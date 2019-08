Čudo neviđeno! Domaći turisti u srcu sezone brojniji od Poljaka, Slovenaca i Mađara, pune luksuzne sobe najboljih hotela: ugostitelji ih obožavaju, a stručnjaci vjeruju da to jasno ukazuje na jednu stvar

Jesu li Hrvati ove godine imali više novca za odmor, je li ih nesnosna vrućina tijekom cijelog kolovoza natjerala da potraže osvježenje na moru, ili je za njih ove godine ostalo više mjesta u hotelima i obiteljskom smještaju u špici sezone nego prijašnjih godina pa su ih popunili, tek, domaći su navalili na Jadran i u ovogodišnjem kolovozu do sada ih je čak 17 posto više nego lani.

I ne samo da je u prva tri tjedna kolovoza, prema podacima eVisitora, stiglo 260 tisuća domaćih gostiju na Jadran (40 tisuća više nego lani!), nego su se oni u kolovozu smjestili na treće mjesto po brojnosti svih turista u zemlji. Prvi je to put da su Hrvati po dolascima u kolovozu odmah iza Nijemaca i Talijana, a ovih su dana domaći turisti brojniji i od Slovenaca, Poljaka, Austrijanaca, Mađara, Francuza... Trend je to koji traje već nekoliko godina i u kojemu su hrvatski turisti sve brojniji u glavnom dijelu sezone, kad su cijene najviše.

– Kod nas su već nekoliko godina prva dva-tri tjedna kolovoza u znaku navale domaćih gostiju. I to ne bilo kakvih gostiju. Svi najbolji hoteli s četiri i pet zvjezdica vrlo su se rano prodali na domaćem tržištu, i to po izvrsnoj cijeni. Ovih dana, u špici sezone, noćenje s doručkom u hotelu s pet zvjezdica je 300-400 eura, u nekima ta cijena u luksuznoj sobi s pogledom na more ide i na 500 eura za noć, ali očigledno ima dovoljno domaćih gostiju koji to mogu platiti.

Mislim da je ove godine više domaćih gostiju zbog jednostavnog razloga što su alotmanski ugovori zakazali u prodaji, pa je više kapaciteta ostalo na slobodnom tržištu. Tu su domaći gosti brzo reagirali, rezervirali i stigli. Najskuplji termini i najbolji hoteli prvi su se prodali na domaćem tržištu – kaže nam direktor prodaje i marketinga velike hotelske kuće, dodajući kako očekuju značajno bolji financijski rezultat jer su cijene za individualne goste bile i za 20 posto više nego za alotmane (posredničku prodaju).

Iako je kolovoz i prijašnjih godina – uz lipanj – bio najizdašniji po prometu domaćih turista, ove godine te su brojke još podebljane pa je broj noćenja domaćih gostiju u prva tri kolovoska tjedna za 14 posto veći. Podsjetimo, već lanjske godine je rast broja domaćih gostiju u kolovozu bio 12 posto. Iako neki tu činjenicu pripisuju "pumpanju" brojki u vikendicama koje nisu na tržištu, činjenica je da se po eVisitoru radi samo o podacima u komercijalnom smještaju u kojemu nema vikendaša.

– Veći broj domaćih gostiju na Jadranu najbolji je dokaz da Hrvatskoj ipak ide bolje u ekonomskom smislu, jer cijene su ostale iste ili su nešto više nego lani, a broj domaćih gostiju je veći. Dakle, više je građana smoglo snage financirati tjedan ili više na moru, što znači da su više zaradili ili uštedjeli. Za hrvatski turizam bilo bi odlično da se taj broj svake godine povećava i da udjel domaćih gostiju bude veći nego što je sada, kad je na godišnjoj razini od ukupnog broja gostiju tek šest posto domaćih – komentira Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva Toursa, najvećeg specijalista za Hrvatsku iz Njemačke, odakle nam stiže uvjerljivo najviše od preko tri milijuna turista.

Troše dok imaju

Za razliku od turističkih zemalja Mediterana, poput Španjolske, Francuske, Italije ili Grčke, gdje je udjel domaćih turista u njihovu prometu i do 45 posto, u Hrvatskoj je još turistička godina u znaku stranih turista, kojih je čak 20 puta više nego domaćih. Tako će stranci u Hrvatskoj ove godine, kako se procjenjuje, ostvariti u kolovozu oko 25 milijuna noćenja, dok će Hrvati imati tek 1,7 milijuna noćenja.

Ali i to je tri puta više nego prije pet godina, kad su domaći gosti odlazili u hotele samo u predsezoni po nižim cijenama, ljetovali na rate ili uz posebne popuste. Tada su skupi hoteli bili rezervirani samo za strance u špici sezone, dok se postupno i to mijenja sve većim udjelom Hrvata u najboljim i najskupljim objektima. Naravno, polovina domaćih gostiju odsjeda u obiteljskom smještaju, ali i u tom se slučaju radi o smještaju dobrih cijena i visoke kategorije.

– Odavno svi u turizmu znamo da nema gosta do domaćeg. On ničim nije iznenađen, sve mu je poznato i prije nego što je krenuo na odmor, zna cijene, ne grinta da je skupo, jede, pije i kad mu nestane novca – ide kući. Naši točno znaju što mogu očekivati na odredištu. Nema kod naših gostiju cjenkanja, znaju što je dobro i da to košta. Ako nemaju dovoljno za najbolje restorane, odlaze gdje mogu platiti, ali ne prigovaraju na cijene – rekao nam je ugostitelj sa zadarskog područja, koji kaže da su Hrvatima na odmoru najsličniji Talijani, kojih je, uz Nijemce, u kolovozu također najviše na Jadranu.