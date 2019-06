'Vjernost teleoperateru skupo ćete platiti!': splitski glumac iz prve ruke donosi suludu priču oko produljenja ugovora za kabelsku i internet

Poslovna politika zbog koje se mnogi 'stari' korisnici osjećaju zakinuto ako prigodom produljenja ugovorne obveze ne mogu dobiti barem iste ili čak i bolje uvjete od 'novih' korisnika, dvosjekli je mač za operatera

Dugogodišnja vjernost teleoperateru u Hrvatskoj se uopće ne isplati, što je na svojoj koži osjetio i naš sugovornik, splitski glumac Vinko Mihanović.

Dapače, njegovo iskustvo svjedoči kako će te tvrtke vjernog korisnika nastojati dodatno oderati, dok će novim korisnicima ponuditi znatno povoljniju cijenu usluge, a uz to i bolje pakete.

– Otkad Vipnet postoji, danas A1, njihov sam korisnik, dakle dugi niz godina. Ista priča je i s B-netom, čiji je vlasnik, također, odnedavno tvrtka A1. Za desetak dana mi istječe ugovor za 2D paket koji uključuje kabelsku televiziju i internet, a potpisao sam ga s B-netom i mjesečno plaćao 189 kuna. Prije neki dan stiže mi ponuda iz B-neta za produženje ugovora, ali ne po istoj cijeni, nego za 209 kuna, ako ću potpisati na još dvije godine, ili 239 kuna bez ugovorne obveze

Opravdanje za ovo "bildanje" cijene je nekoliko dodatnih "beskrvnih" programa koje uopće ne želim i nešto brži internet koji mi, također, ne treba. Sve u redu, to je poslovna politika, nitko me ne sili da i dalje budem njihov klijent, razmišljao sam. Razljutio sam se, međutim, kad sam vidio da novi korisnik može dobiti 3D paket – dakle, kabelsku, internet i fiksni telefon – za 109 kuna mjesečno, i to prvih godinu dana, dok će preostalih 12 mjeseci tu uslugu plaćati 200 kuna, opet povoljnije nego što su meni ponudili. Gdje je tu logika?! Zar se tako cijene dugogodišnji korisnici? – ogorčen je Mihanović.

Kad je vidio kako stvari stoje, naš je čitatelj, naravno, i sam poželio postati novi korisnik, pa su mu u B-netu pojasnili cijelu proceduru.

– Dakle, prvo moram zatražiti raskid ili pričekati istek postojećeg ugovora. Cijela procedura traje, navodno, 12 dana. Strašno sam znatiželjan što se to sudbonosno događa tijekom tog razdoblja. Krajnji korak je, kako su mi objasnili, vraćanje opreme. Od tog trenutka postajem "novi" korisnik i mogu zatražiti i dobiti aktualnu i nadasve povoljnu internetsko-kabelsku ponudu. Što uopće reći na sve ovo? VIP je imao slogan "VIP snaga komunikacije". A1 ovakvim potezima prema dugogodišnjim korisnicima možda pokazuje svoju snagu, no s komunikacijom, čini se, i ne stoji baš najbolje – drži naš sugovornik.

Jasno je, naravno, da svaki teleoperater želi privući što više novih korisnika, u tom cilju su donedavno pojedine tvrtke vabile klijente iz konkurentskih mreža nudeći im otplatu svih preostalih obveza prema dosadašnjem davatelju usluge plus plaćanje penala zbog prijevremenog raskida ugovora. S takvom praksom prestalo se, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci, nakon upozorenja iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Postavlja se, međutim, pitanje koliko je ispravno i poslovno korektno diskriminirati stare pretplatnike nauštrb novih.

Odgovor i komentar cijelog slučaja koji nam je iznio čitatelj Vinko Mihanović zatražili smo, naravno, od samog davatelja usluge, tvrtke A1.

- Korisnik ima ugovorenu uslugu B.neta B.net Turbo 2D (TV + internet) od zadnjeg produljenja ugovora 19. 6. 2017. godine. Tom prilikom korisnik je ugovorio navedeni paket usluge uz promotivnu cijenu paketa od 189 kuna kroz 24 mjeseca (do isteka ugovorne obveze), uz jasno naznačene ugovorene uvjete i cijene ugovorene usluge. Ugovorna obveza istječe 19. 6. 2019., a samim time i promotivni uvjeti – odgovaraju iz A1. O sistemu ponašanja prema starim i novim korisnicima ni riječi.

Radi li se u ovakvim slučajevima o nepoštenoj poslovnoj praksi, pitali smo u HAKOM-u. Zanimalo nas je zašto se paket po povoljnijoj cijeni ne bi ponudio i dosadašnjim korisnicima koji žele produljiti ugovor s teleoperaterom...

– Smatramo da je svakoj tvrtki na nekom kompetitivnom tržištu, kao što su elektroničke komunikacije, u interesu imati zadovoljne korisnike jer će u suprotnom slučaju korisnici nakon nekog vremena sigurno prijeći konkurenciji... Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama, operatori sami kreiraju svoje cijene i ponude, koje ujedno moraju biti jasno navedene u cjeniku, tako da u svakom trenutku i postojeći i novi korisnik može pronaći dostupnu ponudu. Ukoliko je operater reguliran od strane HAKOM-a, cijena se prije objave u cjeniku provjerava kroz "test istiskivanja marže" i to je jedino ograničenje koje HAKOM može nametnuti operatorima.

Pitanje različitih cijena za nove i stare korisnike je prvenstveno pitanje poslovne politike operatora, odnosno njegova odnosa prema vlastitim (vjernim) korisnicima. Takva poslovna politika, gdje se mnogi "stari" korisnici osjećaju zakinuto ako prilikom produljenja ugovorne obveze ne mogu dobiti barem iste ili čak i bolje uvjete od "novih" korisnika, može biti dvosjekli mač za operatora. Stari korisnik, koji produljenjem ugovorne obveze ne može dobiti uvjete kao novi korisnik, ničime nije ograničen da promijeni operatora i ugovori uslugu po cijeni koja mu odgovara – odgovaraju iz HAKOM-a.

'Bio je nesporazum, evo vam jeftinije' Unatoč tomu što je imao podužu prepisku s akviziterima iz A1 na Facebook stranici ove tvrtke, Mihanoviću su jučer ujutro iz Službe za korisnike ovog operatora odgovorili kako nemaju informaciju da se obratio njihovim djelatnicima. Nakon što su, međutim, oko podne, zaprimili mail iz "Slobodne Dalmacije", nazvali su promptno našeg čitatelja i rekli mu kako je sve bio nesporazum i da može produljiti ugovor, uz još povoljniju cijenu usluge, odnosno 169 kuna mjesečno za kabelsku i internet. Nisu bili cicije, pa je za spomenuti iznos naš čitatelj, na koncu, dobio i one dodatne kabelske programe i brži internet.