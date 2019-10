Novčana injekcija, teška po svoj prilici 20-ak milijuna eura, trebala bi novom direktoru Robertu Suliću pomoći da zaokruži financijsku konstrukciju i privede kraju grandiozni hotelski kompleks, vrijedan 60-ak milijuna eura

Mate Jujnović, vlasnik Prometa Makarska., te makarskog i splitskog autobusnog kolodvora, kupio je firmu "Romana Apartmans" d.o.o., točnije, depandansu hotela "Romana".

Voditelj projekta Marinko Sulić, koji je do sada tražio partnere u španjolskom "Iberostaru", kasnije njemačkom "Der Touristiku", partnera s kojim bi priča trebala dobiti "happy end" (ili barem "finale") je tako traženo dobio u Jujnoviću.

Makarski poduzetnik je inače, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci za "Kroniku" govorio da želi u Makarsku investirati 35 milijuna eura uprihođenih od prodaje zemljišta na Novom Zelandu, a zlatnu je koku očito našao u "Romani", koju mnogi nazivaju zamašnjakom turizma cijeloga grada, pa i Rivijere.

Otvaranje zakazano 9. svibnja

S datumom 23. rujna direktor firme je prestao biti Robert Sulić, sin Marinka Sulića, a novim je imenovan Igor Tomašić, zet Mate Jujnovića.

Novčana injekcija teška po svoj prilici 20-ak milijuna eura trebala bi Suliću pomoći da zaokruži financijsku konstrukciju i privede kraju grandiozni hotelski kompleks, vrijedan 60-ak milijuna eura. Isti taj objekt s gotovo 270 luksuznih soba trebao bi svoja vrata, prema Sulićevim riječima, otvoriti već 9. svibnja 2020. godine.

Mate Jujnović nam je potvrdio da je ušao u projekt te da budući hotelski kompleks vidi kao najljepši takav objekt na potezu od Splita do Dubrovnika.

- Uključujući Split i Dubrovnik! Gledajte, ja nisam nikad ni u što ušao što nisam priveo kraju, pa tako ni ovo. Kad u nešto uđem, mislim ozbiljno. Ono što nisam završio nije do mene, nego do mojeg grada, odnosno države, zato jer mi oni nešto ne daju - podsjetio je Jujnović opet na ono što ga "žulja", a to je činjenica da samo njegovu parcelu od cca 16 tisuća kvadrata nisu "požutjeli", te kako su ga bojkotirali u naumu da napravi šoping centar s hostelom na području današnje "Metalplastike".

- Cijeli hotel bit će nešto prelijepo, s uređenom plažom i svim ostalim... Boljeg hotela neće biti na svijetu! Projektantu Jerku Rošinu vjerujem, a koliko sam ponosan na projekt, znate i po tome da sam već stavio reklamu budućeg hotela na svoje autobuse! - oduševljeno će Jujnović, dodajući da je "Romana" možda i najbolja stvar koja će se dogoditi Makarskoj u posljednjih 30 godina.

- Zadnji veći hotel bio je "Meteor", koji je mala beba naspram ovoga, a sad će i ostali dobiti konkurenciju i ja mislim da je to dobro - veli Jujnović, koji može biti miran s depandansom, točnije s prodajom kapaciteta, budući za njegovih 111 apartmana funkcionira princip suradnje "puno za prazno".

Naime, za prodaju se brine "Apollo", s kojima je Sulić do sada imao garancijski ugovor, a sad se prebacuje na Jujnovića, koji tvrdi da se turoperateri otimaju za njihove kapacitete.

"Makarska će dobiti novi hotel"

Ipak, pravo je pitanje što je s centralnim hotelom, točnije, projektom cijelog hotelskog kompleksa čije je otvaranje najavljivano još za proljeće ove godine, pa prolongirano za 2020.

Upućeni vele da će otvorenje teško biti 9. svibnja, kako tvrdi Sulić. Prepreke ne leže samo u općem problemu s kojim se građevinari suočavaju, a kojima možemo pridodati i nemali broj dana u kojima se ne može raditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, nego i u ishođenju uporabnih dozvola i kategorizacije, što zna potrajati.

Naime, kategorizaciju provodi Ministarstvo turizma, a da bi hotel bio kategoriziran do 9. svibnja, radovi bi trebali biti okončani dosta ranije. Ipak, Sulić optimistično najavljuje da će hotel biti otvoren na vrijeme.

- Na kraju krajeva, potpisani su i ugovori koji na to obvezuju, i 2020. godine Makarska će dobiti novi hotel - kazao nam je Sulić, koji je zadovoljan razvojem situacije.

Nakon što je u priču ušao i Mate Jujnović, nameće se pitanje uprave hotelskog kompleksa koji je zamišljen kao cjelina. Jedan dio u vlasništvu je Jujnovića, a drugi se u sudskom registru vodi na Žari Maliću.

Marinko Sulić tvrdi da niti on, niti sin mu Robert već godinama nisu vlasnici firme, odnosno hotela koji su, veli, prije 4-5 godina prodali Maliću. Na naše pitanje koja je onda njegova uloga, odvraća da je samo koordinator. Kako god, Jujnović veli da je odluka na njemu i Suliću.

- Neka Marinko to vodi i dalje, ja sam zadovoljan kako on to radi - kaže Jujnović.

Upućeni vele da će Jujnović vrlo vjerojatno menadžment zaista prepustiti Suliću. Apartmanski dio koji vodi "Apollo" raspolaže s 300 do 400 ležajeva u 111 apartmana, dok će novi hotel brojiti 267 soba.