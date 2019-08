Vikendice su službeno prazne, a ustvari su pune 'rodbine' sa svih strana svijeta: evo iz kojih egzotičnih zemalja dolaze gosti i kako su 'iznajmljivači' pronašli rupu u zakonu

Ako vlastitim očima vidite kako su sve vikendice u vašem okruženju ovih dana pune kao šipak, da su pred svakom po tri-četiri automobila stranih registracija, ako „rodbina i prijatelji“ u njima govore svjetske jezike, e, to vam se sve samo pričinjava.

Naime, po svim službenim i dostupnim statistikama, vikendice u Hrvatskoj su na početku kolovoza gotovo prazne. U svakom od 111.935 objekata koliko ih sustav eVisitor ima prijavljenih kao nekomercijalni smještaj (nisu registrirani za djelatnost iznajmljivanja) tek su u prosjeku 1,2 osobe.

Tako se je u udarnom tjednu početka kolovoza kada su gotovo svi turistički kapaciteti konačno dočekali goste, na oko pola milijuna postelja u vikendicama (koje, dakle, ne smiju iznajmljivati smještaj!) odmaralo tek 149 tisuća ljudi. Ispada tako da tek u svakom četvrtom krevetu vikendica u Hrvatskoj ovih dana kolovoza netko spava.

Nemoguće?! E, pa tako kažu službeni podaci, iako će svi upućeni vrlo sigurno kazati kako su te brojke najmanje tri puta veće, a dobar dio toga prometa odvija se komercijalno na crno, te ostaje „ispod radara“ kontrola inspekcija i lokalne zajednice.

- Ove je godine puno dosadašnjih iznajmljivača otkazalo registraciju djelatnosti i postali su vikendaši u svojim kućama koje onda i dalje iznajmljuju, ali goste predstavljaju kao rodbinu i prijatelje. Za njih ne plaćaju nikome ništa. Zakon im dozvoljava da uz obitelj, u vikendicama tijekom ljeta boravi i do 15 osoba koje su prijatelji. No, oni ih prijavljuju u turističku zajednicu dok ne dosegnu tu brojku od 15 dozvoljenih, a onda prestanu prijavljivati. Zakonski je regulirano da moraju prijaviti i platiti pristojbu za svakog „prijatelja“, ali vikendaši to uglavnom ne rade - priča nam iznajmljivač iz Baške Vode.

To i ne čudi jer kada bi vikendaš u kući imao službeno prijavljenih više od 15 prijatelja tijekom tri ljetna mjeseca, on se tada mora registrirati kao iznajmljivač jer tada u lokalnoj potrošnji vode, struje, infrastrukture, smeća, doprinosi puno više nego običan vikendaš bez tolikih „prijatelja.“

A to im, naravno, nipošto ne odgovara, pa lijepo u svojim vikendicama rade turistički biznis, a da nitko službeno ne zna ni koga su niti na koje vrijeme primili u njih.

Zato se u službenoj statistici nekomercijalnog smještaja nalaze „prijatelji“ naših vikendaša iz cijelog svijeta. Tako su ovih dana u vikendicama ugostili rodbinu iz Islanda, njih 39, a bilo ih je bogme i deset iz Indonezije. Druželjubivi su naši ljudi, pa su tako ugostili i 37 prijatelja iz Kazahstana, a stigla je i „rodbina“ ravno iz Hongkonga! Iz Maroka je stiglo 7 prijatelja u naše vikendice samo prvog tjedna kolovoza, a iz Meksika njih 21...

Ipak, po evidenciji naši vikendaši najviše prijatelja i rodbine imaju u BiH, ali i Austriji i Njemačkoj. U kolovozu su u hrvatske vikendice navalili i prijatelji iz Mađarske i Češke, ali i Slovenije, kojih je daleko najviše.

Podsjetimo, zakon je predvidio da ukoliko imate kuću ili stan za odmor u mjestu gdje niste stanovnik, kad dođete u tu kuću morate platiti paušal boravišne pristojbe za sebe i članove svoje uže obitelji u 70 posto umanjenom iznosu od uobičajenog, što je oko 60 do 80 kuna za dvije osobe za cijelu sezonu. Za prijatelje se mora platiti puni iznos boravišne pristojbe i prijaviti ih.

- Sve bi se to jednostavno moglo riješiti odredbom da se automatski svakome tko ima stan ili kuću u mjestu koje mu nije prebivalište, da zajedno s uporabnom dozvolom za kuću dobije i obvezu plaćanja paušalne turističke pristojbe i da ga se tako odmah evidentira kao vikendaša. Bio bi to način i da se konačno stvarno utvrdi koliko je vikendica u Hrvatskoj, jer trenutno nitko ne zna koliko ih je i tko je sve u njima - kaže naš sugovornik, napominjući kako se u vikendicama na Jadranu sigurno smješta oko milijun ljudi u ovom dijelu godine, ali polovica njih nije uopće u sustavu prijave i odjave boravka.

Tko je obitelj vikendaša Članovima uže obitelji vlasnika vikendice smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.