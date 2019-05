Trgovački lanac kojeg Hrvati obožavaju za dva tjedna stiže u naše susjedstvo! Doznao se i odgovor na pitanje hoće li irski div konačno krenuti s online prodajom

Godišnji prihod veći od osam milijardi eura, 371 trgovina diljem svijeta, preko 70.000 zaposlenika i rast prodaje od četiri posto neke su od brojki koje obilježavaju poslovanje Primarka koji će ovog lipnja obilježiti 50 godina postojanja. I dok su se mnogi trgovački lanci posljednjih godina našli pred bankrotom te su bili prisiljeni zatvoriti velik broj svojih trgovina i otpustiti radnike ili, pak, okrenuti se online trgovini, ovaj se irski div fokusiran isključivo na fizičke dućane čini besmrtnim.

Dapače, broj Primarkovih trgovina samo raste. Prošli je mjesec, primjerice, otvoren dućan u Birminghamu koji je sa svojih gotovo 15.000 metara kvadratnih ne samo najveći Primark (do sada), nego zapravo najveća trgovina odjećom na svijetu koja je stoga ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. U ovoj godini, kako su najavili, svojem će portfelju ukupno dodati novih 83.600 kvadrata, a među njima je i trgovina u našem susjedstvu, preciznije u Ljubljani koja se otvara 13. lipnja.

Stoga, ako želite odjeću (ili neki drugi artikl) iz Primarka, morate se odreći udobnosti svoje stolice, kauča, kreveta ili odakle god obavljate svoju kupovinu i otići do pravog dućana. Online trgovina zapravo bi kompaniji samo naštetila jer bi dostava majice od tri eura koštala tri puta više od same majice te je stoga Primarku i potrebno da potrošači fizički dođu do trgovine.

I milijuni ljudi diljem svijeta nema apsolutno nikakav problem s time. Budući da Lijepa naša (zasad) nema ni jednu trgovinu tog irskog brenda, Hrvatima je Primark u blizini Graza postao čak i izletnička destinacija. Subotom ujutro se dižu, mijenjaju kune u eure i penju u autobuse ili, pak, kupuju vinjetu i napune rezervoare te se upute prema Grazu kako bi obnovili svoju garderobu, a već za dva tjedna svojoj listi vikend izleta dodat će i Ljubljanu.

Doduše, zašto to i ne bi bilo tako kad Primark nudi majicu po cijeni kave, a kvaliteta, kako i sami kažu u kompaniji, nije puno drukčija od one skupljih brendova tzv. brze mode.

- Tvornice u kojima mi proizvodimo odjeću iste su kao i tvornice u kojima kompanije s puno skupljim artiklima rade svoju odjeću. To je činjenica - objasnio je Tim Kelly, direktor razvoja poslovanja u Primarku, za britanski The Guardian.

Tajna niskih cijena Primarka nije samo u proizvodnji, kako je kazao Kelly, već i u suzdržavanju od velikih marketinških kampanja, nedostatka online trgovine (pa tako i troškova dostave) te štednje na malim stvarima kao što su jeftine vješalice i etikete na artiklima, a tome svakako treba dodati i količinu proizvoda koje kompanija proda.

Ipak, ono zbog čega potrošači i nakon 50 godina odlaze u Primark nije samo niska cijena proizvoda. Ona je, naravno, veoma bitan kriterij, no u kombinaciji s iznimno širokom ponudom potrošačima kroz glavu prolazi: “Ajme meni, mogu kupiti sve ovo i dalje ne potrošiti puno novaca”, piše Forbes.

To je tako jer se u kompaniji prilagode svakom tržištu na koje dolaze, a s tom su strategijom počeli još pri prvom izlasku na inozemno tržište, preciznije britansko. Tada je, naime, Penneys, kako se Primark originalno zove i kako i dalje posluje u Irskoj, promijenio ime u Primark budući da je u UK-u već postojao američki JC Penney s kojim nisu htjeli biti zamijenjeni. Uz to, kako objašnjavaju, “ne žele irsku kompaniju na drugim tržištima, već španjolsku, francusku ili talijansku” pa uče o drugim kulturama, razlikama u potrošačkim navikama, odnosno gdje, kada i kako potrošači kupuju i troše novce, koje boje i trendove vole i slično.

Primjerice, novi trend među potrošačima mlađim od 24 godine je borba protiv klimatske promjene pa su se i tome prilagodili. Primark u svojim trgovinama ima košare u koje kupci bacaju svoju staru odjeću koja se kasnije reciklira, kompanija prodaje traper od održivog pamuka koji traži manje vode, pesticida i gnojiva, a tijekom sezone festivala Primark prodaje eko šljokice koje ne sadrže plastiku.

- Našli smo svoj DNA i njega se držimo. Ono što Primark uspijeva jest pretvoriti osobu koja samo razgledava u kupca - pojasnio je Kelly.

I to je uistinu tako. U trgovinama kao što su Zara, Mango, H&M i slični brendovi ljudi često izađu praznih ruku. U Primarku, s druge strane, uvijek pronađu nešto za sebe i izađu s barem malom smeđom vrećicom.