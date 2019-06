Goste se dočekuje s pićem i poklonima, a do sobe se može doplivati; Domaće turističko naselje s pet zvjezdica tek je otvoreno, a već je rasprodano do konca sezone

Kad uđu u predvorje hotela i dođu do recepcije, prvo ih dočeka piće dobrodošlice i poklon za djecu.

U sobi zatim slijede besplatne japanke, bira se između tri vrste mirisnih ulja po kojima će im tijekom boravka mirisati smještajna jedinica, u ponudi je i šest vrsta jastuka, a ako su rezervirali na vrijeme, do svoje će sobe moći i doplivati.

Doslovno doplivati s obzirom na to da nova, nedavno otvorena Valamarova investicija u Poreču među 108 smještajnih jedinica ima i njih 20 tipa “swim up suite”, do čijih se terasa gost može “probiti” kroz bazen. I već sve su rasprodane, do kraja sezone, a slobodne sobe, kažu u Valamaru, gotovo da više i nema u ponudi, pa zaključuju da su s posljednjim ulaganjem u Poreču doista pogodili, piše Novac.hr.

Obiteljski koncept

Riječ je o Valamar Collections Marea Suitesu, prvom Valamarovu hotelu s pet zvjezdica na toj destinaciji te prvom hotelu te kategorije u Poreču. Otvoren je 8. lipnja, a Valamar je u njega uložio 140 milijuna kuna. Formalno-pravno nije riječ o hotelu jer je smještaj, s obzirom na to da je disperziran na tri objekta, dobio kategorizaciju turističkog naselja, no ponuda je na razini pet zvjezdica s cijenama soba koje, ovisno o tipu, dosežu iznose od 700-tinjak eura po noćenju.

Marea Suites je zamišljen kao obiteljski hotel s ponudom koja je praktički u svakom svojem dijelu podređena roditeljima i djeci: dječji kutak s igračkama i displejom s igricama već je u predvorju hotela, dječji krevetići prekriveni su posebnim, šarenim posteljinama, svaka soba ima i posebne stoliće za presvlačenje beba, a roditeljima je na raspolaganju i Maro club sa sadržajima za djecu svih dobi i uzrasta, kao i mogućnost čuvanja djece ako odluče koji trenutak posvetiti samo sebi.

“Marea Suites bazira se na iskoraku u kvaliteti i usluzi, počevši već od jednog od najreprezentativnijih Valamarovih lobija, preko usluge recepcije koja više izgleda kao ritual nego običan chek-in, pa sve do prostranih soba, od kojih su najveće površine 52 četvorna metra. Čim je otvoren, hotel je počeo raditi s popunjenošću od 60 posto, možemo se pohvaliti s odličnim bukingom i činjenicom da je objekt praktički rasprodan do kraja sezone”, ispričao nam je direktor Marea Suitesa dok smo razgledavali novi hotel.

Naglasak je prije svega na individualnim i agencijskim gostima, a kad su u pitanju tržišta, najbrojniji su oni iz Njemačke i Austrije.

Osim Marea Suitesa, kojih desetak minuta vožnje dalje Valamar je ove godine otvorio i obnovljeni Istra Premium Camping Resort, svoj prvi kamp s pet zvjezdica, u koji je uložio 280 milijuna kuna.

To je doista neobičan prizor za domaći turizam: već na dolasku u oči nam upada velika i novouređena glavna zgrada, netipična za kampove, u kojoj se nalaze ogromna recepcija, prostori za igru i druženje gostiju te dječji klub budući da su ciljana publika kampa također obitelji s djecom.

Luksuzna razina

Oni koji ovamo dolaze vjerojatno niti nemaju potrebu izlaziti iz objekta: tu su akvapark na više od 1000 četvornih metara vodene površine, restorani i barovi, mini market, pekarnica, prodavaonica sa svježim voćem i povrćem, “home made” sladoled i tjestenina, ali i luksuzna razina smještaja.

Od 800-tinjak mjesta u kampu, oko 600 je namijenjeno posjetiteljima s kamp-kućicama, no u ponudi su i glamping šatori te luksuzne mobilne kućice s bazenom, što, prema riječima Valamarovih djelatnika, predstavlja jedan od najboljih kampova na Mediteranu.

Zaključno s otvorenjem ovih dvaju smještajnih kapaciteta, Valamar je ove godine, kako piše Novac.hr, u objekte uložio 793 milijuna kuna te zaokružio trogodišnji ciklus u kojem je realizirao ukupno 2,5 milijardi kuna ulaganja.