Kad ti dovoljno ljudi kaže da je nešto neizvedivo, onda treba biti ili lud ili uporan, a mi smo bili i jedno i drugo - kaže Jadran Kapor, glavni urednik 'Slobodne'

Volim novine. Duge tekstove, masno otisnute naslove, savršene fotografije tiskane na nesavršenom papiru. Čak i onaj tamni trag koji ostavljaju na prstima dok ih listaš. Da, ja baš volim novine.

Tako govori Marina Karlović Sabolić. Novinarka.

Sigurno ste čuli za Marinu Karlović Sabolić. Praktično čitav svoj radni vijek, a u novinarstvu je od početka devedesetih, piše za "Slobodnu". U međuvremenu je napisala i neke knjige. Recimo, biografiju Zorana Milanovića. Sjajno štivo. Meki uvez, dvjesto stranica.

- Dijete sam Gutenberga - priznaje.

I smije se. Već je u godinama kad iskusnim novinarima ne bi trebalo biti do smijeha, jer njihova profesija polako ali sigurno ide tamo gdje nikad nitko nije bio i pitanje je kakva će se vratiti, ako se uopće ikada vrati, no, eto, ona se smije. Zadovoljna je. I, oprosti Gutenberže, sretna.

- Poziv da u travnju ove godine prijeđem u svijet digitale meni je, priznajem, nalikovao jednosmjernoj karti za pakao. Ili, u najbolju ruku, putu u neku novu, udaljenu, potpuno nepoznatu galaksiju. Tamo gdje se ni Spock ne bi usudio zaći - otkriva Marina strahove koje je imala do prije samo nekoliko mjeseci.

Ona, koja više od ičega na svijetu voli novine, odjednom se suočila s digitalnim čitateljem koji tekstove, umjesto na lancunu od papira, čita na ekranu veličine dlana. I koji, čim osjeti da mu članak nije zanimljiv, odlazi dalje. Da se nikad ne vrati.

Stranica je to koja se više nikad neće okrenuti.

- Internet je beskrajan. I, što je još važnije, besplatan. Strah da ću čitatelja razočarati jednako je prisutan danas, kao i prije četiri mjeseca, kada sam došla u redakciju portala "Slobodne". Uz razliku što smo sada jači za milijun saveznika: to naš posao možda ne čini lakšim, ali nam jamči da možemo u njemu punim plućima guštati - zaključuje Marina.

Milijun o kojemu govori još u travnju se činio neosvojiv poput olimpijske medalje. Samo rijetki, naime, imaju tu povlasticu staviti je oko vrata. Samo oni najbolji. Koji najviše rade.

Portal Slobodne Dalmacije u srpnju je posjetilo više od milijun jedinstvenih korisnika iz Hrvatske koji su pregledali više od 60 milijuna stranica, a ukupno su portal otvorili više od 22 milijuna puta.

To je ta medalja o kojoj danas pišemo. Da se pohvalimo. Jer, imamo se čime hvaliti. Na primjer:

Prema mjerenju agencije Dotmetrics, "Slobodna" je u srpnju postala tek šesti portal u Hrvatskoj s milijunskim dosegom i jedini među 10 najčitanijih čije središte nije u Zagrebu.

- Kada smo kao jedan od glavnih ciljeva za 2019. godinu postavili rast portala do milijun mjesečnih korisnika, mnogi su tvrdili kako je to pretjerano ambiciozno. Tvrdili su da se to ne može ostvariti u tako kratkom roku - kaže Jadran Kapor, glavni urednik Slobodne Dalmacije.

I on se smije. Ponosan je. Na svoje novinare i urednike.

- Presložili smo radne procese u redakciji i ono što smo trebali postići krajem prosinca, ispunili smo za nešto manje od sedam mjeseci. Kad ti, naime, dovoljno ljudi kaže da je nešto neizvedivo, onda treba biti ili lud ili uporan - objašnjava.

Rast digitala jedan je, veli, od najvažnijih strateških projekata Hanza Medije, a činjenica da je njegova ekipa u sedam mjeseci ostvarila ono što je teško ostvarivo i u dvanaest, dovoljno govori o kvaliteti sadržaja Slobodne Dalmacije.

