Od početka godine do 15. kolovoza fiskalizirano je 11,18 posto više računa u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a to je 17,3 milijuna računa više, izvijestio je u ponedjeljak ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, dodavši da je do 16. kolovoza fiskalizirano rekordnih - 890 milijuna kuna.

"Porezna uprava od početka godine kontinuirano provodi porezne nadzore. Rezultati su dobri - od početka godine do 15. kolovoza fiskalizirano je 11,18 posto više računa u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je 17,3 milijuna računa više. Iznos tih računa je veći za 6,55 posto, što iznosi 7,4 milijarde kuna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine", rekao je Kutleša komentirajući za HTV rezultate poreznog nadzora koji su pojačani u ljetnim mjesecima.

Dodao je kako su ove godine srušeni i neki rekordi.

"Dnevni iznos fiskaliziranih računa dana 16. kolovoza dosegnuo je iznos od 890 milijuna kuna. To je najveći iznos fiskaliziran u jednom danu od kada je fiskalizacija uvedena 2013. godine", istaknuo je.

Na novinarsko pitanje rekao je da sve djelatnosti imaju približno isti postotak nefiskaliziranja ili utaje poreza.

"Porezna uprava osim fiskalizacije provodi i druge nadzore, po drugim poreznim osnovama - porez na dohodak, porez na dobit, PDV - i tu su nadzori puno ozbiljniji", kazao je Kutleša. Napomenuo je kako porezni obveznici nisu sretni kada im porezna uprava dođe u nadzor.

Ravnatelj Kutleša rekao je kako djelatnici Porezne uprave sve više koriste moderne tehnologije i analize rizika koje im omogućuju da ciljano idu u nadzore, a njihov postotak uspješnosti u otkrivanju nepravilnosti u fiskalizaciji je više od 60 posto.

"Ove smo godine obavili 10 256 nadzora fiskalizacije, a od toga je preko 6 tisuća bilo s nepravilnostima Bilo je tu i pečaćenja objekata za najteže porezne prekršaje", izvijestio je Kutleša.

Najavio je promjenu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila u četvrtom krugu porezne reforme kako bi se izbjeglo učestalo izigravanja propisa pri kupoprodaji motornih vozila kada prodavatelj i kupac sklapaju darovni ugovor.