Iznajmljivači mogu odahnuti, nameti u turizmu još neće rasti: novi cjenici trebali bi se uvesti 2020., ali u izbornoj godini teško će itko zapapriti vojsci od 200.000 ljudi...

Iako je ova godina tek na polovici i onaj najizdašniji dio turističkog posla tek predstoji, svakako će u turizmu ostati zabilježena i kao godina velikih zakonskih promjena.

Na njih se čekalo i odgađalo ih se desetljećima, da bi se onda u samo nekoliko mjeseci promijenili gotovo svi ključni zakoni kojima se regulira turistički rad, davanja, oporezivanje, poslovanje, korištenje zemljišta. I dok velike turističke korporacije i udruge uglavnom šute ili se vrlo suzdržano izjašnjavaju o tim zakonskim rješenjima, najglasniji su, naravno, obiteljski iznajmljivači.

Jer njima je nakon 15 godina zaprijetila mogućnost da im se porezni paušal i paušal turističke pristojbe poveća i do tri ili četiri puta u odnosu na iznose iz proteklih dvadesetak godina. I to sve s primjenom od siječnja 2020. godine.

A kako su to pitanja koja dotiču gotovo 200 tisuća obitelji u Hrvatskoj koje se bave nekom od turističkih ili ugostiteljskih djelatnosti, jasan je njihov strah da će im posao iznajmljivanja postati manje rentabilan.

No, poznavajući hrvatske prilike i navike, s velikom vjerojatnošću se može reći kako bi iznajmljivači trebali mirno spavati i odrađivati sezonu. Zašto?

Pa stoga što su Ministarstvo turizma i Vlada odluke o tome koliko će tko i u kojem iznosu imati turističkih nameta, novim zakonima proslijedili u nadležnost lokalnih, odnosno županijskih vlasti. I tako sada centralna vlast više nema ništa s tim koliko će tko u svojem gradu ili općini plaćati turističku pristojbu ili porezni paušal. Oni su im dali okvir po kojemu se porezni paušal može kretati od 300 do 1500 kuna, dok turistička pristojba može ići od 350 do čak tisuću kuna godišnje po krevetu iznajmljivača.

Odluke o tome lokalne i županijske vlasti moraju donijeti do sredine rujna ove godine kako bi se novi (ili stari) iznosi mogli primjenjivati od 2020. godine. Pedeset, sto ili tristo posto veći?!

Ma, nema šanse, ne trebaju se iznajmljivači brinuti. Nema straha da će lokalne vlasti dirnuti u izbornoj godini u nešto što izaziva gnjev tolikog broja potencijalnih birača. Neuspjeli pokušaji nekih turističkih sredina i njihovih gradskih i općinskih vijeća ove zime da, u skladu s infrastrukturnim i komunalnim potrebama, doista podignu iznose poreznog paušala koji je isti već 15 godina, pokazali su što će se događati i ubuduće.

Potpuno neovisno o tome koliko turizam ugrožava dotrajalu infrastrukturu, koliko opterećuje prostor i utječe na kvalitetu života stanovnika koji se ne bave tom djelatnošću, na prste jedne ruke mogli smo izbrojiti sredine koje su dosadašnja davanja podignule i kvalitetno ih obrazložile.

Ostalih oko 500 gradskih i općinskih vijeća u zemlji jednostavno su iznose ostavili takvima kakvi su bili – na sreću svojih iznajmljivača – i ne dirajući u "vrući krumpir" podizanja poreza.

Dobro, istina je da u stiješnjenim rokovima kakvi su im bili dani ove zime nisu ni bili u stanju provesti suvislu analizu razloga zašto bi poreze trebalo podizati ili ne, ali malo je vjerojatno da će i osam mjeseci kasnije, ovog rujna, imati jasniju sliku o svemu tome.

A u međuvremenu im je u nadležnost dodana i odluka o visini turističke pristojbe i paušala za iznajmljivače, baš kao i visine pristojbe koju će plaćati kruzeri kada uplove u neku luku. O svemu tome bi se političari u gradskim i općinskim vijećima trebali izjasniti do 15. rujna.

No, kako će to već biti vrijeme zahuktavanja izbornih kampanja, najizgledniji scenarij je da će lokalni političari pribjeći pranju ruku od takvih "nezgodnih" odluka u rujnu, kojima bi turističke male i veće poduzetnike okrenuli protiv sebe.

Puno je lakše i politički isplativije ostaviti sve tako kako je sada, a kome malo, kome puno – nije važno. I zato iznajmljivači mogu biti mirni. Dok je izbornih godina, nema straha od nepopularnih poteza. A diranje u turističke poreze i pristojbe to svakako može biti.

