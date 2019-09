Splitska obitelj koja posjeduje luksuzni hotel u centru grada baca se u novi veliki biznis? Kupili su atraktivno zemljište prvi red do mora, doznajemo koliko su platili pet tisuća dragocjenih kvadrata

Bivše Zeničko odmaralište, inače zaštićeno kulturno dobro, s oko 5000 četvornih metara okolnog zemljišta, smještenih u prvom redu do mora na najatraktivnijoj lokaciji u Kaštel Starome, napokon dobiva novog vlasnika!

I to ne bio kojeg, već poznatu splitsku tvrtku "Manas", koja je prije više godina u prostoru Studentskog centra, a poslije i bivše glavne pošte u središtu grada otvorila hotel "Cornaro".

Činjenica da je zapuštene nekretnine na predjelu Štalije kupila kompanija u vlasništvu Antuna Radovića mogla bi biti jamstvo da će oronuli objekt s velikom okolnom parcelom ne samo biti obnovljen, već i da će zablistati.

Zato smo nazvali u "Manas" da bismo ih pitali o planovima za bivše Zeničko odmaralište pod Kozjakom, no Marija Šverko iz poslovodstva tvrtke kazala nam je da ne žele istupati u javnost prije nego što se okonča kupoprodajni postupak.

Credo banka u stečaju, koja je te nekretnine koje su prema novom kaštelanskom GUP-u u zoni turističke izgradnje preuzela od tvrtke "Fisa" pri naplati kredita, prodaje ih od 2014. godine, kada ih je nudila za 30 milijuna kuna, koliko im je vrijednost procijenio sudski vještak.

Odlukama Odbora vjerovnika propale financijske institucije početna cijena se smanjivala tijekom godina u kojima nije bilo zainteresiranih kupaca.

Sada će nekadašnje odmaralište kupiti "Manas" za 8,52 milijuna kuna, što prema aktualnom tečaju iznosi oko 1,1 milijun eura.

Već su na depozitni račun Trgovačkog suda uplatili 852.363 kune, odnosno 10 posto ponuđenog iznosa, a za uplatu razlike do pune kupoprodajne cijene imaju mjesec dana. Nakon toga će se splitska tvrtka uknjižiti kao novi vlasnik bivšeg Zeničkog odmarališta.

Jasminka Biliškov, čija je agencija za posredovanje pri trgovanju nekretnina smještena u susjedstvu ovog zemljišta, kaže da se na tom terenu, uz stari smještajni objekt, nalaze zapuštene zelene površine i balotaški zjog, te da se po GUP-u radi o turističkoj zoni gdje se cijena kvadrata kreće oko 200 eura ili malo više, bez obzira na to što se radi o prvom redu do mora.

Tih oko 5000 četvornih metara, prema njezinoj procjeni, vrijedi oko milijun eura.

Tome, kaže naša sugovornica, treba dodati i komunalnu vrijednost objekta koji treba rušiti. U svakom slučaju tvrdi da je ranija procijenjena vrijednost od 30 milijuna kuna bila previsoka jer je objekt spreman za rušenje i treba graditi novi.

– To znači da je cijena po kojoj je Zeničko odmaralište prodano realna. Da je u nedavnim izmjenama i dopunama GUP-a to područje ušlo u zonu za izgradnju stanova, kojom je i okruženo, tada bi mu vrijednost narasla dvostruko – napominje Biliškov.

Posjetili smo i Kaštel Stari, gdje i neki od prolaznika koje smo susreli na šetnici već znaju da je odmaralište – prodano.

Razgovarali smo i sa stanarima susjednih obiteljskih kuća na Štalijama koji su više nego zadovoljni viješću koju smo im donijeli jer, kako ističu, više je bilo vrijeme da se to zapušteno područje uredi.

Jedan od naših sugovornika, koji je želio ostati anoniman, ispričao nam je da je firma "Fisa" tu htjela urediti "mali lijepi hotel", ali da, koliko je njemu poznato, za to nije dobila dozvoluzbog uske prilazne ulice sa sjeverne strane zemljišta koji bi trebao imati dva vozna traka, ali je to u prostoru nemoguće izvesti zbog privatnih kuća i okućnica.

No, cijelom dužinom južnog ogradnog zida nekadašnjeg odmarališta prolazi dužobalna prometnica Kamberovo šetalište, a solidno široka ulica omeđuje ga i s istočne strane.

– Neka je prodano, neka se radi – kazao je Kaštelanin.

Susreli smo i Antu Vlastelicu, prvog susjeda Zeničkog odmarališta.

– Jesmo li napokon takve sreće da se prostor uredi, jer na to čekamo 25 godina. Zadnji gosti koji su boravili u odmaralištu bili su izbjeglice za vrijeme rata. Lokacija je izvrsna i mogao bi tu bili hotel, hostel, a zašto ne i starački dom.

Čak mislim da je po postojećem GUP-u zabranjeno na tom zemljištu graditi išta osim novog objekta na mjestu postojećeg, a mislim da su tu zabranjeni i apartmani. Do prije nekoliko godina tu je bilo ilegalno odmaralište, a onda je to Grad očistio, te je otvore u prizemlju objekta zatvorio ciglama da onemogući ulaz narkomanima i skitnicama koji su do tada tu redovno svraćali.

Naš sugovornik prisjeća se da su prije Domovinskog rata u odmaralištu najčešće boravili radnici zeničke Željezare, jer je objekt bio u vlasništvu Općinskog saveza sindikata iz toga industrijskoga grada u BiH.

– Prostor je u to vrijeme bio krasan. Gosti bi dolazili već od travnja, najprije bi to bili penzioneri, a od petog-šestog mjeseca stizali bi radnici s obiteljima. Bili su fenomenalni ljudi. Tu su bili restoran i kafić koji je bio otvoren za sve i mi mještani smo tu voljeli dolaziti.

Bila je sindikalna cijena piva. Svirala bi i muzika uživo i održavali bi se plesnjaci. Uz glavni objekt, na dijelu zemljišta su bile i kamp kućice, te malene kućice s po nekoliko ležajeva. Sve je bilo lijepo i održavano, bilo je puno više borova. Sada je tu rasulo – za kraj će Vlastelica, koji je zadovoljan što će nekretnine pokraj njegove kuće uskoro dobiti dobrog vlasnika.