Koliko plaća ste spremni dati za mobitel? Zbog suludo visokih marži u Hrvatskoj cijene novih modela iPhonea idu u nebo

Stigao je novi iPhone. Točnije, čak tri njegova modela koji su u srijedu predstavljeni u Appleovu kampusu u Kaliforniji uz iPad Pro i novu generaciju Apple Watcha.

Znali su to zagriženi fanovi i prije negoli je generalni direktor Applea Tim Cook izišao na pozornicu u srijedu jer su informacije ponovno prijevremeno procurile. Tri pametna telefona iz nove generacije u Appleu su nazvali iPhone Xs, iPhone Xs Max i iPhone XR, a za tu je kompaniju pomalo neobično da predstavlja čak tri nova modela istovremeno.

“Istina je da se to dogodilo prvi put, ali isto se tako prvi put dogodilo da je Apple potpuno ukinuo proizvodnju i prodaju prošlogodišnjeg modela, iPhonea X. Kako je iPhone Xs tek minorna nadogradnja tog uređaja, takva odluka ne iznenađuje te ‘pravim’ novim modelima čini tek dva uređaja, iPhone XR i iPhone Xs Max”, pojasnio nam je Dragan Petric, urednik portala bug.hr.

Prvi predstavljeni model mogli bismo kolokvijalno nazvati “običnim”, drugi “nabrijanim”, a posljednji je ujedno i najzanimljiviji jer je riječ o jeftinijem uređaju koji, za razliku od ostalih, nema OLED, nego LCD tehnologiju na zaslonu.

“Nabrijani” iPhone Xs MAX, s druge strane, posebno je zanimljiv zato što bi u Hrvatskoj njegova najbolja inačica mogla doseći cijenu od 14.000 kuna, što je slučaj s kojim se dosad nisu susreli hrvatski ljubitelji pametnih telefona, piše Jutarnji list.

“Da, to je cijena koju bi mogao imati najjači model, s najvećom količinom memorije. U Appleu rade itekako sposobni tržišni stručnjaci koji su prije formiranja cijene vrlo pomno istražili potencijalnu potražnju i mogućnosti kupaca, pa je cijena upravo onakva kakva će Appleu donijeti maksimalnu zaradu. Onima koji su je spremni platiti nije pretjerana - drugima jest”, tvrdi Petric koji je s nama podijelio i svoja očekivanja vezana uz prodaju telefona na svjetskom i hrvatskom tržištu.

“Prodaja će biti fantastična. Postoje tržišta, uključujući i naše, na kojima je upravo visoka cijena kupcu bitan faktor pri donošenju odluke o kupnji. Apple je na tom principu i izgradio veliku vojsku vjernih korisnika jer im je za mnogo novca ponudio odličan uređaj koji traje dugo, pa se ne osjećaju prevareni i rado opet kupuju iPhone”, uvjeren je Petric koji smatra kako u budućnosti možemo očekivati i veće cijene ekskluzivnih premium telefona.

“Sve dok postoje oni koji su tu cijenu spremni platiti, možemo očekivati povećanje cijena. Takvih je, dakako, to manje što je cijena veća, pa će ona i brže padati što proizvod bude dulje dostupan na tržištu. Evo, da sada, prije službenog početka prodaje, netko ponudi novi iPhone za 20.000 kn, siguran sam da bi se našlo nekoliko ljudi koji bi ga zbog tog kratkotrajnog ekskluziviteta bili spremni toliko platiti”, zaključio je Dragan Petric.

Događaj je započeo uobičajenim govorom Tima Cooka o tome kako su Apple i njegove trgovine jednostavno najbolji, a najavio je i da očekuju prelazak granice od dvije milijarde prodanih uređaja.

Pri predstavljanju novih uređaja Cook je prilično očekivano ustvrdio da je riječ o “najboljem iPhoneu koji je Apple napravio”, što je otprilike teza koju u kompaniji provlače svaki put kada predstavljaju novi telefon.

Telefoni iz nove Appleove serije imaju 60 posto veći dinamički raspon boja nego prošlogodišnji iPhone koji je, treba li reći, i tada bio predstavljen kao “najbolji iPhone ikad”. U kompaniji očito uspješno nadmašuju sami sebe, kako po pitanju tehnologije telefona, tako i po pitanju cijena. Ponovimo, najbolji primjerak iPhonea XS u Hrvatskoj bi mogao doseći cijenu od vrtoglavih 14.000 kuna, što je više od dvije prosječne plaće u nas.

“Nove su cijene u okvirima onoga što Apple već dugo radi, još je njihov iPhone x probio granicu od 1000 dolara. Tu su ih je zapratili Samsung i još neki proizvođači koji također imaju skupe premium modele. Trend se pokazao uspješnim i očito su htjeli to pogurati još korak dalje. Moje je mišljenje da se taj najskuplji model neće prodavati kod nas jer će biti dramatično preskup za ovo tržište. Cijena telefona na domaćem tržištu ovisi o mnogo faktora, a sigurno ne pomaže činjenica da ima jednu od najvećih stopa PDV-a u Europi. S druge strane, za očekivati je da će jeftiniji model, iPhone Xr, biti uspješniji. To će biti daleko najprodavaniji model kod nas od svih predstavljenih.

