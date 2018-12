Boli vas zub? Tim iz Splita razvio je aplikaciju koja može olakšati muke pacijentima, ali i donijeti zaradu bilo kojem stomatologu u svijetu! Evo kako funkcionira Denther

Jeste li ikada kod posjeta zubaru razmišljali da vam je potrebno drugo dentalno mišljenje? Jeste li ikada pomislili da bi se na temelju toga mogla razviti poduzetnička ideja? Mladi splitski poduzetnik Tomislav Mamić, koji zadnja dva mjeseca živi u Berlinu, učinio je upravo to. Zajedno s programerom Petrom Perišićem razvio je Denther, platformu za pružanje dentalnih usluga, konkretnije potvrđenih dentalnih dijagnoza.

– Na ideju sam došao prošle godine, kad sam se uključio u Studentski poduzetnički inkubator na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje sam upoznao kolegu koji je stomatolog i s kojim sam krenuo raditi na projektu kroz koji sam istraživao dentalno tržište. U dentalnoj industriji iznimno je veliki problem prijevara osiguranja i pogreške s obzirom da ne postoji revizija i da postoji sukob interesa zbog načina na koji je dentalna industrija strukturirana.

- Pronašao sam jedno istraživanje koje je pokazalo da je čak 28 posto tretmana nepotrebno, to je bilo u Švicarskoj i to sam i sam testirao. Napravio sam snimke, rendgenske i digitalnu fotografiju, poslao ih mailom na adrese sedam stomatologa i dobio sedam različitih dijagnoza, koje su imale raspon od sve je okej do treba 10 plombi i treba vaditi dva zuba, što košta 30 tisuća kuna.

- Nakon toga sam godinu dana radio na pronalaženju rješenja i onda se pridružio Petar, s kojim sam prije dva mjeseca krenuo u izradu aplikacije, koja je sada gotova i sljedeći mjesec počinjemo s testiranjem. Dogovorili smo suradnju sa stomatolozima u Splitu, Berlinu i Pragu – kazuje Tomislav, inače ekonomist po struci, na Ekonomiji je diplomirao 2014. godine.

U njegovu poslovnom životopisu stoji i da je osnovao Klub mladih Splita, bio je prvi zaposlenik i direktor operative i marketinga u tvrtki Include (pametne klupe), kao projekt-menadžer sudjelovao je i u osnivanju prvog formalnog udruženja splitske tehnološke zajednice Split Tech City... Sve to samo je dio njegovih aktivnosti.

U Studentski poduzetnički inkubator ušao je kad je odlučio pokrenuti vlastiti startup, a danas je, razvijajući novi projekt, došao do toga da ima proizvod za strano tržište. Tvrtku je registirirao u Splitu, ali Berlin je njegovo novo boravište.

Što pruža Denther?

– Naša platforma će omogućiti bilo kojem stomatologu, bilo gdje u svijetu, da se registrira i počne nuditi svoje usluge, kao i bilo kojem pacijentu da "uploada" svoje snimke i zatraži potvrđenu dentalnu dijagnozu – pojašnjava Tomislav Mamić.

Kako funkcionira?

– Kad dobijemo snimke pacijenta, mi te snimke pošaljemo petorici stomatologa koji međusobno ne mogu komunicirati, koji su anonimni, koji ne znaju tko je pacijent. Oni imaju jednu softversku ploču na kojoj daju dijagnozu i ako se njih četvero od pet usuglase, ona se smatra potvrđenom i mi je pacijentima dajemo u izvješću.

A tih četvero stomatologa bivaju nagrađeni, mogu podijeliti financijsku nagradu i svi dobivaju po bod, a onaj jedan koji je falio gubi dva boda. U slučaju da se ne uspiju usuglasiti i ne uspijete dobiti potvrđenu dijagnozu, svi gube po jedan bod. Ta pravila igre ih tjeraju da jako dobro pripaze kakvu će dijagnozu dati, da iskoriste sva svoja znanja i sposobnosti i daju najbolju dijagnozu.

