kojima se potvrđuju njihov plan daljnjih ulaganja u razvoj “Kraša”, nastavak poštovanja i zaštite razine prava zaposlenih te zadržavanje proizvodnih pogona na postojećim lokacijama.

Ugovor su potpisali Ivica Pivac, predsjednik Uprave Mesne industrije “Braća Pivac”, i Tanjica Liktar, direktorica “Kraš-Esopa”, dok im se na potpisivanju sporazuma pridružio i Denis Paradiš, predsjednik Sindikata PPDIV-a.

– U Grupi Pivac već godinama jasno i glasno ističemo da “Kraš” vidimo kao jednu od najperspektivnijih proizvođačkih kompanija u Hrvatskoj, koju želimo dodatno unaprijediti, osnažiti i razviti te u koju se isplati ulagati.

Drago nam je što su radnici u nama prepoznali čvrstog partnera koji za “Kraš” ima velike planove, od restrukturiranja, optimizacije i podizanja kvalitete poslovanja i upravljačkih procesa do dodatnog povećanja konkurentnosti, efikasnosti te jačanja prepoznatljivog brenda i poduzeća na tržištu, a sve uz zadržavanje visoke razine radničkih prava i pogodnosti.

I naša dosadašnja iskustva s drugim kompanijama koje su danas dio Grupe Pivac, poput PPK – karlovačke mesne industrije i Mesne industrije Vajda, pokazuju da smo u takvim akvizicijama snažno usmjereni na dobrobit radnika te daljnji rast i razvoj kompanije.

Naša je vizija jasna – poštovati dugu tradiciju “Kraša” i sve što je dosad uspješno ostvareno te na toj ostavštini i novoj snazi koju donosimo, uz profesionalnu upravu i stručnjake, započeti novu eru u kompaniji koja će “Kraš” dodatno ojačati na korist radnika, dioničara i drugih dionika, a osobito potrošača.

Uzbuđeni smo i jako se veselimo razdoblju pred nama, u kojem ćemo u suradnji sa svim dionicima nastaviti graditi uspješan i jak “Kraš”, osnaživati radnike i njihova prava te poticati domaću proizvodnju i hrvatsko gospodarstvo – izjavio je tom prigodom Ivica Pivac, predsjednik Uprave Mesne industrije “Braća Pivac”.

Kupnjom 18,4 posto dionica “Kraša” d.d. od “Kraš-Esopa” braća Pivac su postali vlasnici 49,3 posto dionica “Kraša”, ali, budući da pet posto trezorskih dionica u vlasništvu “Kraša” d.d. nema pravo glasa, braća Pivac imaju 52 posto dionica s pravom glasa i tako su ustvari većinski vlasnici tvrtke.

Njihov glavni konkurent za preuzimanje “Kraša”, Nebojša Šaranović, vlasnik ciparskog Kappa Star Limiteda, koji prema podacima od srijede ima 25,8 posto dionica “Kraša”, ali je do petka vjerojatno došao i do 28 posto, u svom je prvom komentaru ustvrdio kako su ga “od početka upozoravali na sinkronizirano djelovanje MI “Braća Pivac” i “Kraš- Esopa”, tako da ovaj razvoj događaja u potpunosti potvrđuje takve spekulacije.

– To sinkronizirano djelovanje je i formalno potvrđeno potpisom ugovora. Kao što smo više puta rekli, mi smo spremni biti aktivan manjinski dioničar u “Krašu”, čije će djelovanje biti usmjereno na dobrobit kompanije i radnika – istaknuo je Šaranović.

Izravno nadmetanje

On je za 25,8 posto dionica “Kraša” dao 45 milijuna eura (332 milijuna kuna), a tijekom trgovanja zadnja tri dana potrošio je još 31 milijun kuna dajući za jednu dionicu 1050 kuna. Ipak, nije uspio u naumu da radnike koji su udjelničari u “Kraš-Esopu” odvrati od nauma da prodaju dionice braći Pivac za 18 posto manju cijenu dionice od one koju je on trenutno nudio na burzi.

Dapače, može se pretpostaviti da bi ta cijena u izravnom nadmetanju braće Pivac i Šaranovića došla do iznosa i više od 1050 kuna. No, 1634 udjelničara u okviru radničkog dioničarstva nisu odlučili i Šaranoviću poslati istu ponudu kao i braći Pivac, pa treba vidjeti do čega će takva “aukcija” dovesti.

Tako je Šaranović za oko 28 posto dionica “Kraša” dao 360 milijuna kuna, a braća Pivac su za 52 posto dionica dali 430 milijuna kuna. Odnosno, Šaranović je jedan postotni poen dionica prosječno plaćao 12,5 milijuna kuna, a braća Pivac 8,3 milijuna kuna, i oni su ipak postali većinski vlasnici.

Podsjetimo, u intervjuu u Jutarnjem listu Šaranović je dao naznačiti kako je spreman prihvatiti uvjete koji su radnici potpisali s Pivcima, ali Skupština “Kraš-Esopa” je odlučila da mu neće dati šansu.

Kako se moglo doznati, “Kraš-Esop” će se tek u ponedjeljak očitovati o svojoj odluci, a za sada nije poznato je li odluka bila jednoglasna i kakva je bila rasprava udjelničara.

Prema neslužbenim informacijama, navodno je mali broj dioničara prihvatio javnu ponudu MI “Braća Pivac” i prodao im dionice po cijeni od 430 kuna po dionici, a sukladno zakonu će im MI “Braća Pivac” morati nadoplatiti novac do iznosa od 861 kunu.

Ako su te informacije točne, tada MI “Braća Pivac” ima i nešto više dionica od onih koje su dobili sklapanjem ugovora s “Kraš-Esopom”.•