Danas imamo dva trenda među pametnim telefonima, jedan je spuštanje cijena premium telefona, što neke kompanije rade, a drugi je trend njihovo uvećavanje. Oba trenda prate tržište, i ako postoji interes za ultra skupe premium pametne telefone, a očito postoji, onda će Apple to ispratiti, upravo kao što će drugi proizvođači ispratiti ovaj drugi trend. To su dva zasebna tržišta, dva odvojena svijeta - kaže Stanislav Šredl, senior editor na Mashable.com. Objašnjava da iPhone svoje poslovanje nikad nije temeljio na entry level modelima telefona, nego operira od mid-rangea do high-enda.

- I Samsung i Huawei danas također imaju modele koji prelaze 1000 dolara u cijeni. Apple je samo odlučio pomaknuti taj trend premium telefona, pa su ove godine to gurnuli još dalje, s cijenom od 1400 dolara za top model iz nove serije”, kazao je Stanislav Šredl.

Zašto drugi modeli stoje koliko i vani, a iPhone je bolno skup? Odgovor: zato što to mogu

Obično na predstavljanjima Appleovih proizvoda publika oduševljeno plješće i viče “jupi” kad god se na pozornici pokaže nešto novo, interesantno, hvalevrijedno. Bilo je tako i preksinoć na premijeri nove generacije iPhonea - sve dok nismo došli do trenutka kad je trebalo izgovoriti ono što je, zapravo, sve nas najviše zanimalo.

Naime, cijene.

Uobičajene glasine uoči prezentacije bile su raznorazne, ali većina se slagala u tome da bi Apple mogao ponešto sniziti cijenu od 999 dolara koja je bila uspostavljena prošle godine s iPhoneom X (i koju su onda, zašto ne, počeli pratiti i drugi proizvođači za svoje “flagship” uređaje). Uostalom, budući da Apple u prethodnih 12 mjeseci nije ostvario svoj očekivani prodajni “superciklus”, relativno pouzdan način da ostvari takvu prodaju sada bi bio izlazak s nešto nižim cijenama. Mnogi su, dakle, očekivali da će iPhone XS koštati manje od 999 dolara. Da će novi niskobudžetni iPhone XR koštati oko 699 dolara. Stoga je spoznaja da cijena standardnog iPhonea ostaje na 999 dolara dočekana mukom publike, antiklimaksom. Ni onaj jeftiniju model nije na kraju baš tako jeftin kao što se očekivalo. S druge strane, tko nam je kriv što smo bili naivni. Ne dolazi se do tržišne kapitalizacije od bilijun dolara tako da se spuštaju cijene, piše Jutarnji list.

Ono što je za nas u Hrvatskoj i dalje dodatna otegotna okolnost jest to što ove dolarske iznose vrlo vjerojatno nećemo moći naprosto pomnožiti s tečajem dolara i na to nalijepiti davanja državi te maržu trgovca, jer bismo tako došli do, po slobodnoj procjeni, približno 8500 kuna, manje-više. Ali ne ide to samo tako, nego su u igri još neke meni misteriozne marže. Pa se ti dolarski iznosi uglavnom vrlo predvidljivo mogu pomnožiti s 10 da bi se dobile kunske cijene. Kako je moguće da su hrvatske cijene Samsungovih, Huaweijevih, LG-jevih i dr. telefona relativno usporedive s inozemnima - pa ako neki uređaj košta, primjerice, 800 eura vani, onda kod nas košta oko 6000 kuna, plus-minus nekoliko stotina kuna - a jedino se za Apple naplaćuje porez na eter? Odgovor na to pitanje bolno je predvidljiv - zato što se može.

Što će novo dobiti vlasnici iPhonea XS, a što se nije moglo dobiti s prošlogodišnjim iPhoneom X? Zlatnu boju, bolje performanse (koje su već bile sumanuto vrhunske) i poboljšanu kameru (koja je već bila jedna od najboljih na tržištu). Naravno, tu je sada i veći model Max, koji će koštati, kako su rekli iz Applea, “samo” 100 dolara više (dakle, kod nas minimalno 1000 kuna više). Uvođenjem jeftinijeg modela XR Apple je, vjerojatno, izveo briljantan potez. Za očekivati je da će se abnormalno dobro prodavati. Osim što ima nešto slabiji ekran i jednostruku kameru umjesto dvostruke (a tehnologija kamere prenesena je s iPhonea XS), taj manje skupi telefon gotovo je identičan svojoj skupljoj braći. Doduše, Bloomberg je nedavno objavio da će iPhone XR ispočetka biti pušten na tržište u vrlo ograničenim količinama. Bio bi to cinizam tako tipičan za Apple, potez kojim bi pokušali kupce pogurnuti prema skupljim modelima.