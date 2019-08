Najveća hrvatska pekarska tvrtka želi preuzeti poznatu splitsku firmu: 'Razgovaramo, ali još nismo ništa dogovorili...'

Preslagivanje u pekarskoj industriji započeto preuzimanjem Pan Peka u režiji private equity fonda Enterprise Fund VII kojim upravlja poljski fond Enterprise Investors, a koji je potom preuzeo i maloprodajni lanac Studenac i Istarske supermarkete, nastavilo se akvizicijom Zagrebačkih pekara Klara tvrtke Mlin i pekare, a kulminiralo ulaskom Investicijskog fonda Mid Europa u Mlinar, najveću domaću pekarsku kompaniju čiji je dosadašnji vlasnik Mato Škojo zadržao manjinski udjel, piše Novac.hr.

No, tu, očito, nije kraj.

Naime, kako doznaje Novac.hr, jedna od najvećih i svakako najatraktivnija pekarska tvrtka u Dalmaciji, Bobis u vlasništvu Tommyja,na meti je Mlinara.

Tomislav Mamić, vlasnik Tommyja, tvrtke koja drži Bobis, potvrdio je Mlinarov interes za ulazak u vlasništvo ili neki oblik strateškog partnerstva, ali i istaknuo da nikakva odluka još nije donesena.

- Mlinar, lider pekarske industrije u Hrvatskoj, planira dodatnu konsolidaciju tržišta. Razgovarali su s nama i zainteresirani su za Bobis, ali konkretne odluke zasad nema. Interes postoji i oni su ga iskazali, a što će biti u budućnosti te hoćemo li mi to prepoznati kao i naš interes, tek će se vidjeti, kao i hoćemo li s Mlinarom formirati strateško partnerstvo. Osim iskazanog interesa, nema još ničeg konkretnog - otkrio je Mamić.

Dodao je da su pripreme za početak realizacije investicije gradnje novog suvremenog pogona Bobisa u poodmakloj, završnoj fazi.

- Investicija je narasla na 14 do 15 milijuna eura jer smo se odlučili za nabavu najsuvremenije opreme. Pred nama je projekt rušenja starog pogona, gdje je bila smještena pivovara - pojasnio je Mamić i dodao da ovih dana počinje čišćenje terena.

- Plan je to završiti do dobivanja građevinske dozvole, koju bismo trebali dobiti uskoro. U rujnu bi trebali početi betonski radovi, a otvaranje novog pogona Bobisa predviđeno je za svibanj iduće godine. Hoćemo li dotad sklopiti nekakav strateški sporazum s Mlinarom, o tom potom. Javili su se i iskazali interes i to je za sada sve - rekao je Tomislav Mamić.

Bobis, koji je Tommy preuzeo od Joška Svaguše, prošlu je poslovnu godinu završio s ukupnim godišnjim prihodom u iznosu od 138,7 milijuna kuna, što je oko pola milijuna kuna više nego godinu prije. Dobit je iznosila oko 2,4 milijuna kuna. Bobis je lani imao 638 radnika. EBITDA je iznosila oko 14, 5 milijuna kuna.

Zanimljivo je da su Bobisovi prihodi prije ulaska u Tommyjevu vlasničku strukturu bili oko 96 milijuna kuna. Osim velikog broja prodajnih mjesta na području Splita, Bobis ima razgranatu maloprodajnu mrežu od Nina, preko Zadra, Šibenika, Primoštena i Rogoznice, pa sve do Dubrovnika. Rast prihoda svakako je potpomognut preko maloprodajnog lanca Tommy, koji bi i Mlinaru mogao donijeti sinergijske učinke.

Dođe li do partnerstva, glavni će izazov biti pobrinuti se da se poslovi ne preklapaju te da partneri izbjegnu međusobno konkuriranje na tržištu. Doduše, to će biti moguće jer se Bobis sve više pozicionira u premium segmentu.

Mlinar je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 656,8 milijuna kuna, što je rast od oko 8,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Lani je ostvario dobit od 72 milijuna kuna te zapošljavao 1512 radnika.

Strateško partnerstvo Mlinara i Bobisa, dođe li do njega, očito neće biti kraj konsolidacije tržišta pekarskih proizvoda. Naime, strateškog partnera traže i Čakovečki mlinovi, koji uz temeljnu pekarsku djelatnost imaju i maloprodaju. U medijima se spominjao ulazak poljskog fonda Enterprise Investors, što i nije nelogično, jer bi se tako okrupnio pekarski portfelj, ali i pojačala maloprodaja. Prema nekim neslužbenim informacijama iz poslovnih kuloara, cilj je ovog fonda preko Studenca doći do 1000 maloprodajnih objekata, ne isključujući velik broj njih sa samo jednim zaposlenim, piše Novac.hr.