Jedan od najbogatijih Hrvata kupio još jednu domaću kompaniju: dosad je u Hrvatsku uložio više od milijardu kuna, njegove su i neke od najluksuznijih nekretnina u Dalmaciji, a već ima i nove ambiciozne planove...

Darko Pervan, jedan od najbogatijih Hrvata sa stalnom adresom u Švedskoj, kupio je još jednu domaću kompaniju iz sektora drvne industrije - Tvornicu furnira Otok. Do kraja ovog mjeseca, nakon što se kraju privedu preostale tehnikalije, njegova tvrtka Pervanovo bit će stopostotni vlasnik te slavonske tvornice.



Ova je akvizicija, kako saznaje novac.hr, dio ulaganja Pervanovo grupe od ukupno 120 milijuna eura koje planiraju realizirati do 2021. Tako je prije dvije godine kupio drvnu industriju Tehno drvo s pogonima u Ogulinu i Bjelovaru te ih, prema imenima ovih gradova, preimenovao u Bjelin.



U Ogulinu su proveli restrukturiranje poslovanja te proizvodnju povećali s 400.000 kvadratnih metara na kapacitet od dva milijuna kvadrata godišnje, dok će tvornica u Bjelovaru biti završena do kraja ove godine.



Furnir Otok također će se preimenovati u Bjelin Otok, a Pervanova istraživačko-razvojna tvrtka Valinge, sa sjedištem u Švedskoj, proširit će svoje istraživačke aktivnosti prema unaprjeđenju posebnih vrsta furnira koji će biti implementirani u proizvodnji novih vrsta podnih obloga.



Jozo Jović, osnivač i dosadašnji vlasnik tvornice novim je vlasnicima zaželio dobrodošlicu kazavši i kako „akvizicijom tvornice Furnir Otok, Pervanovo grupa dobiva pouzdanog partnera u razvoju svoje linije inovativnih podnih obloga”.



Riječ je, naime, o jednoj od najsuvremenijih tvornica rezanog furnira u Europi.



- Ovom akvizicijom osigurat će se velike količine visokokvalitetnog furnira koja će biti dovoljna da se zamijeni oko 25 posto proizvodnje troslojnog parketa u Europi s takozvanim 'zelenim eco-friendly' drvenim podovima. Nadamo se da će naša nova tehnologija biti prekretnica koja će potrošačima pružiti velike prednosti u kvaliteti te u isto vrijeme sačuvati hrastove šume i omogućiti industriji drvenih podova da povrati dio izgubljenog tržišta - izjavio je ovom prilikom Pervan, osnivač i predsjednik Uprave Pervanovo Invest, krovne kompanije sa sjedištem u Švedskoj.



Vlasnik luksuznih nekretnina u Dalmaciji







Pervanov Invest, kako je lani pisao Tportal, ima godišnji promet od gotovo milijardu kuna, uz otprilike 500 milijuna kuna operativne dobiti, a u Hrvatskoj su prisutni od 2004. godine kada je Darko Pervan osnovao tvrtku Pervanovo d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku. Tada je kupio niz elitnih nekretnina na dubrovačkom području, između ostalog i kuću Tereze Kesovije u Konavlima, te ušao u područje luksuznog turizma.



- Pervanovo grupa, sa sjedištem u Švedskoj, 2004. krenula je investirati u Hrvatsku preko svoje krovne tvrtke za Hrvatsku Pervanovo d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku. Do sada smo uložili preko milijardu kuna u turizam, nekretnine i drvoprerađivačku industriju te nakon akvizicije Furnir Otoka d.o.o. zapošljavamo oko 830 ljudi u Hrvatskoj - izjavio je Stjepan Vojinić, direktor svih aktivnosti Pervanovo grupe za Hrvatsku.



Dio ambicioznih poslovnih planova Darka Pervana je transformacija Hrvatske u središte svjetske drvne industrije, što ne čudi s obzirom na to da je poslovno carstvo izgradio upravo na svojim izumima u industriji podnih obloga.



Sedamdesetih je, naime, bio na čelu tima stručnjaka koji su osmislili i komercijalizirali prvi laminat, dok je ranih devedesetih patentirao spajanje podnih obloga takozvanim „klik sustavom”, koji se danas koristi u više od 90 posto takvih podova. Otuda Darko Pervan nosi i nadimak ''Kralj laminata''.