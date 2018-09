U Hrvatskoj procvjetao biznis lažnih recenzija, cijena - 500 eura; Splitski ugostitelj na svojoj je koži osjetio posljedice: U samo sedam minuta sve mi se srušilo

Talijanski sud u Lecceu donio je važnu presudu za svijet gastronomije. U srijedu je ondje, naime, pišu mediji, na zatvorsku kaznu osuđen vlasnik tvrtke Promo Salento jer je prodavao pakete lažnih recenzija hotelima i restoranima.

Dosudili su mu devet mjeseci zatvora bez mogućnosti uvjetne i 8000 eura odštete TripAdvisoru za troškove pravnika koje je servis morao angažirati da suzbije lažne recenzije.

TripAdvisor je globalno poznati online servis preko kojeg se u nekoliko poteza na pametnom telefonu u kratkom vremenu ocjenjuju destinacije po planeti, najčešće restorani i hoteli. No malo je reći da je TripAdvisor, koji se smatra gastro autoritetom zbog velikog broja ljudi koji ga koristi, izgubio na autentičnosti.

Kritičari tvrde da se pretvorio u kaotičan i nepouzdan vodič, a sve zbog poplave lažnih recenzija. Talijanski mediji na razgranati biznis lažnih recenzija upozoravaju već pet godina, a sada svjedoče početku njegova rušenja zahvaljujući suradnji TripAdvisora i talijanskih vlasti, pišr Jutarnji.

Tajna pisma

“Policijska istraga o tvrtki Promo Salento dala je dovoljno dokaza o kriminalnom ponašanju kako bismo poslali slučaj na sud”, navodi se u priopćenju američke tvrtke. “TripAdvisor se službeno pridružio tužiteljstvu kao civilni potraživač, podijelivši dokaze iz vlastitih istraga i pružajući podršku našem talijanskom pravnom savjetniku”, dodaju iz TripAdvisora.

Istragu na vlastitoj web stranici pokrenuli su još 2015. godine kada su im vlasnici restorana i smještajnih kapaciteta proslijedili pisma koja su primili od tvrtke Promo Salento, u kojima su bile ponude za pisanje lažnih recenzija za određenu novčanu naknadu. Sigurnosni tim TripAdvisora identificirao je i blokirao više od 1000 pokušaja iz Promo Salenta za objavljivanjem recenzija o nekoliko stotina restorana.

TripAdvisor ima više od 500 milijuna recenzija o sedam milijuna restorana, smještajnih kapaciteta i turističkih atrakcija. Kada sumnjaju na autentičnost ili motive recenzija, počnu interno istraživati korisničke profile i objave. Ako ustanove da se manipulira recenzijama, na profilima osumnjičenih restorana objavljuju crveni kružić, kao upozorenje korisnicima. Ako lažne recenzije ni tada ne prestanu, angažiraju se pravnici i blokiraju profili, a u najtežim slučajevima uključuje se i lokalna policija.

“Smatramo da je ovo povijesna presuda za internet”, izjavio je Brad Young, potpredsjednik i stručni savjetnik TripAdvisora. “Pisanje lažnih recenzija uvijek je bilo kršenje zakona, ali sada je krivac prvi put završio u zatvoru. Ulažemo mnogo u sprečavanje prevara i efikasno ih otkrivamo. Od 2015. blokirali smo aktivnosti više od 60 tvrtki za internetsko oglašavanje u cijelom svijetu. Ali ne možemo sve sami i zato spremno surađujemo s nadležnim vlastima”, ističe Young.

“Internetske recenzije igraju ključnu ulogu u turizmu i potrošačkim odlukama o kupnji, zato je još važnije da svi poštuju pravila”, zaključio je predsjednik Svjetskog odbora za etiku u turizmu Pascal Lamy. Naime, prema istraživanju Europske komisije, 82 posto ljudi čita recenzije drugih potrošača prije nego što se sami odluče na kupnju, a procjene upućuju da je između jedan i 16 posto recenzija lažno.

Nepoznati netko

Isti je problem na svojoj koži prije godinu dana osjetio Danijell Nikolla, vlasnik splitskog restoran Corto Maltese, koji nam je objasnio da je biznis s lažnim recenzijama itekako prisutan u Hrvatskoj. Njegov je restoran tada pretrpio svojevrsni cyber napad.

