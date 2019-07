Naći zadovoljnog iznajmljivača ili hotelijera u Hrvatskoj u ovom trenutku ravno je čudu, gosti masovno otkazuju rezervacije, a upućeni tvrde: 'Dogodilo nam se najgore što se moglo dogoditi'

– Nemoguće je očekivati da će dolaziti toliko gostiju više koliko rastu naši kapaciteti. Domaćini koji su u zadnji trenutak krenuli raditi doživjet će najveće razočaranje i svi će im biti krivi. Jer ako gost dođe susjedu, neće doći k njima, zato što je gostiju manje nego kreveta i netko tu mora izgubiti, kaže šibenski turistički agent

Koliko god brojke i statistika prvog polugodišta ove turističke godine (koje se još obrađuju) pokazuju da smo u tom "predmetu" prošli na kraju lipnja s ukupno dobrim uspjehom i pozitivnim rezultatom, ovih dana će se malo tko iz turističkog sektora baš pohvaliti poslovanjem i razdragano pričati o uspjesima.

Štoviše, naći na početku srpnja zadovoljnog hotelijera, iznajmljivača ili ugostitelja u zemlji ravno je čudu. A to i nije neobično kada se zna da je trenutna iskorištenost naših turističkih postelja dosegla tek nešto više od 33 posto, što znači da je na početku srpnja popunjen tek svaki treći od 1,662.841 ponuđenog turističkog kreveta u Hrvatskoj.

To je čak 110 tisuća više postelja i mjesta hotelima, sobama, apartmanima, OPG-ovima, kampovima, vikendicama nego je bilo lani u ovo vrijeme. A takav rast ponude od 8 do 10 posto godišnje ni najizdašnije inozemno tržište potražnje više ne može pratiti. Otud sve više nezadovoljnih i onih koji se boje poduzetničkog kraha svojih (neracionalnih) projekata u turizmu.

Peglanje minusa

No, inventura prve polovice godine pokazuje kako smo ugostili 6,6 milijuna gostiju koji su imali 25,5 milijuna noćenja, pa je tako statistika registrirala rast od 6 posto u dolascima i 2 posto u noćenjima, što je vrlo solidan rezultat u problematičnoj poslovnoj godini.

S obzirom na enorman rast kapaciteta od kojih je samo u domaćinstvima 42 tisuće postelja više nego lani (sada je ukupno 617 tisuća postelja u obiteljskom smještaju), samo naivni i neupućeni su mogli očekivati da će biti drukčije.

Nakon svibanjskog posrtanja turizma zbog lošeg vremena, izdašni lipanj je popeglao sve "minuse" i turistički promet doveo u pozitivan rezultat, zahvaljujući prije svega Nijemcima kojih je samo u lipnju bilo oko pola milijuna na Jadranu i koji su bili najjača karika prvog polugodišta turističke 2019. godine.

– Lipanj je od početka godine bio mjesec dobrih rezervacija i nikoga nije iznenadilo da je u Hrvatskoj bilo 44 posto više Nijemaca nego lani. Oni su u lipnju imali školske praznike u trima pokrajinama i kako je bilo vrijeme kupanja, krenuli su na Jadran gdje im je u lipnju bilo jeftinije nego u visokoj sezoni, što je bilo i očekivano.

No, s oko milijun Nijemaca, koliko ih je do sada bilo u Hrvatskoj, tek smo na trećini posla koji trebamo odraditi u ovoj godini – kaže Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva Toursa iz Münchena, najvećeg specijaliste za Hrvatsku iz Njemačke.

Uz Nijemce, u lipnju su na odmoru najbrojniji bili Hrvati i Austrijanci, pa je lipanj donio povećanje prometa od 11 posto u dolascima i 8 posto u noćenjima, prema podacima eVisitora na jučerašnji dan.

Sve priobalne županije zabilježile su u lipnju značajan rast turističkih dolazaka u odnosu na lani, pri čemu Istra ima 15 posto više gostiju (najviše u kampovima), Kvarner ima 10 posto više, dok su dalmatinske županije imale od 2 do 5 posto više gostiju.

Unatoč svemu tome, podatak koji zabrinjava jest onaj o popunjenosti naših kapaciteta koji su na početku srpnja daleko od iskoristivosti koja im garantira dobru zaradu. Najbolje u popunjenosti stoje hoteli i kampovi koji su na oko 80 posto punih soba i parcela, dok iskorištenost objekata u obiteljskim domaćinstvima nije dosegla još ni 40 posto.

Teško je planirati

– Jednostavno je nemoguće očekivati da će svake godine dolaziti toliko gostiju više koliko rastu naši kapaciteti. Mi smo u jednoj od najzahtjevnijih turističkih sezona u posljednjih deset godina i sve ukazuje na to da treba biti zadovoljan ponovi li se lanjski promet.

Domaćini koji su u zadnji trenutak krenuli raditi, bez pripreme i analize tržišta te kvalitetnog poslovnog plana, ove će godine doživjeti najveće razočaranje i svi će im biti krivi. Uložili su puno i zadužili se, a radit će samo špicu sezone. Jer, ako gost dođe susjedu, neće doći k njima zato što je gostiju manje nego kreveta i netko tu mora izgubiti.

Ponuda je u tom smještaju nadmašila potražnju i to je najgore što nam se moglo dogoditi. Gosti to znaju i do zadnjeg trenutka biraju i otkazuju već rezervirano da bi otišli kod drugoga, ako im je tamo ponuđeno jeftinije.

Nikada kao ove godine nije bilo toliko otkazivanja dolazaka u roku u kojemu nema penalizacije za goste.

Teško je planirati posao u takvim okolnostima – govori nam iskusni vlasnik turističke agencije sa šibenskog područja, naglašavajući kako nedostaje hotela koji se odlično pune i produžavaju sezonu, dok raste broj vikendaša koji u "nekomercijalnom" smještaju rade na crno.