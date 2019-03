Ovo je novi Greyp, prvi pametni električni bicikl na svijetu: Mate Rimac predstavio svoju novu 'zvjerku'; Krenula prodaja, zbog velikog interesa srušila se web stranica

Domaći poduzetnik svjetskog glasa Mate Rimac u petak navečer je i službeno predstavio novi pametni električni bicikli Greyp G6 u domu Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), piče Novac.hr.



Ne samo da je podigao veo s novog e-bicikla, već je podigao prašinu među okupljenima organiziravši i demonstraciju uživo. Kako bi pokazao sve performanse e-bicikla na kojem se radilo četiri godine i koji cilja promijeniti biciklističku industriju, kamere ugrađene na G6 biciklu uživo su prenosile kretanje biciklista koji je u nekoliko minuta, popraćen bučnim ovacijama, uletio u prostore HDLU-a, vozeći od glavnog zagrebačkog trga. I ne samo to, bicikl je kretanje u stvarnom vremenu pratio preko GPS-a, analizirao teren i mjerio otkucaje srca biciklista. Kada se otkucaji srca povećaju, električni motor bicikla, koji pomaže prilikom pedaliranja, na sebe preuzima veći dio teret.



- Od početka se mislilo da želimo postići nemoguće, ali mi želimo biti najbolji na svijetu. Ako to ne možemo biti, onda to nećemo niti raditi. Danas nije riječ o Rimcu, riječ je o Greypu - otvorio je ceremoniju Rimac koji je dijelom vlasnik tvrtke Graype Bikes, a jedan dio pripada i njemačkom Porscheu.

Prodaja novog Greypa krenula je u petak navečer na webshopu, cijena se kreće od 6500 do 7500 eura (cca 48.200 - 55.600 kuna), a kako doznajemo Rimčev je tim već prodao nekoliko primjeraka na neviđeno. Zbog velikog se interesa javnosti u jednom trenutku večeri čak srušila njihova internetska stranica. Tržište na koje ciljaju je globalno, ali što se Europe tiče, najviše računaju na tržišta Njemačke, Austrije i Švicarske.

Govoreći o viziji i ideji nove inačice e-bicikla G6, Rimac je kazao da su naglasak pomaknuli sa snage i brzine na pamet jer su shvatili da je brzina e-bicikala regulirana.



- Zato smo se odlučili za implementaciju visoke tehnologije i naprednih mogućnosti povezivanja. Ta je tehnologija, koju danas predstavljamo, važnija i od samog bicikla - naglasio je mladi poduzetnik iz Svete Nedelje.



Osim što je G6 pogonjen električnim motorom koji doseže maksimalnu brzinu od 25 km/h te ima bateriju koja će zadovoljiti domet od oko 100 kilometara s jednim punjenjem, ono što ga izdvaja jest mogućnost spajanja na internet preko kojeg G6 prikuplja podatke u vožnji, prati i pazi na biciklista, pa čak i s njime komunicira preko mobilne aplikacije. Naime, visoka tehnologija novog G6 plod je suradnje Greypa i Hrvatskog Telekoma (HT).

Domaći je teleoperator razvio eSIM, tehnologiju temeljenu na Internetu Stvari koja, među ostalim, omogućava Rimčevom e-biciklu da prati preko 50 telemetrijskih podataka u vožnji. Snagu biciklista, nagib bicikla, G-silu, barometarski tlak, teren, a na temelju tih podataka bicikl sam sudjeluje u vozačkim odlukama. Tako će pratiti otkucaje srca vozača ili prateći rutu poslati poziv u pomoć ako detektira da je biciklist u opasnosti. Korisnik biciklu može slati naredbe, čak i kada nisu na istoj lokaciji, uslikati sliku preko ugrađenih kamera i objaviti je na društvenim mrežama ili mu poslati poruku.

- Kao lideri digitalne transformacije Hrvatske stvaramo poticajno okruženje za inovacije i korištenje novih tehnologija. Ponosni smo na partnerstvo s jednom od najinovativnijih domaćih tvrtki Greyp Bikes u kojem smo zajedno uspjeli u potpuno novi proizvod implementirati tehnologiju eSIM, u čijem je razvoju HT predvodnik - istaknula je Nataša Rapaić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za privatne korisnike, piše Novac.hr.

Uza svu elektroniku i software, G6 je i punokrvni off-road brdski bicikl i nimalo ne zaostaje za prethodnim modelom iz 2015. godine. Pogonjen je baterijom od 700 vatsati, a motor od MPF Drive-a specijalno je prilagođen za Greyp. Novi Greyp dolazi u tri verzije, G6.1, G6.2 i G6.3. Okvir je napravljen od kompozita ojačan karbonskim vlaknima, enduro geometrije na 27,5+ gumama, s ovjesom od 150 mm hoda izrađen s RockShox komponentama.