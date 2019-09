Splitskog doktora ekonomije pitali smo kako prosječan Hrvat može štedjeti ili ulagati za dostojanstvenu starost; Kao iz topa dao nam je šokantan odgovor: 'Postoji jedna opcija kako solidno zaraditi, ali i ona krije zamke'

'Uzdaj se use i u svoje kljuse' stara je narodna mudrost na koju mora da je pomislio nemali broj građana kada je vidio polemiku koju ovih dana o njihovim mirovinama vode poslodavci, sindikati i država.

U vremenima u kojima – kada je o mirovinama riječ mirovine riječ - danas vrijedi jedno, a sutra nešto sasvim drugo, takav se rezon čini potpuno logičnim.



Savjetnici za osobne financije već godinama predlažu niz načina kako uštedjeti za mirne dane u starosti. Bilo kroz izdvajanja u treći mirovinski stup, koji bi naše mirovine trebao učiniti višima. Bilo kroz štednju, jer i od 100 kuna mjesečnog izdvajanja za 20 godina može nastati pozamašna 'svotica'. Jednostavna računica kaže čak 24 tisuće kuna.

Neki sugeriraju ulaganja u nekretnine, jer „rentanje“ je postalo isplativ posao u Hrvatskoj. A nekretnina cijelo vrijeme ima svoju vrijednost. Drugi tvrde da treba ulagati u dionice. Treći su, pak, uvjereni da konzervativno ulaganje u životno osiguranje može donijeti sigurnost za 'crne dane'.



Što od toga doista može pripomoći stvaranju solidne zalihe za mirnu starost pitali smo prof. dr. Željka Garaču sa splitskog Ekonomskog fakulteta. I on nam je kao iz topa dao šokantan odgovor.

- Na žalost, nema tu nekih velikih mogućnosti. Ne vidim niti jednu dobru opciju – priznao nam je ovaj poznati splitski sveučilišni profesor, koji se detaljno bavio analizom hrvatskog mirovinskog sustava.

- Građani bi za sebe trebali osigurati neki oblik štednje, no obzirom na promjenu okolnosti u financijskom sektoru, pitanje je koliko je ona uopće isplativa. Kamate na štednju u banci su male. Mogle bi doći i na nulu, a postoji čak i vjerojatnost da budu i negativne – upozorava prof. dr. Garača.

Osim toga, podsjeća on, tijekom godina pada i neto vrijednost samoga novca.

- Ako netko početkom svojeg radnog vijeka mjesečno odluči izdvajati 100 kuna za stare dane, za 40 godina tih 100 kuna će realno vrijediti 10 kuna – naglašava on. Ista stvar je i kada bi se ovih 100 kuna svakog mjeseca pretvorilo u euro i čuvalo „u čarapi“. Ni euro, naime, nije dugoročno imun na inflaciju.

Prema njegovim izračunima, nije isključeno ni da ljudi koji za mirovine izdvajaju u tzv. drugom stupu istom logikom na kraju budu u minusu od jedne i pol godišnje bruto plaće. Odnosno prosječno oko 150 tisuća kuna.

- Moguće je ulagati u dionice, pri čemu svi moraju biti svjesni da se tako preko noći možete ostati bez cijele ušteđevine. Toga smo već bili svjedoci.

Ono što hrvatskim građanima nije omogućeno je ulaganje u državne obveznice, međutim i tu su kamate došle na niske grane. Ostaje ulaganje u nekretnine, no obzirom na postojeću razinu plaća velike većine građana, oni naprosto nisu u mogućnosti kupiti tu nekretninu i kroz njezino iznajmljivanje osigurati sebi neki doprinos – ističe Garača.

Za građane sa visokim plaćama on, kaže, ne treba brinuti, jer će oni moći pristojno živjeti i od svojih mirovina. No, takvih je u Hrvatskoj, procjenjuje on, između pet i 10 posto.

Ostali će jedva preživljavati ili će se za njih trebati pobrinuti država.

- Cijela priča o mirovinskom sustavu zasnovana je na tezi da su mirovine trošak. One jesu u jednom dijelu rashod državnog proračuna, ali neosporno je da mirovine kroz potrošnju generiraju porezne prihode i rast BDP-a. Mirovine danas drže 15 posto BDP-a i kao takve ih treba i tretirati – zaključuje prof. dr. Željko Garača.