- A dovoljno govori i o talentu novinara koji taj sadržaj stvaraju, i to na svim našim platformama. A budući da smo naš prvi milijun proslavili uz čašu šampanjca, što je mimo pravilnika o konzumaciji alkohola u radno vrijeme, u svoju obranu mogu samo reći, vridilo je! - nazdravlja Kapor.

"Slobodna", malo je poznato, prvi je veći hrvatski medij koji je pokrenuo web- portal, još 1999. godine, a vodili su ga Ivica Profaca i Augustin Gattin, naš Gusti, koji je za njega ostao vezan punih 20 godina.

Prvih 10 godina portal je u praksi funkcionirao kao podrška tiskanom izdanju, a nakon toga, s urednikom Zoranom Šagoljem, kreće pravi razvoj weba. Od sredine 2016. godine digitalna "Slobodna" pak postaje najbrže rastući mainstream medij u Hrvatskoj.

- Oslanjajući se samo na vlastiti sadržaj, web "Slobodne" u samo tri godine od mjesečnog dosega od 400 tisuća ljudi stiže do dosega većeg od milijun ljudi, a posebno je impresivan rast broja pregledanih stranica, s 15 milijuna na više od 60 milijuna, te broj sati provedenih uz sadržaj - ističe Marin Katušić, urednik portala zadnje tri godine i zamjenik glavnog urednika, koji je prvi milijun dočekao na zasluženom godišnjem.

Prema Dotmetricsu, Hrvati uz sadržaj "Slobodne" mjesečno provedu više od milijun sati. A to je brojka do koje je Katušiću najviše stalo. Dugoročno će, objašnjava, uspješni biti samo oni mediji uz čiji sadržaj ljudi žele provoditi vrijeme, a ne oni koji vas navuku i prevare bombastičnim naslovom. Njegovo veličanstvo klik otići će u povijest, a Gutenberg i njegova djeca za njim sigurno neće plakati.

- Milijun korisnika mjesečno i rast od 600 tisuća u samo nekoliko godina, bez pretjerivanja, senzacionalan je uspjeh, no lagao bih kad bih rekao da mu se pretjerano veselim. S milijunom smo dobili veliku i važnu bitku, ali to je samo početak.

Naša budućnost će ovisiti o nečemu što danas niti ne znamo kako izmjeriti, a to je koji je postotak od ovog milijuna je istinski zadovoljan onim što čita - ozbiljno će Marin, dodajući kako se "Slobodna" intenzivno priprema za fazu u kojoj će proizvoditi sadržaj za svaku platformu na kojoj se nalazi publika (Facebook, Instagram, TikTok, Viber, Whatsapp…) i u svim formatima koje čitatelji žele.

A kako smo uspjeli dobiti 600 tisuća novih čitatelja u tri godine?

- Vjerojatno bih mogao danima pričati o tome što smo sve mijenjali, radili, eksperimentirali i griješili, ali samo je jedna stvar ključna: ulaganje u tim i dobru atmosferu u timu. Možete imati najbolji plan na svijetu, ali uspjeh će uvijek ovisiti o ljudima koji ga provode - kaže urednik, tepajući svojoj grupi da je uistinu posebna, po njemu, ponajbolja je to web-redakcija u Hrvatskoj.

A kad je već tako, idemo malo do njih, a prvi nam je na redu Matko Rak, jedan od starosjedioca i izvršnih urednika, odnosno ljudi iz sjene.

- U današnje doba, kada dio javnosti prezire novinare i medije, rad u pozadini, odnosno u anonimnosti, daje određeni mir - ozbiljno će Matko ne dižući pogled s ekrana, ne smije ga omesti, bez obzira na povod, posjeta kolega iz susjedne redakcije.

A da je podigao pogled imao bi koga i vidjeti - svoju suprugu Divnu. Također izvršnu urednicu. Upoznali su se i zaljubili dok je ona još bila isključivi dio print sekcije. A kad je došla na portal, otkrio joj se novi svijet.

