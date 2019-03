Je li ovo kraj maltretiranju? Agencije za utjerivanje dugova potpisale sporazum s udrugom 'Blokirani'; 'Obećali su da više neće uznemiravati građane, a ljudima bi trebali otpisati i zatezne kamate'

Dužnicima će agencije nuditi reprogram duga, a u iznimnim slučajevima, kako su najavili, čak i otpis glavnice

Hoće li građani čije su dugove otkupile agencije za naplatu potraživanja doista lakše disati nakon što su "utjerivači" u utorak potpisali sporazum s udrugom "Blokirani"?



Tajnik spomenute udruge i jedan od glavnih aktera cijele priče Mario Strinavić tvrdi da bi tako trebalo biti budući da su se dvije dosad suprotstavljene strane obvezale na "međusobno uvažavanje i poštovanje".

– Očekujem da će svim dužnicima agencije ponuditi otpis zateznih kamata, što bi, prilično sam siguran, motivacijski djelovalo na blokirane – kazao nam je na početku razgovora Strinavić.

Takva bi ponuda doista mogla rezultirati određenim uspjehom pri naplati potraživanja jer zatezne kamate povećavaju iznos duga za otprilike jednu četvrtinu. Primjera radi, ako je glavnica 10.000 kuna, zatezne kamate iznosit će 2500 kuna.

Uz to, dužnicima će agencije nuditi reprogram duga, a u iznimnim slučajevima, kako su najavili, čak i otpis glavnice. Koji su to iznimni slučajevi, pitamo Marija Strinavića.

– To bi mogli biti dužnici teškog zdravstvenog stanja i oni stariji od 60 godina koji nemaju nikakvih primanja ni imovine, pa samim time ne postoji nikakva mogućnost naplate od takvih osoba. Blokiranima koji su zainteresirani za postizanje dogovora uz, eventualno, i određene ustupke, sugeriram da se obrate e-mailom ili pismom agenciji koja ih tereti za određeni dug – objašnjava tajnik udruge "Blokirani".

Agencije su se obvezale i da neće "prekomjerno" uhoditi dužnike. Građani su se, naime, učestalo žalili na metode i princip rada "utjerivača dugova", koji su često ulazili u domenu agresivne poslovne prakse. Naime, agenti su imali običaj nazivati susjede i rodbinu klijenata, a u posljednje su vrijeme pisali i njihovim poslodavcima.

Njima su, pak, prijetili kako će ih ovršiti ako dio plaće svojeg djelatnika ne budu uplaćivali na račun određene agencije. Kako nitko, naravno, ne želi imati posla s "utjerivačima", poslodavci su se u ovakvim slučajevima uglavnom zahvaljivali na suradnji zaduženom radniku koji im je agenciju doveo na vrata.

– Naravno da smo i mi u udruzi imali saznanja o neetičnom ponašanju agencija. U svakom slučaju, obećali su nam da uznemiravanja neće biti, te da će poraditi na komunikaciji s građanima. Dužnicima se, pak, sugerira da u slučaju bilo kakvog pretjeranog pozivanja obavijeste Upravu agencije.

Primjerice, i mi u udruzi imamo saznanja da se internacionalne agencije koje djeluju u Hrvatskoj drugačije ponašaju prema dužnicima u drugim zemljama, no to je zato što kod nas ne postoji nekakav regulator koji bi definirao granice njihova djelovanja. Kako bilo, ove su tvrtke legitimne, one su naša stvarnost i zato blokiranima sugeriramo da pokušaju postići dogovor s njima, odnosni pronaći nekakav model otplate duga.

Poenta je ove cijele priče da se postigne što više izvansudskih nagodbi, a da ovrha bude što manje, budući da su one najskuplje za dužnike – navodi Strinavić i dodaje kako su "Blokirani", ustvari, odradili posao države, koja je trebala postići ovakav dogovor s Hrvatskom udrugom agencija za naplatu potraživanja (HUAN).

Na pitanje mogu li se svi dužnici koji su posljednjih godina na meti "utjerivača" nadati pogodnostima iz postignutog dogovora, naš sugovornik kaže da bi tako moralo biti budući da se radi o obostranom interesu.

Uz dvije trenutačno najjače agencije, EOS Matrix i B2 Kapital, HUAN ima još sedam tvrtki članica: Prima Solvent, Credit Express, Fenca, Kredyt Inkaso, APS, McGrath&Arthur Group i Return2Business.