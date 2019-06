Iako Ani Bučević posljednjih mjeseci ne cvatu ruže, zato što ju je Ministarstvo zdravstva prijavilo zbog optužbe za nadriliječništvo, najpoznatija motivacijska trenerica u Hrvata kreće na svjetsku turneju

U beogradskoj Hali sportova ovoga listopada održat će dvodnevni seminar imena 'The META SECRET world tour' sa svjetski priznatim psihologom dr. Melom Gillom, a više od 4.000 polaznika će po završetku edukacije dobiti certifikat s posebnim pečatom zakona privlačenja. No, zainteresirani će za to iskustvo morati izdvojiti 2.625 kuna, pišu vijesti.hr, a prenosi novac.hr.

- Posjedovanje ovog pečata već je promijenilo živote milijunima korisnika – stoji u opisu seminara na službenim stranicama Eventima.

Na službenim stranicama Ane Bučević još uvijek nema informacija o dvodnevnom seminaru u Beogradu, ali se zainteresirani već mogu predbilježiti za tzv. 'Vortex cruise', najskuplji proizvod u ponudi splitske motivacijske govornice. Riječ je o krstarenju jadranskom obalom na kojem se održavaju predavanja i meditacije, za kojeg sudionici moraju izdvojiti 2.300 eura.

Ana Bučević svoj lukrativan posao, čija se zarada procjenjuje na nekoliko stotina tisuća kuna godišnje, može zahvaliti angažmanu na društvenim mrežama, knjigama o samopomoći, inspiracijskim karticama i seminarima, na kojima svoje pratitelje uči o vrtlogu pozitive i tome što smo sve kadri postići dobrim vibracijama i snagom uma.

Podsjetimo, Ana Bučević se prije nekoliko mjeseci našla u samom središtu skandala. Dr. Herman Vukušić ju je optužio za nadriliječništvo, zato što je sudionicima svojih seminara, navodno, govorila da im ne trebaju medikamenti da se izliječe od depresije. Zbog te je optužbe Ministarstvo zdravstva protiv Bučević podnijelo i kaznenu prijavu, a time se stvorila i realna opasnost da će se motivacijskoj trenerici zabraniti daljnji angažman. Bučević je optužbe odbacila uz argument da niti jednom sudioniku svojih edukacija nije davala medicinske savjete, a u njezinu su obranu stali i brojne slavne ličnosti poput Ive Todorić, koji su javno priznali da su im njezini seminari pomogli u životu.