Na Facebooku su imali rejting 4,9 od ukupno pet mogućih, sve dok prošlog rujna u samo sedam minuta nisu zaprimili ukupno 90 negativnih komentara, navodnih gostiju iz Brazila, što je prouzročilo instantan pad rejtinga na 3,5. Brzo su reagirali i poslali privatne poruke svakom brazilskom gostu, no kada nijedna poruka nije bila ni pročitana, zazvonio im je alarm da se radi o lažnim profilima, kreiranima samo za ovakve zadatke, pa su ih sve redom prijavili Facebooku i policiji.

- Tada smo kontaktirali odvjetnika koji je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, no do danas nemamo pojma što je na kraju s tim bilo. Moguće je i da nas je odvjetnik preveslao jer do danas nemamo nikakve povratne informacije - rekao nam je Nikolla. Nasreću, tada su se sami snašli i pozvali vjerne goste da pobiju jedinice peticama. I upalilo je, podigli su rejting. Da nisu, posljedice bi bile grozne, kaže Nikolla.

- Mi brojimo dvadesetak radnika, pad rejtinga uništio bi nam imidž i donio financijske gubitke zbog kojih bismo sigurno desetak radnika morali otpustiti. Sretni smo da se to nije dogodilo. Ne znam kome smo bili na piku i zašto. Ne želim vjerovati da bi nekome od kolega ugostitelja palo na pamet naručiti lažne recenzije da me unište, ne želim vjerovati da bi mi to učinili - ističe Nikolla.

Lako ih je otkriti

No da ima onih koji će pokleknuti pred primamljivom ponudom potvrdilo nam je nekoliko sugovornika koji su izravno uključeni u domaću gastro scenu. Nakon Michelinovih zvjezdica, online servisi za recenziranje drugi su najvažniji orijentir za goste, pogotovo strane, među kojima je najpopularniji TripAdvisor, a utjecani su i osvrti na Facebooku i Googleu. Zato biznis s lažnim recenzijama raste i kod nas, a zakon ih zasad ne prepoznaje kao kazneno djelo.

Funkcionira tako da ugostitelji dobiju ponudu na mail. Mogu naručiti sto super recenzija s peticom za sebe ili jedinicu za druge. Cijena se kreće oko 500 eura, kažu nam upućeni sugovornici. No lako ih je otkriti jer su pravi korisnici takvih servisa u pravilu angažirani i u prosjeku imaju tridesetak recenzija, dok ovi s lažnim profilima imaju najčešće jednu do tri recenzije.

- Postoje neki restorani za koje pouzdano znam da nisu dobri, a imaju samo izvrsne ocjene i recenzije na TripAdvisoru, to je odmah znak za svakoga tko može usporediti restorane da nešto ne valja. Gastro scenom kruži priča o tvrtki u Poreču koja bilda uspjeh restorana za određen novac. Međutim, nikada nisam uspio otkriti o kojoj je tvrtki riječ - rekao nam je gastro kritičar Jutarnjeg lista Radovan Marčić koji lažne recenzije ne smatra kaznenim djelom.

- Naše ugostiteljstvo nije časno. Ali ako se ne kažnjavaju potplaćeni kritičari, mislim da se ni lažni komentatori ne bi trebali kažnjavati - zaključuje Marčić koji ljudima preporučuje da se drže usmene predaje i stručnih, pouzdanih vodiča poput Michelina ili Pelegrinija, dok su online servisi zgodni samo kao izvor osnovnih informacija poput adrese.

Računalna prevara iz čl. 271 KZ-a

Pod koje kazneno djelo spada slučaj splitskog restorana Corto Maltese i kolika je u Hrvatskoj kazna za lažne recenzije, objasnio nam je odvjetnik Mario Medak.

- Djelo bi se moglo podvesti pod zakonski opis kaznenog djela računalne prevare iz čl. 271 Kaznenog zakona u kojem stoji da kazneno djelo računalne prevare čini onaj tko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist unese računalne podatke i na taj način nekome nanese štetu. Unoseći podatke u ovakvom obliku, kojima se nanosi šteta vlasniku objekta, čini se kazneno djelo računalne prevare, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina, a ako je prouzročena znatna imovinska korist, tada je kazna od jedne do 8 godina - rekao je Medak.

Potpisivanjem Konvencije o kibernetičkom kriminalu Hrvatska je preuzela obveze za kaznena djela iz područja računalnog kriminala pa bi se, imajući u vidu Konvenciju i Zakon o kaznenom postupku, ovi računalni podaci mogli koristiti kao dokaz u kaznenom postupku, kaže odvjetnik Medak, a ako se, pak, utvrdi da je vlasnik objekta oštećen, odnosno da je žrtva tog kaznenog djela, onda ima pravo i na naknadu štete.