Kako ćete ih privoljeti da sudjeluju?

– Oni stomatolozi koji budu jako dobri u tome, mogu očekivati da će zarađivati više nego što zarađuju trenutačno. Da bi stomatolog radio preko naše platforme, ne mora imati ordinaciju, ne mora investirati u opremu, ne mora pronalaziti pacijente, ne mora ulagati u marketing, on može koristiti svoje znanje i iskustvo, specijalizirati se i i zarađivati više nego što trenutačno zarađuje, ne mora više ovisiti o svojih 1500 pacijenata u lokalnoj zajednici, već pruža usluge bilo kome pa bio to netko iz Japana, Norveške, Amerike ili bilo gdje.

Ako u tome budu jako dobri, mogu očekivati da će biti traženi s obzirom da su pacijenti koji imaju novca spremni platiti koliko god treba za najbolju moguću uslugu, a ne postoji takva usluga i to će moći preko nas. Ova platforma može biti privlačna svakom kvalitetnom stomatologu koji radi na pravi način i uspješan je.

Dokle ste došli?

– Definirali smo sva pravila igre. Uz stomatologe u Splitu, Berlinu i Pragu, uspostavili smo kontakte s dentalnim školama u tim gradovima koji će nam biti supartneri kao istraživačke institucije. Već smo u nekim kontaktima i s investitorima u Berlinu, s akceleratorima s obzirom da je Berlin centar za healthcare startupe. Sljedeći mjesec počinjemo s testiranjem, bilo tko se može prijaviti i besplatno dobiti dijagnozu. Za prvih 100 pacijenata imat ćemo dodatnu pogodnost, dat ćemo financijsku nagradu stomatolozima da ih potaknemo, pa se može dogoditi da pacijenti dobiju i više od pet mišljenja.

Zašto ste otišli u Berlin?

– Zbog mogućnosti. U Splitu sam pomogao pokrenuti uspješan startup Include, trebalo mi je nakon toga godinu i pol vratiti život u normalu s obzirom koliko je ovdje zahtjevno, iscrpljujuće pokrenuti startup. Zato sam odlučio otići u Berlin, gdje je sve puno jednostavnije, gdje su dostupni investitori, savjetnici, tržište, akceleratori, tamo imate sve što vam je potrebno.

Jeste li imali koga svoga u Berlinu?

– Nisam imao nikoga u Berlinu, odlučio sam tamo sam otići i izgraditi kontakte. Berlin je grad startupa, to je grad koji se posvetio startupima za cijelu Europu. Tamo ste okruženi ljudima koji su bolji i napredniji od vas, koji su već to napravili ili rade, imate sve što vam je potrebno da realizirate svoju ideju.

Uigrani trio Petar Perišić, inače programer u Adriatic.hr agenciji, kazuje nam kako je počela suradnja s Tomislavom Mamićem. – Prolazio sam kraj jednog kafića gdje je Tomo radio u Excelu ovo što sad imamo kao aplikaciju. Rekao sam mu: "Ne možeš ljudima slati tablice u Excelu, sutra ću ti napraviti bar tu formu, pa ti dalje." To dalje se pretvorilo da radim cijelu aplikaciju.

A Tomo dodaje kako je imao sreću što poznaje Petra. – Ovaj moj sustav je jako kompliciran, ima puno medicinskih termina. On je sve uspio brzo pohvatati bez da sam morao objašnjavati. Dok sam ja full time u ovom projektu, Petar pomaže u slobodno vrijeme, a uz nas dvojicu u timu je i Tamara Ilić, ona je otišla u Ameriku. Imamo sastanke preko interneta svaki dan – kazuje Tomislav.

Nagrada za inovatore Tvrtka "Mamić savjetovanje" osvojila je ovih dana treće mjesto u natječaju za najbolje inovativne poduzetničke ideje Grada Splita i 20 tisuća kuna za softver platformu Denther za dentalnu dijagnostiku.