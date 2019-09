Nevjerojatna praksa hrvatskih teleoperatera nije za tanke živce! Bračni par iz Splita doživio poprilično neugodno iskustvo: Prodali su naš stari dug utjerivačima, odavno smo ga platili, ali i dalje tvrde da smo na listi dužnika!

Nije rijetkost da teleoperateri, uostalom, kao i većina davatelja javnih usluga, prodaju svoja potraživanja tvrtkama za utjerivanje dugova. Nakon što, dakle, prodaju određeno potraživanje prema neurednom klijentu od kojega se nikako ne uspijevaju sami naplatiti, telekomi više ne bi trebali imati ništa s tim. Takav slučaj nije, međutim, s Tele2, koji listu neplatiša i dalje drži aktualnom bez obzira na to što nema informaciju o tomu jesu li oni u međuvremenu podmirili dug prema agenciji kojoj je prodan.

Zbog takve poslovne prakse, stari-novi korisnici Tele2 mogu proživjeti prilično neugodno iskustvo, u što se uvjerio bračni par iz Splita (podaci poznati redakciji).

– Suprug i ja došli smo u poslovnicu Tele2 kako bismo ugovorili uslugu koja je, između ostalog, uključivala pretplatnički odnos. Kad smo došli na red, suprug je dao osobnu iskaznicu, a djelatnica je, nakon što je ukucala njegove osobne podatke, rekla da ne može uzeti tarifu na pretplatu jer je na listi dužnika. Ostali smo iznenađeni.

Naime, radi se o tomu da je on imao određeni dug prema Tele2 koji su oni prodali EOS Matrixu, ali to je bilo prije četiri godine i suprug je to svoje dugovanje uredno podmirio. Kako je stoga moguće da je i dalje na listi dužnika Tele2, pitali smo ih. Na to su nam odgovorili da oni nemaju informaciju o tomu jesu li njihova potraživanja prodana EOS Matrixu i podmirena, te da sami zatražimo od njih potvrdu da smo platili dug.

Takva mi je praksa nelogična – zašto bi oni uopće imali informaciju o dugu koji su prodali?! Osim toga, ako žele imati evidenciju naplaćenih potraživanja, onda bi trebali sklopiti ugovor s agencijama da im oni šalju spomenute potvrde, umjesto da ih pribavljaju korisnici. Kako bilo, suprugu i meni ova je situacija bila jako neugodna – govori čitateljica iz Splita.

Na koncu su, dodaje, pribavili potvrdu iz EOS Matrixa kojom se dokazuje da su dug podmirili još prije četiri i pol godine.

– Pogledajte vi ovu potvrdu, na njoj nema ni potpisa ni pečata, samo broj predmeta! Sve mi je ovo jako neozbiljno – ističe naša sugovornica.

Komentar spomenute poslovne prakse zatražili smo, naravno, i u tvrtki Tele2. Oni navode kako, sukladno svojoj procjeni i uvjetima poslovanja, imaju pravo odbiti korisnika.

'To nam je zaštita'

– Prema Općim uvjetima poslovanja, Tele2 d.o.o., člankom 7.2.1., ima pravo odbiti zahtjev ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe podnositelja zahtjeva, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje nisu točni ili istiniti ili, pak, u slučaju da podnositelj zahtjeva na traženje Tele2 ne pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje pretplatničkog odnosa.

S obzirom na to da više nismo vjerovnik u spomenutom slučaju, nemamo informaciju o podmirenju duga te od agencije tražimo potvrdu da je korisnik ispunio svoje obveze, odnosno podmirio dugovanja po osnovi računa za telekomunikacijske usluge. Ako korisnici navedeno ne prihvate te ne žele i ne mogu dostaviti navedeno, u mogućnosti su ugovoriti druge Tele2 usluge, prvenstveno neku od prepaid ponuda – navode iz Tele2.

U svakom slučaju, teleoperatera prevariti nećete; ako ste imali dugovanje koje je u međuvremenu prodano agenciji, možete računati samo na – bonove.