Zahvaljujući aferi ministrice Gabrijele Žalac u čijem je dvorištu parkiran luksuzni Mercedes E klase vrijedan 400.000 kuna, Josip Stojanović Jolly, u čijem je vlasništvu sporni automobil, ime je koje posljednjih dana puni naslovnice domaćih medija.

Ipak, javnosti je poznat već dulje vrijeme, a svojedobno su ga prozvali i 'dalmatinskim kraljem trgovine i sporta'. No, do tog nadimka nije došao preko noći, piše novac.hr.

Jollyjeva karijera počela je prije tridesetak godina u Miljevcima u koje se vratio nakon što je napustio zagrebački Prometni fakultet.

Pri povratku u rodno mjesto, otvorio je diskoteku Amadeus na čijem je otvorenju 1987. pjevao ni manje ni više nego Mišo Kovač, a nakon njega i brojne druge zvijezde tadašnje estrade poput Jasmina Stavrosa, Tutti Frutija, Tomislava Ivčića, Meri Cetinić teKiće Slabinca. Ipak, to je tek prethodilo poslu u kojem se zapravo obogatio.

Dvije godine nakon otvaranja Amadeusa, Josip Stojanović otvorio je prvu trgovinu u Drnišu, Delikates Shop Jolly.

- Od njega sam i dobio nadimak Jolly, tada su u modi bili strani nazivi, otada me tako i zovu. To je bio drugi privatni dućan u županiji, poslije je registrirana i firma, početak Jollyja JBS.

Radili smo promet u to doba šest tisuća njemačkih maraka, a to vam je danas ekvivalent kao da radite osamnaest tisuća eura dnevno. U dućanu od četrdeset kvadrata! Sve što si u njega dovezao, to bi i prodao. To su bili ti počeci, zlatno doba trgovine, tržište je bilo gladno i željno svega - kazao je prije nekoliko godina Stojanović.

Već 1991. sudjelovao je i u velikom biznisu sa sladoledom i to u suradnji i s našom čuvenom pjevačicom Sanjom Doležal, koja je tada prodavala aparate za prirodni sladoled.

No, dolaskom rata Jolly je morao napustiti Drniš i tako je ostavio svoje dvije trgovine i treću koja je bila u pripremi i pridružio se hrvatskim braniteljima.

Nakon godinu i pol koliko je proveo na ratištu, veliki je povratak obilježio otvaranjem dućana u Šibeniku. Stoga je 90-e proveo otvarajući dućane i šireći biznis, a imali su i zastupstvo za Tuborg, Badel i poznati viski Ballantines.

Kada je “osvojio” veleprodaju, Stojanović se odlučio za preokret u karijeri, odnosno za prelazak na maloprodaju, i 1999. je otvorio prvi veliki supermarket, što se pokazao kao i više nego dobar potez. Naime, u samo četiri godine Jolly je sa svoja 32 prodajna prostora, 740 zaposlenih i 460 milijuna kuna prometa postao najveći dalmatinski trgovački lanac.

- U tri godine smo sa 130 milijuna došli na 460 milijuna kuna prometa, ispričao je hrvatski poduzetnik.

Ipak, budući da je u međuvremenu kupio hotel Vodičanka, odnosno Olympiu, Stojanović je, kako je rekao, 'shvatio da se ne može širiti u više smjerova' te je trgovinu odlučio prodati Konzumu, odnosno svom prijatelju Anti Todoriću. Olympia, inače, danas ostvaruje oko deset milijuna eura prometa i zapošljava oko 200 osoba.

Uz to, Jolly je prije dvije godine u Vodicama otvorio luksuzni hotelski kompleks Olympia Sky vrijedan 175 milijuna kuna. Na otvorenju tog hotela prisustvovao je sam vrh hrvatske politike, a među njima su bili i ministrica Žalac te ministri Gari Capelli, Oleg Butković, a i Zdravko Marić s kojim je Jolly lani strastveno pratio igru naših Vatrenih na Mundijalu u Rusiji.

Da je sport velika strast Josipa Stojanovića govori sama činjenica da je bio i vlasnik ženskog košarkaškog kluba Jolly JBS. No, kada se Darko Milinović povukao iz Gospića, ostao je bez konkurencije pa je izgubio interes za žensku košarku.

Bilo je tu, naravno, i poslovnih promašaja.

- Koja mi je najveća greška? Ja sam bio najveći dioničar Jadranske banke, na kraju sam sve izgubio. Ja dionice nisam kupovao po nominali, nego od radnika, kako je tko prodavao, i po 6000 i po 13.000 kuna, jedno su vrijeme na vrhuncu bile čak 22.500 kuna. I kada su se mnogi polakomili za tim novcima, ja nisam iz principa htio to prodavati jer sam smatrao da je to naša, domicilna banka.

Očito sam bio u zabludi jer su neki drugi ljudi radili nešto što ja ne mogu ni zamislit, davali su puste kredite koji nemaju nikakvog ekonomskog opravdanja. Ja im opraštam iako sam izgubio pedeset milijuna, neka im Bog sudi za sve što su radili, priznao je svojevremeno Jolly.

No, najveća ljubav jednog od najbogatijih i najutjecajnijih Hrvata ipak su automobili. Da budemo precizniji, njegova su najveća ljubav Mercedesi.

Prije sedam godina osnovao je Jolly Autoline te je preko te tvrtke i postao zastupnik Mercedesa za Hrvatsku. Do tog je pak zastupstva došao pojavivši se u sjedištu Mercedesa s već kupljenim prodajnim centrima i to za čak 24 milijuna eura.

Jolly Autoline danas drži prodajno-servisnu mrežu ovog prestižnog automobilskog brenda od Zagreba do Dubrovnika te bilježi promet od nekoliko stotina milijuna kuna.

Uz to, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih hrvatskih poduzetnika vlasnik je osam unikatnih Mercedesa, a u svom je vlasništvu imao i najskuplji automobil u Hrvatskoj, McLarenov Mercedes SLR. Kasnije je nabavio i najskuplji Mercedes na svijetu, AMG Project One, kojeg je Jolly platio otprilike 27 milijuna kuna.

Nedavno je ugovorio isporuku zglobnih autobusa marke Mercedes splitskom Prometu, a vrijednost tog projekta, kojeg je sufinancirala Europska unija iznosi 73,9 milijuna kuna...