- Kolege su znale reći kako se nigdje ne radi kao na portalu. I zbilja je tako. Nisam neiskusna, ali ovako dinamično kako mi je sada na poslu nije mi bilo nikada ranije. Posao izvršnog urednika na portalu je uistinu kao rad u desku na steroidima - plastično opisuje Divna.

Izvršni urednik je i Leo Kovačić. Toči kavu iz aparata koji je postao sastavni dio redakcije, rekli bismo da se uspješno integrirao, te kratko dobacuje kako mu je prelazak iz printa na portal promijenio život. Nabolje. A posebno ga vesele team buildinzi. Poput onog nedavnoga na Cetini kada su cijeli dan valjali balote.

- Ja sam pobijedio - ubacuje se Toni Perković, web-urednik rubrike Sport, hajdukovac iz Koške. Nenavikao na pobjede.

- Ponos i sreća. To su prve dvije riječi kada mi netko spomene portal Slobodne Dalmacije. Ponos jer smo ostvarili nešto ovako veliko, a sreća jer imam priliku raditi s najboljima i učiti od njih - Tonijeve su riječi.

Ostatak izjave morali smo skratiti. Baš kao i sve ostale izjave. Jer, ponavljaju se u svojim izljevima odanosti poslu i kolegama da bi čitatelji mogli pomisliti kako je sve ovo namješteno. A nije.

- Kad me koncem ožujka nazvao Marin Katušić i obavijestio da u novom timu internetske redakcije vidi i mene, pao mi je mrak na oči. Razgovor baš i nije bio najugodniji. Nije se nakon toga javljao par dana, pa sam pomislila okej, sigurno je odustao. Malo sutra... Uglavnom, sada sam dio web-redakcije.

I znate šta... U novinarstvu sam duže od dva desetljeća i malo je profesionalnih izazova koji su ostali neostvareni, a još je manje onoga što me može iznenaditi. Međutim, portal me iznenadio. Donio je novi adrenalin. Kliknuli smo iz prve i krenuli udarnički.

Šalju se vijesti s godišnjeg, kucka po slacku i u zoru i u ponoć, ne gleda se je li ti radni vikend... Osjeća se kolegijalnost i dobra atmosfera što je danas rijetkost i to se jednostavno moralo odraziti na brojkama. Milijun nije došao slučajno - kaže Anita Belak Krile.

- Na portalu Slobodne Dalmacije praktično radim od samog njegova pokretanja, stoga je bio nevjerojatan gušt nakon 11 godina dočekati taj nekoć tako nedostižni milijun. Kao prava ovisnica o internetu na sam posao prelako sam se "navukla". Intenzivno je i dinamično, nerijetko i jako zahtjevno, no prije svega zanimljivo i uzbudljivo.

Priznajem, kada se zareda nekoliko napornijih dana, redovito sanjam naslove i cms, a kada ustanovimo da nam je veći dio redakcije u sličnom stanju, znamo da je vrijeme za kvalitetan team building. Naime, omiljeni dio posla definitivno su mi ljudi kojima sam okružena na radnom mjestu, naši ljudski i profesionalni odnosi koji nam, uz brojke koje opsesivno svi pratimo, redovito pune baterije - s jednakim entuzijazmom kaže izvršna urednica Martina Mrčić Radić.

- S ovim je ljudima gušt raditi, bez iznimke. Prije nego što sam prije dvije godine došla u "Slobodnu" nisam ni mogla zamisliti da radno okruženje može biti ovako poticajno. Bravo, ljudi, na milijunu, ali puno više na karakteru! - klikće Jelena Vrcelj, a ostali samo što joj ne zaplješću.

Možda i bi, ali Matko ne da. Treba "ubaciti" priču o vidjelici Mirjani i njezinoj kući s bazenčićom koju će, ispravna je procjena, do kraja dana prenijeti svi nacionalni mediji.

Diana Barbarić, web-urednica rubrike Split, jedna je od onih koja je u posljednjem "izbjegličkom" valu napravila tranziciju iz tiskanog u digitalno izdanje Slobodne Dalmacije.

