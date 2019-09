'Amerikanci lome jezik, teško izgovaraju plavac mali, ali ga s guštom piju': otkrivamo kako su turizam, 'Game of Thrones' i nogomet utjecali na hrvatske vinograde

Kada je Metkovka s američkom adresom, Mirena Bagur oko Nove godine krenula u poslovni pothvat s uvozom vina iz vinogorja Komarna u SAD, nije mogla ni sanjati da će rose, pošip i plavac mali iz neretvanskog priobalja postati hit među tamošnjim vinoljupcima. Mirena, poslovna žena s velikim iskustvom u startup businessu, nova je u "vinskoj industriji".

Ipak, za devet mjeseci bavljenja vinom postala je ambasadorica hrvatskih – poglavito neretvanskih vina u Americi. Vjetar je to u leđa vinogorju Komarna, koje se prostire na više od 80 hektara krševitog terena uz more u neposrednom susjedstvu pelješkog mosta i okuplja sedam vinara službeno udruženih u udrugu Komarna 7 (K7) čija vina i putuju "preko bare".

– Hrvatska vina su jako dobro primljena u SAD-u – ističe Mirena koja se do sada bavila marketingom za informatičke firme, implementacijom softvera u zdravstvu u čemu je bilo vrlo uspješna. I onda se prihvatila osnivanja tvrtke Croatian Premium Wine Imports (CPWI), koja je dobila dozvolu za uvoz i distribuciju vina za SAD i Massachusetts. Nakon suradnje s udrugom vinara K7 slijedi i suradnja s vinarijama diljem Dubrovačko-neretvanske županije, poglavito Pelješca, postojbine plavca maloga, Konavala i Dubrovnika čija će vina također put SAD-a.

– Uvoz alkohola u SAD je kompliciran. Kada firma postane uvoznik vina za čitavu federaciju Amerike u svakoj državi treba tražiti posebnu dozvolu za uvoz. Vidjevši kako su dobro primljena vina iz Komarne u Massachusettsu i iskazani interes, počeli smo se širiti na američkom tržištu u drugim državama pa tako slijedi uvoz vina u Georgiju – otkriva nam Mirena i dodaje da se fokusiraju na kvalitetna vina i boutique vinarije te im je važna kvaliteta, a ne kvantiteta.

Koja vina dobro prolaze na američkom tržištu?

– Mislim da se vina mogu razvrstati po dobi ljudi koji ih piju. Tu su "baby-boomersi" koji piju tradicionalna vina, što uglavnom podrazumijeva francuska vina. Ne može se zanemariti ni generacija koja tek sada stasava i utjecajna je na vinskom tržištu, takozvani milenijalci. Oni vole jaka vina, u čemu prednjače kalifornijska. To su dva potpuno različita dijela tržišta i iskusni vinari imaju problem kako tu predstaviti svoja vina – veli Mirena. Objašnjava

da postoji i cijela grupa ljubitelja vina koji su mlađi od "milenijalaca" i kojima je bitno da su vina iz različitih dijelova svijeta te ih žele probati. Oni jednostavno vole čuti vinske priče i kušati takva vina, pa se dolazi do nove kategorizacije vina – Adventure wines, vina s karakterom.

– U trgovinama i restoranima to se do sada nije moglo vidjeti, a sada je to primarno među vinoljupcima. I tu se fantastično uklapaju plavac mali, rose i pošip s vinogorja Komarna. To je zapravo jedan od razloga zbog kojeg smo krenuli u ovu poslovnu avanturu. Naše poslovno iskustvo je jako veliko, doduše ne u vinskom poslu i to smo u konačnici iskoristili. Shvatili smo da trebamo iskoristiti dani trenutak jer je Hrvatska posljednjih godina postala jako poznata, i ne samo kao turističko odredište – otkriva Mirena Bagur.

Dodaje kako je puno Amerikanaca čulo za Hrvatsku zbog "Game of Thrones" i prošlogodišnjeg uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije što je odskočna daska u plasmanu vina s Komarne na američkom tržištu, jer ljudi jednostavno žele probati ta vina. Osim toga, statistika kaže da je više od 600 tisuća Amerikanaca posjetilo Hrvatsku, većina je bila u Dalmaciji i pila plavac, rose i pošip.Tako da je to dobra podloga za uvoz tih vina koja bi bila dostupna na američkom tržištu.

