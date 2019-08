- Pomidori su skupi i loši, a da ih je i više, cijena bi im bila samo malo manja. Malo, ne puno – objašnjava jedna prodavačica s pulske tržnice. Iako ona u svojoj ponudi nema rajčicu, slaže da su cijene povrća ove sezone previsoke.

Samo sredinom prošlog tjedna na tržnicama se rajčica prodavali za 25 kuna po kilogramu, dok su jučer one ipak nešto pale te su iznosile oko 20 kuna. Tako se na samo jednom štandu pulske tržnice mogao vidjeti natpis od desetak kuna, piše Glas Istre.

- Preskupo je, pogotovo za naše penzije. Pomidori su, ma Bože moj, ma sve je jako skupo. Čak su i u marketima poskupili. Evo, povrće koje je nekada bilo po šest, sedam kuna, poput krastavaca i tikvica, sada je 10, 12 kuna. Melon je lani bio pet kuna, sada je deset. Lubenice su se mogle kupiti za tri kune, sada je kilogram šest - žali se Puljanka Mirela prebirući po pomidorima za deset kuna.

No, osim rajčica i ostalog povrća na tržnicama loše prolazi i voće.

- Jučer je jedan par kupio samo četiri šljive. Rekli su da im je to dosta – dodaje OPG-ovac.

Većina prodavača za visoke cijene krivi lošu godinu, ali i svibanj koji je bio kišovit zbog čega su kasnili svi usjevi.

- Sada bi trebala biti najveća ponuda pomidora, no oni su vam tek počeli. Zato im je moja cijena 16 kuna, kao da su prvi jer to i jesu. Oskudna je i ponuda salata pa im je "cijena dobra". A to znači da se blitva prodaje po 20, a radič i rokula po čak 80 kuna za kilo – objašnjava prodavačica i dodaje kako i dobra roba ima svoju cijenu, ali i svoje kupce.