- I nisam pogriješila. Dočekala me kreativna, prijateljska, ali i radno vrlo zahtjevna atmosfera u najmlađem dijelu redakcije. Vrlo brzo mi je postalo jasno zbog čega kolege s portala imaju svoj cafe aparat, tik do radnoga stola - objašnjava Diana te posebno hvali i kolege iz matične joj Gradske rubrike koji su, kaže, odličan primjer uspješne suradnje portala i tiska.

Antea Boko došla je u "Slobodnu" ovoga ljeta kao praktikantica jer studira novinarstvo. Bila je prestravljena...

- Bojala sam se što će me i kako će me dočekati, a oni su me nakon samo nekoliko dana poslali da odem raditi Splitski festival i Ultru. Osjećam da sam na pravom mjestu, dio uspješne i rastuće zajednice koju vode iznimni ljudi - mudro će Antea.

Jedna od iskusnijih je i Marijana Klarić, web-urednica rubrike Mozaik. Na portal je prešla nakon 20 godina rada u printu.

- Za mene je to bilo otvaranje klizne stijenke od tri metra. Ono kad govoriš i svi te ispred jasno čuju i odmah na njima kužiš reakciju! Otprilike je takav osjećaj kad napišeš i plasiraš vijest i odmah vidiš i pratiš koliko ljudi ta priča uopće zanima, koliko njih je čita, kako je čita...

A rad u svojevrsnim gerilskim uvjetima gdje nas je, realno, još uvijek nedovoljno, u mojoj rubrici posebno, ali je svakome stalo i daje sve od sebe, gdje se uskače jedan drugome i funkcionira onako kako djecu odgajamo da treba, e to je tek rijetka povlastica i dodatni bonus ove uspješne priče - veli Marijana.

Petar Rađa je na bolovanju. Ono kad je požar zahvatio objekt u neposrednoj blizini Slobodne Dalmacije prvi je skočio gasiti pa se ozlijedio. Srećom, lakše.

- Odavno sam prestao brojati godine, ali bogme, kad su mi javili da smo prešli milijun, mogu samo poput Olivera reći, vridilo je - nadahnuto će Pero.

Užitak listanja novina Gabrijeli Radanović ništa ne može zamijeniti. Ali...

- Obožavam listati novine uz prvu jutarnju kavu, a poziv urednika da prijeđem u web-redakciju, koja se tek stvarala, zvučao je poprilično zastrašujuće, iako izazovno. Za portal su, naime, sada i odmah jedine vremenske odrednice, stoga je nekome možda i zvučalo suludo što sam pristala raditi puno više, no, kao što vidimo, isplatilo se - kaže Gabrijela.

Kolegica joj Ana Franić slaže se da je radni tempo ubitačan. Ali, za čitatelje, kojima što prije treba isporučiti provjerenu informaciju, i za ekipu koja njene tekstove pretvara u klikove, ništa joj, veli, nije teško.

I šećer za kraj. Crna kronika. Katarina Marić Banje. Slavna KMB.

- Radnog vremena praktično nemam jer ga diktiraju događaji. Zahvaljujući koordinaciji s izvršnim urednicima, na portalu imamo mogućnost praćenja događaja iz faze u fazu. Svaki novi podatak odmah izlazi pred našu publiku, u pisanom, foto ili videoformatu. Na taj način im želimo dati dojam da su i oni na licu mjesta.

Osim unaprijeđene dinamike izvještavanja, prednost portala je povratna informacija, svojevrsna interakcija s čitateljima koji jasno pokažu što ih zanima. S druge strane, prednost tiska je što se ima više vremena za istraživanje pozadine i provjeru svakog i najmanjeg detalja.

Makar se radilo samo o satu ili dva vremena kod aktualnih zbivanja, ponekad to može biti presudno za okosnicu novinarskog teksta - precizno će Kate, s pogledom prema drugom milijunu.

P.S. Opravdano odsutni s portala tijekom nastanka ove reportaže bili su Tea Sumić Miletić, Magdalena Družijanić, Robert Radica i Antonio Juričić.