Uzalud vam fenomenalan jelovnik, kad za njega nitko ne zna: ovo su trenutno najpopularnija jela na Instagramu, tko ih uvrsti na meni sigurno dobiva besplatnu reklamu

❤️🙋🏻‍♀️❤️#스쿱당 #마카롱 11시 30분 최대수량 한정 인원 71번을 끝으로 번호표가 마감되었는데 최대수량을 구매하지 않으신 분들 덕분에 세트와 단품 조금 남았어요☺️ 예약자분들과 근처 계시는 분들께서 마카롱 구매하시면 아마 남은 수량이 모두 마감 될 것 같습니다아☺️☺️ 멀리서 오실 예정이신 분들 오늘 오시면 안되어요😭😭 헛걸음하실까 걱정되어 미리 피드로 조심스레 한 자 띄웁니다..🙏🏻 오늘도 방문해주신 분들 진심으로 고맙습니다 많이많이요🙆🏻‍♀️❤️ ----------- 마카롱 실~한 구성으로 한 주 또 시작해볼게요🔥 그런데 오늘 날이.. 엄청 꿉꿉한 것 같아요 그쵸..?😩 덥고 습한 날씨 기다리시는 동안 힘드실 거 알기에 걱정이 되어요 최대한 오픈에 서두르고 있으니 조금만 기다려주세요 ㅜㅜ 저희 오늘도 착실히 친절하겠습니다아!🙌🏻 - 쁘띠제과 #스쿱당 목요일 현재 대기줄이 있습니다🌟 와주신 분들 고맙습니다ㅜㅜ 불편함을 최소한으로 줄여드리기 위해 저희가 대기자명단 작성을 도와드리고 있어요! 여러분의 건강과 컨디션이 곧 제 건강이자 컨디션이니까요 작성 후에는 조금이나마 편히 쉬었다가 와주셔요,,🙆🏻‍♀️❤️ 오늘도 스쿱당 방문해주신 분들 정말 너무너무 고마워요!! - - 마카롱 종류는 12가지예요🙈 - 🛍상자는 6구, 12구 🎁보냉백, 아이스팩 준비되어 있습니당! 보냉백과 아이스팩 챙겨오시면 얼린 아이스팩으로 바꿔드릴게요⭐️ - 🍋블랙레몬치즈 🍯크렘브륄레 🌹레드벨벳크림치즈 🍭슈팅스타 🍼서울우유 🍨순수바닐라 🍫쪼꼬우유 🌽팡팡콘치즈 🧀엔젤링치즈 🍓딸바단지우유 🌚오레오레오 🍵초코말차 자이언트 조개마카롱 🍫레드벨벳초코 🍭코튼캔디 요거트 다쿠아즈 고메팥버터 말차팥버터 쁘띠제과 🌈머랭키스 🍋레몬마들렌 🥖휘낭시에 🥨프레첼머랭쿠키 🌕쫀득꼬끄후레이크 #스쿱당 마카롱 더 맛있게 먹는 방법😋 냉동한 마카롱은 먹기 하루 전 날 냉장고에서 해동해주시고 해동 된 마카롱의 위아래 중심부를 손 끝으로 눌러봐주세요 살짝 눌리는 정도가 되면 최상의 상태로 드실 수 있습니당! - 대기중에 지인분을 끼워주는 것은 자제부탁드려요 다른 기다리시는 분들께 실례일 수 있습니다😭 이 점, 질서를 위해 꼬옥 양해 부탁드립니다🙇🏻‍♀️ 🚘골목이라 주차공간이 다소 협소하여 죄송스러워요😢 #macaron #macarons #dessert #포항마카롱

A post shared by 쁘띠제과 스쿱당✨ (@scoop_dang_bakery) on Jul 24, 2019 at 6:15pm PDT