– Zanimljivo je da ne mogu izgovoriti plavac mali. Muče se i lome jezik, ali ga ipak uspijevaju izgovoriti, što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo. Ova vinska priča je počela iz Komarne jer sam ja rođena u Metkoviću, poznajem ovdašnje vinare i tu je prisutno međusobno povjerenje od samoga početka. I Amerikanci su vrlo brzo prepoznali kvalitetu vina s vinogorja K7 u Komarnoj. Pogotovo su kvalitetu vina prepoznali tamošnji vinski stručnjaci. Bez obzira na to što moj muž Win i ja dobro poznajemo vina, ipak nismo profesionalci, pa smo ocjenu kvalitete prepustili stručnjacima da ne bismo bili pristrani. Sve ocjene kvalitete koje stižu su izvrsne – kaže Mirena.

CPWI uvozi, distribuira i promiče boutique hrvatska vina u SAD-u. Trenutno predstavljaju vinarije iz Dubrovačko-neretvanske županije, organiziraju kušaonice vina u Bostonu i distribuciju vina po trgovinama i restoranima.

– Plan je da zastupamo hrvatska kvalitetna vina. Naš fokus je Komarna, a namjeravamo uvoziti vina s poluotoka Pelješca. Američko tržište vina je preveliko. Kada bi se čitava hrvatska proizvodnja vina poslala u Ameriku podmirio bi se tek dio tamošnjih potreba za vinom. Dakle, nema konkurencije između Neretve i Pelješca. Uspjeh ovisi o tome koliko će se truda i energije uložiti u marketing hrvatskih vina u Americi. Smatram da trebam raditi kao ambasador hrvatskih vina u SAD-u. Komarna je toliko mala da je već sada vidljiva potreba za dodatnim količinama vina s Pelješca i Konavala, pa smo već pokrenuli razgovore s vinarijama.

Poslovanje ćemo proširiti i na druge dijelove Hrvatske – najavljuje Mirena Bagur, koja naglašava da je kompletna papirologija oko uvoza vina s Komarne riješena za oko šest mjeseci te su vina u Boston stigla početkom srpnja.

– Bilo nam je bitno da bijelo i rose stignu prije početka ljeta jer smo odradili puno kušaonica vina, i u tome smo uspjeli, a sada je sezona prodaje crnog vina – kazala je Bagur.

Od ulaska Hrvatske u EU uvoz vina se učetverostručio. Paradoks domaćeg vinskog tržišta je da imamo sve više vinara, a sve manje vina, iako nam vinske tradicije ne manjka. U Hrvatskoj je ona duža nego u Argentini i Čileu zajedno, a Hrvatska uvozi njihova jeftina vina. Stoga je ovakva poslovna inicijativa koja jača domaću proizvodnju vina još interesantnija.

Davor Martinović iz vinarije Terra madre zadovoljan je izvozom vina u Ameriku. U Boston su tako otpremljena premium vina rose i pošip a sada slijedi pošiljka plavca, koji je dobio srebrnu medalju na Decanter World Wide Awardu.

– Također idemo sa zajedničkom bocom i etiketom koja nosi oznaku K7, a sadržavat će plavac mali jer njega najviše proizvodimo – kazao je Martinović.

S padina Komarne u Boston je otpremljeno šest tisuća boca vina, a uskoro ide i još toliko.

– Američko vinsko tržište je jako zahtjevno. Nadamo se da će se naša vina osim u Massachusettsu naći i u ostalim državama – zaključio je Martinović. Vinarija Terra madre godišnje proizvede oko 80 tisuća boca vina u strogo ekološkoj proizvodnji, od čega većinu plavca malog, slijede potom rose i pošip.

Inače, tvrtka Croatian Premium Wine Imports planira u SAD uvesti oko 300 tisuća boca kvalitetnih hrvatskih vina, dok kompletno vinogorje Komarna godišnje može "izbaciti" oko 500 tisuća boca. Stoga veliku šansu u ovom poslovnom pothvatu imaju i ostala hrvatska vinogorja, poglavito ona na Pelješcu i okolici Dubrovnika. Taj veliki iskorak u Sjedinjene Američke Države mogao bi preporoditi vinogradarstvo i vinarstvo hrvatskog juga.